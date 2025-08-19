Una mujer manejaba a gran velocidad e incrustó su auto en una casa de Hurlingham: estaba alcoholizada

Manejaba alcoholizada y a gran velocidad e incrustó su auto en una casa de Hurlingham (Video: Primer Plano Online)

Una mujer protagonizó un espectacular accidente en Hurlingham. Manejaba alcoholizada y a gran velocidad y terminó incrustando su auto en una casa.

Habían pasado 46 minutos desde el inicio del último domingo, cuando un duro impacto alertó a los vecinos de la calle Acassuso al 2400, de la mencionada ciudad bonaerense. Imágenes de cámaras de seguridad del barrio muestran cómo la conductora de un Chevrolet Corsa gris perdió el control del vehículo, que terminó haciendo un efecto de rampa con la bajada de una entrada de garaje y voló contra las fachadas de dos viviendas, volteando postes en su vertiginoso camino.

Luego del fuerte choque se observa que rápidamente la conductora abrió su puerta y se tendió sobre la vereda, donde quedó inmóvil, mientras su acompañante, con mucha dificultad por haber quedado pegado al frente de una casa, lograba salir del vehículo. El hombre trastabilló y cayó un par de veces hasta que pudo acercarse a su pareja y ayudarla a levantarse.

La mujer sopló mal deliberadamente tres veces cuando quisieron realizarle la alcoholemia

Una vez que arribó al lugar personal policial, se le intentó realizar una alcoholemia a la mujer, quien deliberadamente sopló mal la pipeta en cada uno de los tres intentos de realizarle el control, por lo que, por la legislación que rige, se consideró que estaba alcoholizada. Testimonios de vecinos que recolectó el medio Primer Plano Online señalan que la conductora despedía un fuerte olor etílico al hablar.

El auto quedó encerrado entre un poste que aguantó el choque y el muro perimetral de la casa más afectada, de donde salieron los propietarios para intentar entender lo ocurrido.

La conductora adujo que se distrajo por discutir con su pareja

Según informó Primer Plano Online, la mujer manifestó que al momento del accidente venía discutiendo con su pareja. Lo cierto es que al haber estado alcoholizada, el seguro no se hará cargo de los gastos que deberá afrontar en la causa por daños que se le inició.

Perdió el control de su auto y chocó contra un negocio en Córdoba

Este lunes, en la ciudad de Córdoba, se vivió un incidente similar al de Hurlingham, aunque en pleno día. Un automovilista perdió el control de su vehículo y chocó contra la fachada de un negocio.

La colisión se produjo minutos antes de las 19 en avenida Goycochea y Maipú, en Barrio Centro. Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo un Volkswagen Senda cruza sin control una avenida doble mano y no frena su marcha hasta impactar contra un local comercial.

Según informó la Policía de Córdoba, tanto el conductor como su acompañante sufrieron politraumatismos y fueron trasladados en una ambulancia al Hospital de La Calera.

Avanzó en el estacionamiento de un edificio con la rampa elevada y su auto cayó al vacío

Insólito accidente en Lomas de Zamora: quiso avanzar en un estacionamiento con la rampa elevada y su auto cayó de punta

La semana pasada se viralizó en redes sociales el video de un insólito accidente que se desarrolló en un edificio de Lomas de Zamora, donde una mujer avanzó dentro del estacionamiento de dos niveles sin percatarse de que la rampa que une ambos pisos se encontraba elevada, por lo que su auto cayó de punta al vacío.

La imagen es contundente. Eran, según el reloj de la cámara de seguridad que inmortalizó el peligroso momento, las 9.17 de la mañana del pasado viernes. Al mismo tiempo en que una joven pareja ingresaba al edificio y saludaba a dos mujeres que se encontraban en el hall, se observa, a la derecha de la pantalla, cómo un auto gris oscuro gira hacia su derecha y encara con plena confianza una rampa.

Había un importante detalle que no tuvo en cuenta la conductora: esa rampa estaba levantada, por lo que del otro lado estaban el vacío y una caída libre hacia la planta inferior.

La conductora es una profesora particular que había ido al edificio a dar clases

El auto avanzó y cuando las ruedas delanteras quedaron en el aire, rebotó dos veces sobre la rampa. Luego, cayó de punta a la planta baja, ante la horrorizada mirada de quienes se encontraban en la entrada del edificio.

A pesar del accidente, la rampa comenzó a bajar. La conductora, que no había esperado a que terminara de bajar para avanzar, tampoco aguardó para abrir la puerta del vehículo y asomar la cabeza, mientras una vecina se acercaba para ofrecerle ayuda.

Allí se cortó la grabación, al menos la parte que se difundió en redes sociales.

Según pudo averiguar Infobae, el episodio ocurrió en el edificio Donna Tower, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 9100, en Lomas de Zamora.

La conductora imprudente no es una vecina del edificio, sino una profesora particular que concurre asiduamente a dar clases.