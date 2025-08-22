Crimen y Justicia

Revelaron los datos de la autopsia de la pareja de policías de Salta y refuerzan la idea de un femicidio seguido de suicidio

Ambos agentes fueron encontrados heridos a metros de la dependencia policial en la que cumplían funciones. La mujer ya estaba sin vida, mientras que el presunto femicida murió dos horas después

La Fiscalía no descartaría la
La Fiscalía no descartaría la participación de terceras personas

Luego de que se comunicara la muerte de una pareja de policías de Salta que fue encontrada con heridas de bala, se conocieron los resultados de las autopsias practicadas a sus cuerpos. De esta manera, la Justicia reforzó la hipótesis de que el hombre habría baleado a la mujer, para luego suicidarse.

La escena ocurrió durante la noche del 20 de agosto, cuando ambos agentes fueron encontrados en la sede de la División de Drogas Peligrosas de la localidad de Orán. Para ese entonces, Erica Quispe, de 27 años, no presentaba signos vitales, mientras que Humberto Darío Choque, de 36, fue derivado de urgencia al hospital local. Poco después, murió.

Desde un primer momento, la investigación quedó en manos de la Fiscal Penal de Graves Atentados contra las Personas, María Soledad Filtrín Cuezzo, que aplicó en rigor el protocolo UFEM de actuación ante muertes violentas. En línea con esto, había solicitado que ambos cuerpos fueran derivados a la morgue judicial, para que pudieran analizarse las causas de sus muertes.

De acuerdo con la información brindada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la mujer sufrió una herida de bala que atravesó la aorta. Se trata de la arteria principal que distribuye la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo, por lo que la lesión le habría provocado la muerte de manera instantánea por shock hipovolémico.

La zona en la que
La zona en la que fueron encotrados los policías

Así, la herida no le habría permitido reaccionar ni defenderse, según los datos publicados por El Tribuno. En paralelo, los forenses señalaron que el hombre resultó gravemente herido por un disparo en la cabeza y perdió la vida poco después en el hospital local.

A pesar de que el tipo de herida que presentaba el agente suele asociarse a casos de posible suicidio, la Fiscalía no descartaría que hubiera existido la intervención de terceras personas. Por este motivo, los investigadores señalaron que continuarán con las indagaciones y se aguardan los resultados de las pericias balísticas.

Un agente de la Policía Bonaerense baleó a su ex, mató a un familiar y se suicidó

Recientemente, un agente de la Policía Bonaerense baleó a su ex pareja, asesinó a la tía de ella y luego se suicidó. El hecho ocurrió la tarde del 11 de julio, cuando la joven, también efectiva en la misma fuerza, ingresó a la vivienda del acusado ubicada en Gregorio de Laferrere, La Matanza.

La secuencia comenzó cuando V., de 22 años, acudió al domicilio ubicado en la calle Alfonso Pareja al 2300, acompañada por su tía Cristina Ruiz, de 46 años, para retirar efectos personales tras la ruptura con Diego Nicolás Montoya, también de 22 años y miembro de la Fuerza Barrial de Aproximación.

La casa en la que
La casa en la que ocurrió el brutal ataque

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la mudanza se organizó con presencia de familiares, pero en un momento Montoya inició una discusión y extrajo su arma reglamentaria, una Bersa Thunder TPR calibre 9 milímetros.

En ese momento, el acusado disparó contra ambas mujeres. Ruiz recibió un disparo letal en la cabeza, mientras que V. fue herida en el pómulo y el brazo izquierdo.

Tras el ataque, Montoya se desplazó a una habitación y se quitó la vida. El arma quedó al lado de su cuerpo. En paralelo, la joven consiguió salir a la calle para pedir auxilio, por lo que los vecinos llamaron a emergencias al notar los disparos.

Fue así que ambas mujeres fueron trasladadas con urgencia al Hospital Balestrini. Aunque Ruiz falleció poco después, su sobrina permanecía internada en estado crítico tras someterse a dos cirugías. La causa será investigada por el fiscal de Homicidios, Carlos Adrián Arribas. Asimismo, intervino la Policía Federal Argentina, por involucrar a efectivos policiales.

