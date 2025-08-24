Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Ambos permanecen internados

Un episodio de extrema violencia ocurrió en el barrio José Hernández, en la provincia de Santiago del Estero, durante la madrugada de este domingo. En una vivienda ubicada sobre calle General Taboada, un hombre atacó a su pareja con un arma de fuego y, creyendo que la había matado, se disparó en la cabeza. Ambos permanecen internados.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales al portal local El Liberal, el agresor fue identificado como C.C.A., de 36 años, mientras que la víctima es M.M.G., de 32.

Todo ocurrió dentro del domicilio que compartían, cuando C.C.A. extrajo un revólver calibre .32 y abrió fuego contra M.M.G., impactándola en la zona lumbar. Luego, sin abandonar la escena, apuntó el arma hacia su propia cabeza y se disparó.

El estruendo de los disparos sacudió la calma del barrio. Tras el llamado de emergencia, unidades policiales y servicios médicos se desplazaron al lugar y trasladaron de urgencia a ambos al Centro Integral de Salud de La Banda (CIS), donde fueron ingresados en estado reservado.

M.M.G., de acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, deberá ser intervenida quirúrgicamente. Su estado fue calificado como estable dentro de la gravedad. En tanto, la situación de C.C.A. es crítica, ya que el proyectil le atravesó el cráneo.

La escena fue preservada por agentes de la Comisaría Comunitaria, mientras los peritos de Criminalística trabajaron durante horas recolectando pruebas. En paralelo, los fiscales Mariano Gómez y Natalia Saavedra se hicieron presentes en el lugar del hecho para coordinar las primeras diligencias y avanzar en la investigación.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre eventuales antecedentes de violencia o denuncias previas. La fiscalía no descartó ninguna hipótesis y se encuentra reuniendo testimonios del entorno de la pareja para reconstruir los momentos previos al ataque.

Violó una perimetral y quiso prender fuego a su pareja

Municipio de 25 de Mayo en San Juan donde ocurrió el intento de femicidio (Google Maps)

La ex pareja de una oficial de policía de la provincia de San Juan quedó detenida luego de querer incendiarla dentro de su vehículo. El hombre tenía una restricción de acercamiento por varios antecedentes de violencia contra la víctima.

El hecho sucedió este miércoles por la tarde en el departamento de 25 de Mayo, tras una jornada de servicio cumplida por la víctima, quien se dirigía a su domicilio. De acuerdo con la información detallada por Diario 13 San Juan, la mujer se encontraba a bordo de su propio vehículo cuando fue interceptada por el agresor.

El hombre se subió al auto y, tras una fuerte discusión, descendió del vehículo. Sin embargo, el episodio no terminó ahí, dado que al instante de haber bajado roció el interior del auto con un líquido inflamable con la intención de prenderlo fuego mientras la mujer permanecía adentro.

Los testigos del hecho dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió llegar a tiempo y brindar asistencia a la mujer que había logrado escapar antes de que se concretara el ataque. De esta manera, fue derivada al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, donde recibió contención y acompañamiento profesional.

El caso quedó rápidamente bajo investigación de la Policía de San Juan y la Comisaría 38º, mientras los policías desplegaron un operativo en la zona para dar con el hombre. El presunto responsable quedó detenido poco después, en el departamento de Caucete, y fue trasladado a la Comisaría Novena, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales que deberán definir las acciones legales correspondientes.

Según trascendió del mismo portal, el hombre ya había protagonizado otros episodios violentos contra su ex pareja y por ello tenía una restricción perimetral.