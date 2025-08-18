Las fotos de Instagram del motochorro detenido por matar a una joven y balear a una policía en La Matanza

Video: el arresto de Zacarías y los allanamientos para encontrarlo

Ricardo Daniel Zacarías, de 22 años, fue arrestado por el brutal crimen de la hermana de una oficial de la Policía Bonaerense, ocurrido el miércoles pasado en Laferrere, jurisdicción de La Matanza. Junto a tres cómplices, que continúan prófugos, rodeó a la oficial y a su hermana en el cruce de Carcarañá y Ruta 21 para robarles la moto en la que viajaban.

Emilce B., de 24 años, miembro de la UTOI, la tropa de asalto de la fuerza provincial, comenzó a forcejear con los hampones frente a una cámara de seguridad, que filmó la secuencia del hecho. Así, fue baleada en la mano. Su hermana Esmeralda, un año más joven, recibió un disparo en el pecho. Los cuatro delincuentes huyeron; ni siquiera se llevaron la moto de sus víctimas.

Así, comenzó una investigación para encontrar a los sospechosos, encabezada por Adrián Arribas, fiscal de la UFI de Homicidios de la jurisdicción. Zacarías, de 22 años, alias “Ricky”, fue el primero de la lista en caer. Sus redes sociales fueron la clave para capturarlo.

"Ricky" Zacarías en una foto de su perfil, que luego borró

Horas después del hecho, un testimonio clave ingresó a la causa. Alguien que conocía a Zacarías lo marcó. No solo lo marcó: aportó también su dirección de Instagram.

Allí, posaba con nombre y apellido en las fotos que ilustran esta nota, con motos de alta cilindrada y una serie de pistolas, para sus más de 500 seguidores. Los investigadores de la Comisaría de Laferrere cotejaron su identidad.

Luego, obtuvieron sus antecedentes. En 2021, “Ricky” fue acusado de resistencia a la autoridad. Este año había sido acusado del delito de abuso de arma, en un expediente radicado en la UFI N°1 matancera.

Así, el fiscal Arribas pidió su arresto al juzgado de garantías del caso por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de robo agravada. Sin embargo, en el medio, los investigadores se encontraron con una sorpresa.

Tal vez sintiéndose cercado, Zacarías cambió su nombre de usuario en Instagram y borró todas sus fotos. Ya era tarde, porque la Bonaerense las había descargado.

Poco después, comenzó el operativo para capturarlo en el barrio El Talita de González Catán, con efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de Laferrere, el GAD y el Grupo Halcón. Al verse cercado, Zacarías corrió unos pocos metros, para luego ser esposado. La moto roja que usó en el hecho fue incautada en uno de los puntos allanados.

De acuerdo a un informe policial, Zacarías sería el autor del disparo que mató a Esmeralda B.

Video: el ataque motochorro en Laferrere que terminó con el crimen de Esmeralda B. (Video: Twitter @Hechosanderecho)

Ataque motochorro en La Plata

Los ataques de motochorros se repiten en los últimos días en territorio bonaerense.

Un hecho de particular violencia ocurrió ayer domingo en Los Hornos, jurisdicción de La Plata. Allí, en la esquina de las calles 68 y 135, un efectivo de la Policía Bonaerense mató a tiros a un motochorro que supuestamente intentó robarle. El delincuente, afirman fuentes del caso a Infobae, tenía 16 años y antecedentes previos. El ladrón fue trasladado a un hospital de la zona, donde luego perdió la vida.

La alerta del hecho llegó al 911. Efectivos de la Comisaría 3° de La Plata llegaron al lugar. Allí, encontraron al policía, un oficial de 29 años, que aseguró que circulaba con su novia a bordo de su moto cuando fue sorprendido por dos motochorros. Los delincuentes lo amenazaron para que entregue su vehículo. De inmediato, el oficial se identificó como policía. Según su relato, los delincuentes le apuntaron con una pistola; el oficial desenfundó su arma reglamentaria y disparó. Uno cayó, con una bala a la altura de la cintura; el otro huyó.