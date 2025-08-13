Crimen y Justicia

Murió el hombre que fue baleado la semana pasada en la zona sur de Rosario

La víctima fue atacada a tiros en las inmediaciones de avenida Fausta, entre Oribe y Fonseca. Estaba internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez desde el miércoles último

El hombre baleado la semana pasada en la zona oeste de Rosario falleció este martes en el Heca

La muerte de Agustín Ernesto Núñez en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) sumó un nuevo capítulo a la escalada de homicidios en la zona sur de la ciudad de Rosario.

El desenlace fatal se produjo tras una semana de agonía en la unidad de terapia intensiva, donde Núñez, de 34 años, luchó por su vida después de recibir 11 disparos en distintas partes del cuerpo, según informó el portal Rosario3.

La secuencia del ataque, la mecánica del traslado y la investigación en curso revelan la complejidad de un hecho que vuelve a poner en foco la violencia armada en los barrios periféricos de la ciudad.

El relato de un testigo directo, quien acompañaba a Núñez en el momento del ataque, aporta detalles sobre la modalidad del crimen y según su testimonio, dos personas encapuchadas y vestidas con ropa oscura se aproximaron en una motocicleta a la esquina de Fonseca y Fausa, en el barrio Saladillo.

Fue el acompañante de la moto quien extrajo un arma y disparó repetidas veces contra Núñez, para luego huir junto al conductor a gran velocidad. Este dato, confirmado por la investigación, refuerza la hipótesis de un ataque premeditado y ejecutado con precisión.

Núñez fue alcanzado por múltiples proyectiles que impactaron en el cráneo, los brazos y las piernas, según el parte médico difundido tras su ingreso al hospital Roque Sáenz Peña.

La gravedad de las heridas obligó a su derivación inmediata al Heca, donde permaneció bajo cuidados intensivos durante siete días.

La fiscal de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola, está a cargo de la investigación, que busca esclarecer tanto la motivación como la autoría del hecho.

El hombre de 33 años fue atacado a tiros en inmediaciones de avenida Fausta, entre Oribe y Fonseca (Google Maps)

Asesinaron a joven en la zona oeste de Rosario

La misma jornada donde Núñez fue baleado, un joven de 22 años fue asesinado en la vía pública pero en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

A partir de la información relevada, las autoridades pudieron reconstruir los hechos ocurridos entre las 20 y las 21, con minutos de diferencia y a kilómetros de distancia. Familiares, testigos y fuerzas de seguridad participaron en la asistencia y traslado de las víctimas, articulando esfuerzos frente a situaciones de extrema urgencia.

Este episodio ocurrió en horas de la noche en la zona de bulevar Segui y Solís, en el sector oeste de la ciudad santafesina. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima, un joven de 22 años, caminaba junto a una mujer cuando fueron interceptados por dos hombres a pie. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra el joven, quien cayó herido en el lugar.

La mujer relató ante los efectivos policiales que, tras el ataque, trasladó de inmediato al joven en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. A pesar de los intentos de reanimación y la asistencia médica brindada, el joven falleció apenas ingresó al nosocomio, donde los médicos constataron el deceso a causa de múltiples heridas de arma de fuego.

Efectivos policiales y peritos trabajaron en la escena para recolectar evidencia e identificar los indicios balísticos. La investigación está a cargo de la Fiscalía de turno y personal de la comisaría con jurisdicción en la zona, que siguen la pista de los agresores, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

Es de destacar que ambos episodios forman parte de una seguidilla de hechos violentos que generan preocupación y un fuerte despliegue policial en distintos barrios de Rosario. Las causas y motivaciones de los ataques aún no fueron esclarecidas y permanecen bajo investigación. Las autoridades avanzan con testimonios, análisis de cámaras de seguridad y relevamiento de testigos en ambas zonas.

La IA, motor de la próxima revolución agroalimentaria

Lo que despertó el fondo del mar: elegir empieza por conocer

La noche que un piloto avistó un ovni en Bariloche y los enigmas que aún persisten: “La explicación de la Fuerza Aérea fue absurda”

La demanda de carne vacuna se recupera en medio del enfriamiento general del consumo

Persecución en General Paz: atraparon a dos adolescentes que circulaban con una moto robada

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que autoriza la eutanasia

Hugo Fattoruso: “No soy un artista, soy un artesano que trabaja con las notas”

El espejismo del renacimiento neoyorquino: poder, desigualdad y el legado de los años ochenta

Ricardo Trotti propone “usar la inteligencia artificial para construir un futuro mejor”

Evo Morales amenazó con movilizaciones si triunfa la derecha en las elecciones de Bolivia: “Vamos a dar la batalla”

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años

Julieta Prandi habló antes del veredicto en el juicio contra su exmarido: “Estuve prácticamente secuestrada durante muchos años”

Melody Luz compartió fotos de su diario íntimo de la infancia: “Voy a luchar hasta la muerte”

La llamativa pregunta de Pampita a una tarotista en Los 8 escalones: “¿Sabés algo sobre el agua de tanga?"

Crisis, distanciamiento y un tatuaje borrado: Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían puesto punto final a su relación