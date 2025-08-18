Crimen y Justicia

Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros

Guardar
Choque y vuelco en Boedo: 4 heridos

Cuatro personas resultaron heridas este lunes por la mañana en el barrio porteño de Boedo luego de que dos vehículos chocaran y uno de ellos volcara, dejando a su conductor atrapado dentro del auto.

El accidente vial ocurrió en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros, lo que motivó un amplio despliegue de seguridad, que incluyó a efectivos de Bomberos de la Ciudad, unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y agentes de la Policía de la Ciudad.

El conductor del Fiat Palio
El conductor del Fiat Palio quedó atrapado dentro del auto tras el choque y tuvo que ser auxiliado por los Bomberos

El siniestro se produjo cuando un Peugeot 207 con tres personas mayores de edad a bordo impactó contra un Fiat Palio en el que viajaba un único ocupante. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los pasajeros del Peugeot pudieron descender por sus propios medios, mientras que el conductor del Palio fue asistido en el lugar.

Bomberos realizaron el corte del suministro eléctrico de los rodados para evitar riesgos y el herido, luego de ser auscultado, fue trasladado al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismo.

El siniestro tuvo lugar en
El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros

Mientras persistía la actuación de los equipos de emergencia en la zona de Inclán y Castro Barros, personal policial confirmó otro incidente de tránsito en Bermúdez y Elpidio González, donde se produjo una colisión entre un auto y una moto.

Las autoridades también derivaron recursos de asistencia a ese sitio para evaluar el estado de los involucrados y coordinar el tránsito.

Uno de los heridos tuvo
Uno de los heridos tuvo que ser trasladado al hospital Penna

Este domingo, otro violento choque tuvo lugar frente al estadio Monumental, sobre la avenida Cantilo, donde 6 personas resultaron heridas.

Según precisaron fuentes policiales consultadas por Infobae, el accidente de tránsito se registró a la altura del Puente Labruna, en medio de una tenue pero incesante llovizna que afectaba la circulación. Producto de la colisión, dos lesionadas debieron ser trasladadas con politraumatismos al hospital Pirovano.

El siniestro involucró a un Renault Clio con cuatro hombres a bordo y un Ford Ka conducido por una mujer mayor de edad, quien era personal de la Policía de la Ciudad.

Todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar por el SAME, que desplegó cuatro ambulancias y una unidad de triage para la clasificación de las víctimas.

Los heridos leves recibieron atención en el lugar, mientras que un hombre y una mujer, ambos de entre 25 y 30 años, tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

Temas Relacionados

choqueaccidente vialsiniestro vialBoedochoque y vuelcoúltimas noticias

Últimas Noticias

Giro en la causa por la muerte de un médico y su hijo de 9 años en la Ruta 88: cocaína en sangre y exceso de velocidad

A raíz de las pericias, el camionero Raúl Alejandro Lozano García, inicialmente detenido como presunto responsable del choque, fue liberado por falta de mérito

Giro en la causa por

Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, murió luego de que el pintor le asestara un golpe con un hierro en el cráneo

Quién era el hombre que

Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

El violento episodio ocurrió anoche en uno de los accesos a la autopista Riccheri, cuando la víctima era trasladada en auto por su hermano a la terminal aeroportuaria. “Tuvimos que suspender el viaje”, lamentó el yerno de la víctima, quien sufrió un corte en su rostro

Una turista italiana fue atacada

Las fotos de Instagram del motochorro detenido por matar a una joven y balear a una policía en La Matanza

Ricardo Daniel Zacarías posaba con pistolas y cambió su nombre de usuario mientras la Justicia lo buscaba: sus redes sociales fueron la clave para capturarlo. Personal de la Comisaría de Laferrere lo arrestó y encontró la moto usada en el hecho

Las fotos de Instagram del

Capturaron al sicario que había sido liberado por error en Chile y se creía que estaba en Santa Cruz

Alberto Carlos Mejía Hernández tiene 18 años y es de nacionalidad venezolana. La Patagonia estaba en alerta roja por la posible presencia del criminal. El tatuaje que lo delató

Capturaron al sicario que había
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron una dupla que potencia

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Una gigante minera internacional anunció las mayores inversiones en cobre bajo el RIGI por USD 13.300 millones

Giro en la causa por la muerte de un médico y su hijo de 9 años en la Ruta 88: cocaína en sangre y exceso de velocidad

Le pregunté a mi esposa sobre sus fantasías sexuales y la respuesta cambió nuestro matrimonio

Un sanatorio de Entre Ríos ya había alertado sobre la contaminación del fentanilo en agosto de 2023

INFOBAE AMÉRICA
Encontraron una dupla que potencia

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Jeanine Añez: “El objetivo se cumplió, apartar del poder a un partido que tanto dolor nos dejó”

EN VIVO: Donald Trump recibe a Volodimir Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

TELESHOW
Dolor en la televisión: murió

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana

Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos