El abogado de Cristian Graf dijo que el fiscal intentó una “artimaña jurídica para acusar a una persona inocente”

Tras la resolución del juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56 que este miércoles rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf por encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima, su abogado dialogó con Infobae en Vivo y sostuvo que la solicitud carecía de fundamentos.

En este sentido, el letrado Martín Díaz sostuvo que la causa que incrimina a su defendido evidencia “congruencia nula entre las pruebas presentadas y la acusación” y cuestionó en duros términos el accionar del fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación.

“Era una artimaña jurídica para pretender acusar a una persona inocente”, señaló al respecto.

Según Díaz, las pruebas directas contra Graf brillan por su ausencia y los elementos presentados son “testimonios de oídas”, lo que en la justicia “no tiene validez alguna”.

Asimismo, el abogado explicó que el juez Litvack, devolvió la causa al fiscal para que precise sus acusaciones y fundamente mejor cualquier pedido. Según su análisis, el rechazo al pedido de indagatoria constituye una señal categórica de que el expediente carece de sustento sólido: “No hay congruencia. Entre los elementos hay una infamidad probatoria total”.

El abogado puso el acento en que su defensa siempre sostuvo la inocencia de Graf y reiteró la insuficiencia de los argumentos con los que el fiscal intentó avanzar en la causa. “Era una forma de pretender acusar a una persona inocente, usando lo que se denomina justicia de autor, o justicia de la carta, modificando la figura penal”, expuso.

El abogado de Graf en Infobae en Vivo

También remarcó que el juez entendió que, de lo aportado hasta el momento por el fiscal, “no hay justamente ni prueba ni evidencia de que el señor Graf haya cometido estas acciones en función típica”.

El letrado recalcó los vicios de la investigación y precisó la diferencia entre pruebas directas y testimonios indirectos: “El testigo de oídas no tiene validez, porque es un testigo que escucha lo que le comenta otro. La validez en la justicia se da por el testigo directo, el que presencia, percibe, escucha o sabe algo por sí mismo, no porque le está contando otro lo que pasó”.

Sobre la imputación concreta que enfrentaba Graf, aclaró que el fiscal modificó la figura legal y optó por una acusación vinculada a la supresión de evidencia, pero destacó la inexistencia de pruebas consistentes: “Lo que el juez no ordenó fue la citación a declaración indagatoria y no lo hizo porque no ve elementos concretos ni sólidos que puedan llevarlo a pensar que el delito que acusa el fiscal tenga relación con la prueba que el mismo fiscal aporta”.

Por otra parte, Díaz se refirió al hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima: “Los restos óseos del joven fueron hallados en la propiedad de al lado. Ese es el primer error; no fueron hallados en la propiedad de Graf”. Respaldado por el acceso reciente al expediente, aclaró que en el momento de los hechos los límites entre la casa de Graf y la vecina lindera estaban corridos y que los restos estaban en el parque lindero, no en el de su cliente: “Eso lo tenemos que demostrar, pero también el fiscal debe demostrar lo contrario. El fiscal puede decir, ‘tengo el equipo de antropología forense que dice que se encontraron los restos en el parque de la casa de Graf, pero, ¿cómo lo sabe si no sabemos en 1984 cuál era el límite del predio?’”.

Respecto a la labor de los forenses, Díaz ponderó el trabajo del equipo de antropología, aunque advirtió inconsistencias: “Es un trabajo de primer nivel hecho con escasos recursos. Pero dentro de este trabajo no hay ninguna certificación de un geólogo. Tampoco está siendo analizada la composición propia de la tierra en ese lugar”. Según el abogado, estas omisiones pueden afectar la precisión de las conclusiones forenses y, por lo tanto, enrarecer aún más la imputación contra su defendido.

El abogado insistió en que Graf “desconocía que estaba enterrado este joven en la medianera” y remarcó que “al desconocer que lo habían matado, como toda la familia de Fernández Lima y como toda la sociedad, hasta hace pocos meses no se sabía con exactitud qué había pasado”. Aportando detalles sobre la cronología, reconstruyó los últimos movimientos conocidos de Fernández Lima y afirmó: “La última persona que lo ve con vida lo ve en la esquina de Monroy y Naón. Sabemos que iba al turno tarde, cursaba el segundo año de la M36, pero todavía no sabemos, incluso, si llegó a entrar o no al colegio”.

La defensa manifestó su disposición a aportar cualquier aclaración ante la justicia y consideró fundamental no distorsionar ni mediatizar versiones infundadas: “Las explicaciones las va a dar únicamente ante la justicia”, concluyó.