Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

Choque y vuelco en Boedo: 4 heridos

Cuatro personas resultaron heridas este lunes por la mañana en el barrio porteño de Boedo luego de que dos vehículos chocaran y uno de ellos volcara, dejando a su conductor atrapado dentro del auto.

El accidente vial ocurrió en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros, lo que motivó un amplio despliegue de seguridad, que incluyó a efectivos de Bomberos de la Ciudad, unidades del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y agentes de la Policía de la Ciudad.

El siniestro se produjo cuando un Peugeot 207 con tres personas mayores de edad a bordo impactó contra un Fiat Palio en el que viajaba un único ocupante. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los pasajeros del Peugeot pudieron descender por sus propios medios, mientras que el conductor del Palio fue asistido en el lugar.

Bomberos realizaron el corte del suministro eléctrico de los rodados para evitar riesgos y el herido, luego de ser auscultado, fue trasladado al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismo.

Mientras persistía la actuación de los equipos de emergencia en la zona de Inclán y Castro Barros, personal policial confirmó otro incidente de tránsito en Bermúdez y Elpidio González, donde se produjo una colisión entre un auto y una moto.

Las autoridades también derivaron recursos de asistencia a ese sitio para evaluar el estado de los involucrados y coordinar el tránsito.

Este domingo, otro violento choque tuvo lugar frente al estadio Monumental, sobre la avenida Cantilo, donde 6 personas resultaron heridas.

Según precisaron fuentes policiales consultadas por Infobae, el accidente de tránsito se registró a la altura del Puente Labruna, en medio de una tenue pero incesante llovizna que afectaba la circulación. Producto de la colisión, dos lesionadas debieron ser trasladadas con politraumatismos al hospital Pirovano.

El siniestro involucró a un Renault Clio con cuatro hombres a bordo y un Ford Ka conducido por una mujer mayor de edad, quien era personal de la Policía de la Ciudad.

Todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar por el SAME, que desplegó cuatro ambulancias y una unidad de triage para la clasificación de las víctimas.

Los heridos leves recibieron atención en el lugar, mientras que un hombre y una mujer, ambos de entre 25 y 30 años, tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.