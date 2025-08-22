Desbarataron una banda que hacía entraderas y secuestraron más de $10 millones en artículos del hogar

Desbarataron una banda de delincuentes en La Plata (Video: Policía bonaerense)

Una banda con antecedentes delictivos, un joven aprehendido hacía menos de un mes y un botín secuestrado por un valor millonario fueron los resultados de un importante operativo policial que se realizó este jueves en la ciudad de La Plata y que permitió desarticular una organización dedicada a realizar entraderas.

Tal como pudo saber Infobae, la investigación, que comenzó con una denuncia presentada el 30 de julio, permitió dar con un grupo de delincuentes dedicados a robos agravados, robo automotor y tenencia ilegal de armas de uso civil, que a fines del mes pasado ingresaron de manera violenta a una vivienda de la calle 48 entre 28 y 29. La víctima, una mujer de 56 años, fue sorprendida por al menos cinco personas encapuchadas y armadas que ingresaron a su domicilio luego de forzar la cerradura de la puerta trasera.

Una vez en el interior del inmueble, los asaltantes redujeron a la dueña de casa mediante amenazas con armas de fuego y sustrajeron dinero en efectivo en moneda nacional y dólares, además del DVR que almacenaba las grabaciones de las cámaras de seguridad. También se llevaron otros objetos de valor y se fugaron en su automóvil Nissan Note. Horas después, el rodado fue hallado en jurisdicción de la Comisaría 5ta de La Plata.

Los artefactos secuestrados sumaban un total de $12.700.000

El Gabinete Técnico Operativo (GTO) realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió identificar a la banda escapando en un Renault Clio negro y en un Volkswagen Polo gris. La investigación arrojó que los integrantes de la banda poseían antecedentes y estaban vinculados con otras entraderas cometidas en diferentes áreas de la capital bonaerense.

Uno de los sospechosos, R.G., de 23 años, había sido aprehendido el 27 de julio, cuando se lo encontró a bordo de un Toyota Corolla con pedido de secuestro activo por un robo en una finca. En aquel episodio, la denuncia se radicó en Lanús. En el interior del vehículo se descubrieron herramientas específicas para forzar puertas y otros elementos utilizados habitualmente en hechos delictivos.

Los detenidos son dos jóvenes y dos mujeres adultas (Foto: PBA)

A partir de los resultados obtenidos, el Juzgado de Garantías N° 6 otorgó las órdenes de allanamiento sobre cinco domicilios de la ciudad, ubicados algunos sobre las calles 145, entre 47 y 49, y 155, entre 46 y 50; y los otros en 50 y 164 y 78 y 22. De acuerdo a la información que pudo obtener Infobae de fuentes vinculadas al caso, en los lugares señalados se secuestraron dos revólveres (calibre .32 y .22), un chaleco antibalas, pasamontañas y guantes, todos utilizados para llevar a cabo los robos.

En paralelo, encontraron varios artefactos tales como una máquina desarmadora de ruedas, valuada en 3,5 millones de pesos; un compresor; un televisor de 32 pulgadas; una heladera nueva, tres criques; una tijera corta candados; un portón; puertas; y ventanas de aluminio nuevos, valuados en 7 millones de pesos; una bicicleta con numeración suprimida; un lavarropas, valuado en un millón de pesos y otros elementos. Una parte de los objetos incautados habían sido comprados posteriormente. Las autoridades estimaron que el valor de los artefactos sumaba un total de $12.700.000.

Por disposición de la UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata, se procedió a la aprehensión de D.E.S., de 18 años, por robo calificado en poblado y en banda, además de robo automotor. También dos mujeres, señaladas como A.S., de 41 años, y N.S.G., de 49 años, fueron arrestadas bajo cargos de averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad; además de R.G.

De acuerdo con fuentes de la investigación, la organización actuaba en distintas zonas de la ciudad y utilizaba vehículos con distintas patentes para concretar los robos y luego movilizar los bienes sustraídos. Las autoridades continúan con los trabajos para determinar si la banda está ligada a otros hechos recientes y para restituir los objetos a sus legítimos dueños.