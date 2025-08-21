Sin armas y con un pedido de disculpas, un hombre asaltó una heladería en Mar del Plata: “Perdoname, pero te tengo que robar”

Un delincuente ingresó a un local de helados en Mar del Plata y se llevó la recaudación del día (Video: X 0223.com)

Una inusual escena se produjo el martes por la tarde en una heladería de Mar del Plata, cuando un hombre ingresó al local y antes de llevar a cabo un robo le pidió disculpas a la empleada. Incluso la tranquilizó y la invitó a relajarse antes de que todo ocurriera.

El episodio ocurrió sobre la calle Constitución al 6200, cerca de las 19.30 horas. El delincuente, sin recurrir a la violencia ni exhibir armas, pasó por detrás del mostrador y comenzó a tomar la recaudación de la caja registradora ante la mirada atónita de la mujer que estaba trabajando en ese turno. Mientras ejecutaba el robo, le pedía disculpas para evitar que la víctima se alarmara.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes registradas se observa al ladrón ingresar al establecimiento y actuar tranquilamente. Durante toda la secuencia, evitó realizar amenazas o mostrar algún tipo de violencia física y verbal. Al respecto, el propietario de la heladería señaló: “Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘Tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’”.

En el video publicado por el portal 0223.com, se podía ver que en el lugar no había clientes, lo que podría haber generado mayores disturbios, y a la trabajadora visiblemente consternada. Hasta el momento, las autoridades no identificaron al autor del robo ni existen reportes sobre detenciones relacionadas con el caso.

El hecho fue denunciado a la comisaría de la jurisdicción, que analiza las imágenes captadas por las cámaras del comercio para intentar dar con el delincuente y avanzar en la investigación.

Violento robo en una heladería de Mar del Plata

Este tipo de delitos vienen ocurriendo en el último tiempo, pero hasta el momento ninguno de los casos fue como el recientemente acontecido. Por lo general, las escenas son más violentas, con amenazas y uso de armas.

Uno de los últimos hechos de violencia ocurrió a principios de agosto en una heladería ubicada en la intersección de Alberti y Lamadrid, en el macrocentro de la ciudad balnearia. La secuencia ocurrió de noche y se desarrolló en apenas 58 segundos. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Poco después de las 21, un hombre ingresó al local con el rostro cubierto. Se dirigió de forma directa a una clienta que estaba junto a la caja registradora, a punto de abonar su compra y con la billetera en la mano. La mujer trató de dialogar con el delincuente y realizó un intento por ocultar su cartera detrás del mostrador, pero el asaltante, de contextura robusta, avanzó hacia ella y la empujó de manera violenta, sin emitir palabra.

La clienta cayó al suelo tras la agresión. Una empleada de la heladería, que presenció toda la escena sin poder intervenir, se apartó de su puesto para permitir el paso del ladrón mostrando gestos de angustia. El asaltante se apoderó rápidamente de la billetera de la víctima y, acto seguido, vació con ambas manos la caja registradora.

No conforme con el dinero obtenido, el hombre exigió a las mujeres más efectivo, mientras elevaba el tono de las amenazas. “Yo no sé nada”, respondió la empleada afectada por la situación. El ladrón, luego de insultarlas y reiterar sus intimidaciones, decidió abandonar el comercio llevándose el dinero reunido en pocos segundos.

El hecho fue denunciado ante las autoridades policiales locales y el material grabado por las cámaras fue incorporado a la investigación para poder identificar al autor del robo. El asalto generó preocupación entre los comerciantes de la zona, quienes advirtieron sobre la modalidad violenta empleada en el ataque y reclamaron mayores medidas de seguridad.