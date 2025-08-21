Crimen y Justicia

Detuvieron a un exsargento de la Policía de Tucumán acusado de secuestro y extorsión

Daniel Alfredo Villardón, de 62 años, estaba prófugo de la Justicia desde 2022. Fue capturado este miércoles en Las Talitas

Guardar
Detuvieron a exsargento de la Policía de Tucumán vinculado a un secuestro extorsivo

La División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA) concretó este miércoles la detención de Daniel Alfredo Villardón, un exsargento de la Policía de Tucumán, buscado desde 2022 por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la captura del prófugo se realizó en la localidad de Las Talitas, ubicada al norte de la capital tucumana, tras una minuciosa investigación que incluyó la participación de diferentes unidades especializadas, bajo la coordinación de la Fiscalía Federal N° 2 provincial.

Villardón, argentino, de 62 años, ejerció funciones en la fuerza provincial hasta alcanzar el grado de sargento. Tras su desvinculación, quedó señalado en la causa judicial iniciada por los delitos de privación ilegal de la libertad de persona y secuestro extorsivo, en la que se investiga el secuestro de una persona identificada como P.F.N..

Las fuentes indicaron que el policía era parte de una estructura integrada por al menos otros cinco uniformados, acusados de conformar una banda dedicada a seleccionar víctimas para robarles o secuestrarlas con el objetivo de exigir rescates en efectivo.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Agustín Chit, quien ordenó la captura del expolicía y el resto de los involucrados. Según los registros judiciales y reportes institucionales, la procuración de pruebas incluyó tareas de inteligencia en coordinación con fuerzas federales, dada la experiencia policial del principal investigado y la posibilidad de que intentara evadir los controles convencionales.

Villardón permanecía prófugo desde 2022 y era considerado pieza clave en el engranaje de la banda, detallaron.

El Gobierno ofrecía 5 millones
El Gobierno ofrecía 5 millones de pesos de recompensa para la o las personas que aportaran datos sobre su ubicación.

La búsqueda del prófugo se intensificó tras su inclusión en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ofrecía 5 millones de pesos a quienes aportaran información relevante.

Desde el 30 de agosto de 2022, figuraba en los registros nacionales e internacionales de captura, lo que permitió la colaboración entre organismos locales y federales.

Según fuentes oficiales, el seguimiento de pistas condujo a diferentes localidades, hasta que las tareas de vigilancia permitieron ubicarlo en Las Talitas.

Villardón fue interceptado en la vía pública y trasladado a la sede de la División Antidrogas Tucumán. Fuentes de la investigación indicaron que al momento de la detención no portaba armas ni ofreció resistencia.

En la causa judicial se investiga el secuestro de P.F.N., quien fue privado de su libertad y liberado tras el pago de un rescate.

De acuerdo al expediente, Villardón y sus cómplices diseñaban operativos en los que usaban su conocimiento policial para elegir a las víctimas, privarlas de la libertad y exigir sumas de dinero a sus familiares.

Las pruebas reunidas incluyen comunicaciones y movimientos de los implicados, cuyos detalles fueron presentados a la Justicia federal.

La investigación involucra además a otros cinco efectivos de la Policía provincial, actualmente detenidos preventivamente o procesados por privación ilegal de la libertad, robo agravado y extorsión. El juzgado mantiene abierta la instrucción y analiza posibles vínculos con otros casos similares en la región.

Los delitos de secuestro extorsivo se encuentran tipificados en la legislación argentina como crímenes de extrema gravedad, con penas de hasta 25 años de prisión y agravantes para funcionarios públicos involucrados.

Temas Relacionados

Daniel VillardónSecuestrosPolicía de TucumánTucumánLas TalitasÚltimas noticias

Últimas Noticias

El gobierno bonaerense apuntó contra la Conmebol e Independiente por los incidentes: “La Policía pidió suspender el partido en el primer tiempo”

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, aseguró en Infobae en Vivo que las condiciones dentro del estadio dependen de la seguridad privada del club y del organismo sudamericano de fútbol, a quienes les pidieron frenar el encuentro antes de la gresca. “Había una actitud clara de que esto iba a salir mal”, dijo

El gobierno bonaerense apuntó contra

Fentanilo mortal: la pista clandestina en Misiones que complica a HLB Pharma

La Justicia federal investiga un inquietante hallazgo en un expediente a cargo de la PROCUNAR que incluye a varios detenidos por una trama de venta ilegal del poderoso opioide producido por el laboratorio de Ariel García Furfaro

Fentanilo mortal: la pista clandestina

Horror en Salta: a metros de una comisaría, un policía mató a tiros a su pareja y se suicidó

Ocurrió la noche del miércoles en Orán. La víctima era también integrante de la fuerza. Una fiscal investiga el episodio

Horror en Salta: a metros

Mataron de una puñalada a un hombre en Neuquén a metros de su casa

Ocurrió en la localidad de Senillosa. La víctima fue encontrada a metros de su casa y murió cuando era trasladado al hospital

Mataron de una puñalada a

Violó una perimetral y quiso prender fuego a su pareja policía en plena calle de San Juan

La mujer salía de trabajar y se dirigía a su auto cuando fue interceptada por el hombre. El agresor quedó detenido

Violó una perimetral y quiso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de budín de naranja

Receta de budín de naranja sin manteca ni harina, rápida y fácil

El INCAA modificó condiciones para que las películas accedan a subsidios

El Gobierno aprobó el plan de acción de Aerolíneas Argentinas y estima una ganancia operativa en el año de $59.000 millones

La boca como espejo del corazón: comprueban la relación entre la gingivitis y la aterosclerosis

Habló una mujer embarazada que terminó internada por comer las milanesas con papel higiénico en Santiago del Estero

INFOBAE AMÉRICA
“Jelly ice”, el innovador hielo

“Jelly ice”, el innovador hielo gelatinoso que conserva alimentos sin humedad extra ni contaminantes

Las drogas sexuales “naturales” representan un riesgo creciente para la salud en África Occidental

Ai Weiwei lleva su arte a Ucrania y desafía la guerra con una instalación inspirada en Leonardo Da Vinci

El español Gonzalo García buscará darle el sabor “de la escuela cubana y latina” al Miami City Ballet

Gabriel Boric envió a su ministro del Interior a Buenos Aires tras los incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile

TELESHOW
Los días de calma, caminatas

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres

Emilia Mernes explicó por qué no quiso responder preguntas sobre política: “A veces me subestiman”

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara