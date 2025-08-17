Violento choque frente al estadio Monumental: seis heridos y corte parcial sobre la avenida Cantilo

Núñez: choque múltiple sobre la avenida Cantilo, a la altura de la cancha de River, dejó 6 heridos

Seis personas mayores de edad resultaron heridas este domingo por la mañana en el barrio porteño de Núñez, tras un choque entre dos vehículos particulares ocurrido sobre la avenida Intendente Cantilo, en las inmediaciones del estadio Más Monumental del Club Altético River Plate.

Según precisaron fuentes policiales consultadas por Infobae, el accidente de tránsito se registró a la altura del Puente Labruna, en medio de una tenue pero incesante llovizna que afectaba la circulación. Producto de la colisión, dos lesionadas debieron ser trasladadas con politraumatismos al hospital Pirovano.

De acuerdo a los primeros informes, el siniestro involucró a un Renault Clio con cuatro hombres a bordo y un Ford Ka conducido por una mujer mayor de edad, quien sería personal de la Policía de la Ciudad.

Uno de los vehículos siniestrados fue un Ford Ka color negro

El siniestro tuvo lugar en la intersección con el Puente Labruna

Todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar por el SAME, que desplegó cuatro ambulancias y una unidad de triage para la clasificación de las víctimas.

Los heridos leves recibieron atención en el lugar, mientras que un hombre y una mujer, ambos de entre 25 y 30 años, tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

Dos carriles de la avenida Cantilo permanecieron cortados hasta que removieron los dos vehículos

El operativo contó, además, con la intervención de Bomberos de la Ciudad, personal de la Policía y agentes de Autopistas Urbanas, quienes trabajaron en la zona para liberar a los ocupantes, ordenar el tránsito y garantizar la seguridad.

Así quedó uno de los vehículos involucrados

La colisión generó importante reducción de circulación en la traza de Cantilo, lo que provocó demoras en el tránsito durante varios minutos. Las causas del siniestro aún son materia de investigación.

Otro choque en Retiro

Otro accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en el barrio de Retiro, en la intersección de Avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini, donde un taxi colisionó contra un vehículo particular. El hecho dejó varios heridos y motivó un importante operativo de emergencia.

El siniestro se registró alrededor de las 6.49, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre el choque. Personal de la Comisaría Vecinal 1-A acudió de inmediato y confirmó la colisión, tras lo cual se solicitó la presencia del SAME para asistir a las víctimas.

Choque en Retiro: un taxi chocó contra un vehículo particular

Si bien no trascendió aún la cantidad exacta de personas lesionadas ni su gravedad, se informó que los heridos fueron atendidos en el lugar y algunos trasladados a hospitales cercanos.

El caso generó conmoción ya que se comprobó que el taxi involucrado acumulaba 27 infracciones de tránsito, situación que ahora quedó bajo investigación judicial y administrativa.

“Venía circulando por avenida Santa Fe y el Uber venía por Carlos Pellegrini”, aseguró a C5N el taxista, que fue acusado por el conductor del Fiat Cronos por cruzar en rojo.

“Si viene por Santa Fe en sentido hacia el bajo, hacia Retiro, nosotros tenemos onda verde. Para mí estaba en verde y venía circulando en tiempo y forma”, insistió el taxista, quien sufrió algunas escoriaciones en la rodilla.

Por su parte, el otro automovilista -que se identificó como Francisco y negó trabajar para esa aplicación de transporte de pasajeros- insistió en que la “onda verde” la tenía él.

“Yo sí pasé en verde. Él se mandó a la luz roja, no hay excusa y las leyes se tienen que cumplir. Yo como extranjero, si hubiera pasado al contrario o si la historia hubiera sido distinta, pero como se trata de un taxista no entiendo qué van a proceder o por qué le dan tanta vuelta”, remarcó.

“No sé de dónde sacan que trabajo de Uber, yo no trabajo para ninguna aplicación. Somos una comunidad venezolana y somos unidos, pero no trabajo en ninguna aplicación. Además no tenía ningún pasajero”, enfatizó.

El hombre se mostró indignado por esa acusación y también lamentó que ahora tenga que gastar dinero para reparar el choque. “Me siento mal porque tengo hijos, uno de ellos tiene discapacidad. Entonces es bastante complicado. Ese auto tiene una semana en la calle y encima lo tengo que seguir pagando. Es una situación crítica por una mala imprudencia. Lo uso para uso personal”, concluyó.