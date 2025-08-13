Murió el hombre que fue baleado la semana pasada en la zona sur de Rosario

El hombre baleado la semana pasada en la zona oeste de Rosario falleció este martes en el Heca

La muerte de Agustín Ernesto Núñez en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) sumó un nuevo capítulo a la escalada de homicidios en la zona sur de la ciudad de Rosario.

El desenlace fatal se produjo tras una semana de agonía en la unidad de terapia intensiva, donde Núñez, de 34 años, luchó por su vida después de recibir 11 disparos en distintas partes del cuerpo, según informó el portal Rosario3.

La secuencia del ataque, la mecánica del traslado y la investigación en curso revelan la complejidad de un hecho que vuelve a poner en foco la violencia armada en los barrios periféricos de la ciudad.

El relato de un testigo directo, quien acompañaba a Núñez en el momento del ataque, aporta detalles sobre la modalidad del crimen y según su testimonio, dos personas encapuchadas y vestidas con ropa oscura se aproximaron en una motocicleta a la esquina de Fonseca y Fausa, en el barrio Saladillo.

Fue el acompañante de la moto quien extrajo un arma y disparó repetidas veces contra Núñez, para luego huir junto al conductor a gran velocidad. Este dato, confirmado por la investigación, refuerza la hipótesis de un ataque premeditado y ejecutado con precisión.

Núñez fue alcanzado por múltiples proyectiles que impactaron en el cráneo, los brazos y las piernas, según el parte médico difundido tras su ingreso al hospital Roque Sáenz Peña.

La gravedad de las heridas obligó a su derivación inmediata al Heca, donde permaneció bajo cuidados intensivos durante siete días.

La fiscal de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola, está a cargo de la investigación, que busca esclarecer tanto la motivación como la autoría del hecho.

El hombre de 33 años fue atacado a tiros en inmediaciones de avenida Fausta, entre Oribe y Fonseca (Google Maps)

Asesinaron a joven en la zona oeste de Rosario

La misma jornada donde Núñez fue baleado, un joven de 22 años fue asesinado en la vía pública pero en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

A partir de la información relevada, las autoridades pudieron reconstruir los hechos ocurridos entre las 20 y las 21, con minutos de diferencia y a kilómetros de distancia. Familiares, testigos y fuerzas de seguridad participaron en la asistencia y traslado de las víctimas, articulando esfuerzos frente a situaciones de extrema urgencia.

Este episodio ocurrió en horas de la noche en la zona de bulevar Segui y Solís, en el sector oeste de la ciudad santafesina. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima, un joven de 22 años, caminaba junto a una mujer cuando fueron interceptados por dos hombres a pie. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra el joven, quien cayó herido en el lugar.

La mujer relató ante los efectivos policiales que, tras el ataque, trasladó de inmediato al joven en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. A pesar de los intentos de reanimación y la asistencia médica brindada, el joven falleció apenas ingresó al nosocomio, donde los médicos constataron el deceso a causa de múltiples heridas de arma de fuego.

Efectivos policiales y peritos trabajaron en la escena para recolectar evidencia e identificar los indicios balísticos. La investigación está a cargo de la Fiscalía de turno y personal de la comisaría con jurisdicción en la zona, que siguen la pista de los agresores, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

Es de destacar que ambos episodios forman parte de una seguidilla de hechos violentos que generan preocupación y un fuerte despliegue policial en distintos barrios de Rosario. Las causas y motivaciones de los ataques aún no fueron esclarecidas y permanecen bajo investigación. Las autoridades avanzan con testimonios, análisis de cámaras de seguridad y relevamiento de testigos en ambas zonas.