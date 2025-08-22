Cayó la banda de “Los Pibes Candy” que se dedicaba a robar kioscos 24 horas en Mar del Plata

Los investigadores también lograron establecer el lugar donde ambos se alojaban (Video: DDI Mar del Plata)

Las autoridades lograron atrapar a la banda conocida como “Los Pibes Candy”, acusada de cometer dos asaltos bajo la modalidad de robo agravado en comercios abiertos las 24 horas en Mar del Plata.

La investigación, que se inició tras dos hechos ocurridos en días consecutivos, estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 14, dirigida por el doctor Fernando Berlingeri.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, el primero de los robos tuvo lugar el martes, en un kiosco de la calle La Rioja al 2300. La víctima fue un hombre identificado como D. E. L. S., de 28 años. Cuando se encontraba en el local cumpliendo con su jornada laboral, dos personas ingresaron al comercio, simularon estar armadas y lograron sustraer $88.000 en efectivo, además de cigarrillos y una gran cantidad de chocolates.

El segundo episodio se produjo el miércoles, en otro kiosco de la misma cadena, ubicado en la intersección de Gascon y Córdoba. Los asaltantes repitieron el modus operandi: intimidaron a la víctima con la amenaza de portar un arma de fuego y se llevaron dinero en efectivo —cuyo monto aún se verifica— y mercadería, principalmente chocolates.

A partir de estos hechos, el Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI Mar del Plata desplegó tareas de inteligencia que permitieron identificar a los presuntos autores: E. E. G., de 30 años, y K. Y. L., de 27.

Los investigadores también lograron establecer el lugar donde ambos se alojaban: la habitación 7 del hostel El Refugio, ubicado en Gascon al 1800. Con estos datos, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para este jueves a la tarde.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron la presencia de K. Y. L. en la habitación señalada. Al ser informado de la presencia policial, salió por sus propios medios. Por otro lado, E. E. G. se encontraba en otra habitación, durmiendo, según relató la propietaria del establecimiento.

El primero fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 44, mientras que el segundo recuperó la libertad en virtud del artículo 161 del Código Procesal Penal, quedando notificado de la formación de la causa.

Entre los elementos secuestrados, se encuentran las prendas utilizadas en los robos, ya que permitieron vincular a los detenidos con los hechos denunciados.

La causa continúa bajo la órbita de la UFI N.º 14, que evalúa la responsabilidad de los imputados y el destino de los bienes sustraídos. Ambos deberán declarar en las próximas horas en Tribunales.

Un hombre robó en una heladería en Mar del Plata

Una inusual escena se produjo el martes por la tarde en una heladería de Mar del Plata, cuando un hombre ingresó al local y, antes de llevar a cabo un robo, le pidió disculpas a la empleada: “Perdoname, pero te tengo que robar”. Incluso, la tranquilizó y la invitó a relajarse antes de que todo ocurriera.

El episodio ocurrió sobre la calle Constitución al 6200, cerca de las 19.30 horas. El delincuente, sin recurrir a la violencia ni exhibir armas, pasó por detrás del mostrador y comenzó a tomar la recaudación de la caja registradora ante la mirada atónita de la mujer que estaba trabajando en ese turno. Mientras ejecutaba el robo, le pedía disculpas para evitar que la víctima se alarmara.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes registradas se observa al ladrón ingresar al establecimiento y actuar tranquilamente. Durante toda la secuencia, evitó realizar amenazas o mostrar algún tipo de violencia física y verbal.

Al respecto, el propietario de la heladería señaló: “Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘Tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’”.

El hecho fue denunciado a la comisaría de la jurisdicción, que analiza las imágenes captadas por las cámaras del comercio para intentar dar con el delincuente y avanzar en la investigación.