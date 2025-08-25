Crimen y Justicia

Engañó a dos jubiladas en Pehuajó, escapó con casi 6 millones de pesos y fue detenido en el Conurbano bonaerense

El joven de 22 años utilizó la modalidad del “cuento del tío”. Las autoridades recuperaron parte del dinero robado

El joven de 22 años estafó a mujeres de 84 y 90 años bajo la modalidad del “cuento del tío”

Un joven de 22 años fue detenido en Hurlingham tras ser identificado como el autor de una estafa bajo la modalidad “cuento del tío” en el interior de la provincia de Buenos Aires, que tuvo como víctimas a dos mujeres mayores de edad. Robó cerca de 6 millones de pesos.

La DDI Trenque Lauquen inició la investigación tras el delito cometido en la localidad de Pehuajó. Según pudo averiguar Infobae, la maniobra delictiva se remonta al 14 de julio, cuando M. L. C., de 84 años, y D. R. F., de 90, recibieron llamadas telefónicas en las que un hombre, mediante un engaño, logró convencerlas de entregar el dinero que guardaban en sus domicilios.

Las víctimas entregaron $5.494.000 y $500.000, respectivamente, sumas que el estafador retiró personalmente tras presentarse en sus viviendas.

La investigación, encabezada por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Trenque Lauquen, se centró en el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas, así como en el rastreo de movimientos telefónicos y rutas de escape.

Los agentes lograron reconstruir el recorrido del sospechoso, quien utilizó tanto ómnibus como remises para desplazarse y abandonar la zona

Los agentes lograron reconstruir el recorrido del sospechoso, quien utilizó tanto ómnibus como remises para desplazarse y abandonar la zona tras consumar el delito.

Con las pruebas reunidas, la jueza de Garantías número 2, Ana Bajlec, autorizó un allanamiento en la vivienda del joven de 22 años, ubicada en la intersección de Malarredo y Paganini, en la localidad de William Morris, partido de Hurlingham.

El procedimiento, realizado en conjunto con el Grupo Táctico Operativo de la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, la DDI Morón y el Grupo de Apoyo Departamental Merlo, permitió secuestrar parte del dinero robado ($2.240.600 en efectivo), cinco teléfonos celulares y la vestimenta utilizada durante el hecho: un par de zapatillas Nike Jordan, talle 41, y un pantalón cargo, talle 42.

Los agentes lograron recuperar $2.240.600 de los casi 6 millones robados

Durante el operativo, los agentes procedieron a la aprehensión de J. P. M., quien quedó imputado por el delito de estafas. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 7, en manos del doctor Caldentey, y de la UFI 8, bajo la responsabilidad del doctor Ruiz Schenstrom. Ambos fiscales dispusieron la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y la posterior libertad del acusado.

Los agentes procedieron a la aprehensión de J.P.M., quien quedó imputado por el delito de estafas

Otro cuento del tío a una jubilada

Hace poco más de un mes, en Vicente López, una mujer mayor entregó sus ahorros tras recibir un llamado falso de un hombre que se hizo pasar por un familiar. Tras las investigaciones, cayeron dos hombres que intentaron darse a la fuga. A la jubilada, víctima de un caso de “cuento del tío”, le robaron 80.000 dólares.

El caso comenzó cuando la mujer recibió un llamado telefónico en su línea fija. Un hombre se hizo pasar por su nieto y le habló de un supuesto recambio de billetes en dólares, una maniobra de engaño habitual en este tipo de casos.

Así, el interlocutor la convenció de entregar todos sus ahorros a una persona que se presentó en su domicilio diciendo ser contador. De esta manera, la víctima entregó los 80.000 dólares a los estafadores.

La denuncia fue realizada el 10 de junio. Posteriormente, la División de Investigaciones de Vicente López identificó un auto Fiat Cronos que habría sido usado en el engaño. Los agentes detectaron el vehículo esta semana mediante un sistema de lector de patentes en las calles del mencionado partido.

Al notar la presencia policial, los ocupantes del auto intentaron escapar, pero no llegaron lejos: tras una breve persecución entre varias calles y con colaboración de móviles municipales, lograron arrestar en la intersección de Ricardo Gutiérrez y Pedro Goyena a dos hombres, identificados como B. C. y M. B., y secuestrar el auto, dos teléfonos celulares y 46.500 dólares.

