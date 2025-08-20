Crimen y Justicia

Encontraron nuevos restos óseos calcinados en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

El Equipo Argentino de Antropología Forense aseguró que las muestras halladas en allanamientos previos corresponde a restos humanos. Los investigadores continuarán con las excavaciones en la propiedad este miércoles

Luego de que los peritos de Ministerio Público de la Acusación (MPA) allanaran la vivienda de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, varios elementos habían sido recolectados para su posterior análisis. Sin embargo, estos no pudieron ser examinados hasta que el lunes pasado arribó el Equipo Argentino de Antropología Forense, para brindar apoyo en la investigación. De esta manera, los resultados de los trabajos realizados comenzaron a conocerse.

Durante la jornada del lunes, los arqueólogos forenses identificaron a las pruebas como restos óseos calcinados. Por su parte, el fiscal Guillermo Beller señaló que esta categorización permitirá iniciar la búsqueda de rastros de ADN en las piezas recuperadas.

De esta manera, el investigador apuntó que las futuras pruebas que realizarán tendrán el objetivo de cotejarlas con las muestras entregadas por los familiares de las personas desaparecidas, que se cree que podrían haber sido víctimas del acusado.

Hasta el momento, las autoridades identificaron a dos de las personas que habrían sido asesinadas por Jurado como Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25). No obstante, aún restaría despejar las sospechas de que hubiera estado involucrado en las desapariciones de Miguel Ángel Quispe (60), Juan Carlos González (60), y Juan José Ponce (51).

Según la información publicada por Jujuy al Momento, este martes el equipo de antropólogos comenzó con las excavaciones planificadas en el patio de la vivienda del acusado. Se tratarían de seis sectores delimitados por los estudios de georadar realizados por el personal de la Gendarmería Nacional.

Las tareas comenzaron cerca de las 8 de la mañana y contó con el apoyo del gabinete de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación. De acuerdo con las estimaciones de Beller, se cree que los procedimientos se extenderían hasta este miércoles y que solo se realizarían en el exterior de la vivienda.

“Serán en el patio puntualmente, porque dentro de la vivienda ya más o menos hemos culminado con el trabajo que había que hacer. Así que es en los sectores del patio donde hay seis marcaciones por parte de Gendarmería con el georadar”, aclaró el fiscal al señalar que esperan tener un resultado positivo.

Durante las inspecciones iniciales, en la casa donde se sospecha que el acusado habría llevado a sus víctimas, se encontraron fragmentos óseos calcinados y una importante cantidad de herramientas de corte, como sierras y serruchos. Incluso, indicaron que varias de las ellas fueron encontradas ocultas entre los muros de la propiedad.

Sin embargo, el investigador no descartó que se pudiera ampliar el trabajo a otras zonas, pese a que indicó que otras áreas habían sido descartadas. Tal como el caso de la finca El Pongo, que había sido señalada por el sobrino del detenido como el lugar en el que presuntamente habría quemado los restos de las presuntas víctimas.

“Entendemos que había sido mucho tiempo atrás. Nosotros nos descartamos nada y decidimos ir ahí donde se arrojaba, pero entendemos que ya había pasado mucho tiempo atrás”, evaluó Beller al interpretar que no habían tenido un resultado positivo por la gran cantidad de basura que había.

Mientras avanzan las diligencias, el representante del Ministerio Público confirmó que está pendiente la ampliación de la imputación contra Jurado, quien permanece en prisión preventiva en el penal de Gorriti. Inicialmente, fue acusado por el homicidio de Jorge Anachuri, pero luego de encontrarse ADN de Sergio Sosa entre los restos recuperados se le sumarán nuevos cargos por presuntamente haber sido el autor del crimen.

“La ampliación es puntualmente respecto del ADN positivo en el cotejo que se ha hecho con el señor Sosa, que se amplía por un segundo hecho de homicidio agravado. Esa es la carátula“, explicó Beller, tras indicar que ya habían solicitado una cita para celebrar la audiencia imputativa.

Ahora resta que la oficina de gestión del Poder Judicial deberá fijar fecha para el encuentro, en donde Jurado podrá declarar nuevamente o abstenerse. Asimismo, el fiscal aclaró que el acusado continuará bajo prisión preventiva durante los cuatro meses que duraría la investigación, aunque no descartó que este plazo pudiera prorrogarse.

