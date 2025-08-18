Le dispararon en la cabeza cuando iba a un partido de fútbol en Rosario y murió tras agonizar todo un día

El hombre baleado el sábado por la noche falleció este domingo en el Heca (X: @MuniRosario)

Un nuevo episodio de violencia en Rosario se cobró la vida de un hombre de 31 años, que falleció este domingo luego de permanecer internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras ingresar con una herida de arma de fuego en el cráneo.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en Pueblo Esther, una localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, cuando el hombre salió de su casa, presuntamente con destino a un partido de fútbol, y fue atacado antes de llegar. La víctima fue identificado como M. Martínez.

Según el medio local Rosario3, la Policía explicó que la víctima permaneció internada en estado crítico hasta su fallecimiento pasado el mediodía del domingo.

De acuerdo con las primeras versiones del caso, la autoridades creen que Martínez fue interceptado en plena vía pública por los agresores y recibió un disparo en la cabeza. De inmediato, los vecinos y testigos alertaron a sus familiares, que resolvieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Policlínico San Martín, en el sur del Gran Rosario, adonde ingresó a las 22:50.

Frente a esto cuadro, minutos después, un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) derivó al herido al HECA. Al ingresar, los profesionales constataron que Martínez presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo, con pérdida de conocimiento y signos vitales comprometidos.

Allí, permaneció intubado y en estado crítico durante toda la madrugada y mañana del domingo. Las autoridades médicas confirmaron su muerte a las 13:10.

La víctima fue atacada cuando salió de su casa en la localidad de Pueblo Esther el sábado por la noche (Rosario3)

Desde la Policía de Santa Fe informaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y aún no hay detenidos. Se trata de esclarecer el móvil detrás del ataque. Hasta el momento, no se reportan antecedentes de amenazas previas contra la víctima ni detalles sobre eventuales conflictos personales.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, que ordenó una serie de peritajes y la toma de declaraciones a allegados y eventuales testigos.

Las fuerzas de seguridad trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad en cercanías de la Ruta 21, considerada como la escena del crimen.

Un hombre murió días después de ser baleado

La semana pasada, la muerte de Agustín Ernesto Núñez en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) sumó un nuevo capítulo a la escalada de homicidios en la zona sur de la ciudad de Rosario.

El desenlace fatal se produjo tras días de agonía en la unidad de terapia intensiva, donde Núñez, de 34 años, luchó por su vida después de recibir 11 disparos en distintas partes del cuerpo.

La secuencia del ataque, la mecánica del traslado y la investigación en curso revelan la complejidad de un hecho que vuelve a poner en foco la violencia armada en los barrios periféricos de la ciudad.

El relato de un testigo directo, quien acompañaba a Núñez en el momento del ataque, aporta detalles sobre la modalidad del crimen y según su testimonio, dos personas encapuchadas y vestidas con ropa oscura se aproximaron en una motocicleta a la esquina de Fonseca y Fausa, en el barrio Saladillo.

Fue el acompañante de la moto quien extrajo un arma y disparó en varias oportunidades contra Núñez, para luego huir junto al conductor a gran velocidad.

La gravedad de las heridas obligó a su derivación inmediata al HECA, donde permaneció bajo cuidados intensivos durante siete días.