Detuvieron a un exsargento de la Policía de Tucumán acusado de secuestro y extorsión

Detuvieron a exsargento de la Policía de Tucumán vinculado a un secuestro extorsivo

La División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA) concretó este miércoles la detención de Daniel Alfredo Villardón, un exsargento de la Policía de Tucumán, buscado desde 2022 por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la captura del prófugo se realizó en la localidad de Las Talitas, ubicada al norte de la capital tucumana, tras una minuciosa investigación que incluyó la participación de diferentes unidades especializadas, bajo la coordinación de la Fiscalía Federal N° 2 provincial.

Villardón, argentino, de 62 años, ejerció funciones en la fuerza provincial hasta alcanzar el grado de sargento. Tras su desvinculación, quedó señalado en la causa judicial iniciada por los delitos de privación ilegal de la libertad de persona y secuestro extorsivo, en la que se investiga el secuestro de una persona identificada como P.F.N..

Las fuentes indicaron que el policía era parte de una estructura integrada por al menos otros cinco uniformados, acusados de conformar una banda dedicada a seleccionar víctimas para robarles o secuestrarlas con el objetivo de exigir rescates en efectivo.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Agustín Chit, quien ordenó la captura del expolicía y el resto de los involucrados. Según los registros judiciales y reportes institucionales, la procuración de pruebas incluyó tareas de inteligencia en coordinación con fuerzas federales, dada la experiencia policial del principal investigado y la posibilidad de que intentara evadir los controles convencionales.

“Villardón permanecía prófugo desde 2022 y era considerado pieza clave en el engranaje de la banda”, detallaron.

El Gobierno ofrecía 5 millones de pesos de recompensa para la o las personas que aportaran datos sobre su ubicación.

La búsqueda del prófugo se intensificó tras su inclusión en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ofrecía 5 millones de pesos a quienes aportaran información relevante.

Desde el 30 de agosto de 2022, figuraba en los registros nacionales e internacionales de captura, lo que permitió la colaboración entre organismos locales y federales.

Según fuentes oficiales, el seguimiento de pistas condujo a diferentes localidades, hasta que las tareas de vigilancia permitieron ubicarlo en Las Talitas.

Villardón fue interceptado en la vía pública y trasladado a la sede de la División Antidrogas Tucumán. Fuentes de la investigación indicaron que al momento de la detención no portaba armas ni ofreció resistencia.

En la causa judicial se investiga el secuestro de P.F.N., quien fue privado de su libertad y liberado tras el pago de un rescate.

De acuerdo al expediente, Villardón y sus cómplices diseñaban operativos en los que usaban su conocimiento policial para elegir a las víctimas, privarlas de la libertad y exigir sumas de dinero a sus familiares.

Las pruebas reunidas incluyen comunicaciones y movimientos de los implicados, cuyos detalles fueron presentados a la Justicia federal.

La investigación involucra además a otros cinco efectivos de la Policía provincial, actualmente detenidos preventivamente o procesados por privación ilegal de la libertad, robo agravado y extorsión. El juzgado mantiene abierta la instrucción y analiza posibles vínculos con otros casos similares en la región.

Los delitos de secuestro extorsivo se encuentran tipificados en la legislación argentina como crímenes de extrema gravedad, con penas de hasta 25 años de prisión y agravantes para funcionarios públicos involucrados.