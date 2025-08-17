La persecución de Pompeya a Lanús que terminó con dos detenidos que escapaban en un auto robado: video

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres armados en una feroz persecución

Había pasado media hora de las 8 cuando el Anillo Digital detectó un Volkswagen Golf con dominio adulterado circulando por la intersección de Avenida Sáenz y Amancio Alcorta, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Nadie imaginó que la captura de los ocupantes del coche robado terminara con una persecución en el partido de Lanús, donde los delincuentes chocaron y, si bien, quisieron escapar a la carrera, fueron atrapados por la Policía de la Ciudad.

El video del hecho fue captado por pasajeros de un colectivo que vieron en vivo y en directo cómo el policía porteño corría al sospechoso por las calles de Valentín Alsina. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y encabezan esta nota.

El operativo terminó con la detención de dos sospechosos fuertemente armados.

Fue a partir de la alerta del anillo digital que personal policial inició un seguimiento que se extendió por la ribera del Riachuelo y cruzó el Puente Alsina hacia territorio bonaerense.

Una de las armas secuestradas

En la esquina de Pellegrini y Millán, un móvil policial logró interceptar el vehículo, que terminó colisionado. En ese momento, los ocupantes descendieron del auto e intentaron escapar corriendo, pero fueron reducidos a unos 100 metros del lugar.

Durante la fuga, uno de los sospechosos descartó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con un cargador completo y 16 cartuchos, mientras que el otro llevaba en una riñonera una pistola Glock 17 calibre 9 mm, con 18 proyectiles y una bala en recámara.

Además, se secuestró un cargador adicional para la Bersa con 10 municiones.

La pistola que uno de los delincuentes llevaba en su riñonera

En el interior del automóvil también se hallaron dos juegos de patentes, entre ellas las correspondientes al rodado que tenía pedido de secuestro por robo en Avellaneda el 20 de julio pasado.

Asimismo, se encontraron seis tarjetas de crédito de distintos bancos, documentación a nombre de un tercero, una licencia de conducir, un DNI, y una cédula de vehículo Volkswagen Amarok.

Los policías incautaron además tres teléfonos de alta gama —un Samsung Note 10, un Samsung Galaxy S23 y un Samsung Ultra S22—, dos llaves de vehículos Volkswagen, una billetera con 10.790 pesos en efectivo, y dos mochilas con elementos escolares y de trabajo.

Los detenidos fueron identificados como L.N.M.P, de 18 años, y A.A.A., de 34 años. Según fuentes del caso, en el intento de huida del mayor de los luego detenidos habría intentado extraer la pistola Glock de su riñonera sin lograrlo, mientras su cómplice arrojaba la Bersa al suelo.

Producto del choque y del forcejeo durante la aprehensión, ambos detenidos presentaron lesiones: el mayor sufrió una herida cortante en el rostro y cuero cabelludo, mientras que el menor resultó con politraumatismos.

El auto robado en el que huyeron los delincuentes

Por su parte, dos policías también tuvieron traumatismos leves en manos y cuerpo. Una ambulancia los asistió en el lugar y constató que ninguno de los heridos presentaba riesgo de vida ni requería traslado.

El patrullero en tanto resultó con daños frontales a raíz de la colisión y debió ser retirado por una grúa de la comuna 4. El Volkswagen Golf fue secuestrado y trasladado a dependencia policial.

Todo lo que les incautaron

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, a cargo del fiscal Leonel Barbella, desde donde se dispuso la detención de los dos imputados por el delito de encubrimiento agravado, además del secuestro de todas las armas, documentación y objetos hallados.

Fuentes policiales que participaron del procedimiento señalaron: “Las armas estaban listas para disparar. Venían haciendo estragos en la zona sur de la Ciudad y fueron detectados gracias al Anillo Digital”.