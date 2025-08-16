Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

El hecho ocurrió esta tarde en la localidad matancera de San Justo

Un efectivo de la Policía Bonaerense se enfrentó a los tiros este sábado con dos motochorros que intentaron robarle mientras circulaba por las calles de la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza. La víctima, que se encontraba vestido de civil y acompañado por su hermana, respondió al ataque con su arma reglamentaria y mató a uno de los delincuentes.

El hecho se produjo cerca de las 14 en la esquina de Coronel Lynch y Anchoris, en la zona del barrio Villa Constructora. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el oficial, que tiene rango de capitán y presta servicios en el gabinete antidrogas de la Departamental de Investigaciones de La Matanza, iba junto a su hermana en una motocicleta Twister 250 cuando dos ladrones armados interceptaron a ambos con fines de robo.

Tras verse rodeado, comenzó un forcejeo y todos cayeron al suelo. En ese momento, los asaltantes sacaron un arma y dispararon. El efectivo policial extrajo su pistola y respondió. Uno de los atacantes quedó tendido en el asfalto, con el casco puesto, mientras que el otro escapó a pie. La moto utilizada por los delincuentes, que había sido robada y tenía pedido de secuestro, quedó abandonada en el lugar.

La moto en la que circulaban los delincuentes tenía pedido de secuestro activo por robo

El policía sufrió una herida en la pierna, aunque se encuentra fuera de peligro: las fuentes indicaron a este medio que está en buen estado de salud. Personal de la Policía Científica trabajó en la escena para recopilar pruebas. El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, quien también estuvo trabajando en el lugar.

Según averiguó Infobae, el fiscal no dispuso ninguna medida restrictiva para el policía, al menos hasta el momento. Como establece el protocolo cuando interviene un efectivo de la provincia en un hecho de estas características, la investigación pasará a una fuerza federal.

Mientras que su cómplice sigue prófugo y es buscado por las autoridades, el ladrón fallecido quedó tendido en la calle junto a su arma y la moto robada. Vecinos se acercaron para conocer qué había sucedido y poco después las fotos del cuerpo comenzaron a circular en redes sociales.

Otro caso en La Matanza

El episodio de este sábado se suma al reciente asesinato de Rita Mabel Suárez, una madre de 47 años que fue baleada durante un robo en Villa Luzuriaga, también en el partido de La Matanza. Según reconstruyó este medio, la mujer circulaba en auto junto a su hijo de 15 años cuando tres delincuentes se cruzaron en su camino y la mataron para quitarle el vehículo.

Rita Mabel Suárez asesinada a tiros en La Matanza

El hecho tuvo lugar en la esquina de Miró y Florio. El hijo de la víctima dio aviso a la policía y la mujer recibió atención médica en la clínica Cruz Celeste de San Justo, donde falleció poco después. Los ladrones escaparon del lugar, compraron una botella de agua en un supermercado cercano y huyeron en un remís.

Uno de los acusados, Alex Muñoz, de 19 años, fue detenido en allanamientos realizados en la zona de Rafael Castillo, mientras que hay dos menores identificados que siguen prófugos.

Muñoz, señalado como el autor del disparo que acabó con la vida de Suárez, fue indagado en las últimas horas por el fiscal de menores Pablo Insúa. Si bien no pudo negar su participación en el hecho debido a los videos que lo ubican claramente en la escena del crimen, sí se defendió de haber efectuado el disparo que mató a la mujer. En este sentido, acusó a uno de sus cómplices de ser el responsable.

Así siguieron y atraparon al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo en La Matanza

Los investigadores continúan tras la pista de los otros dos sospechosos, quienes ya fueron identificados: tienen 16 y 17 años y también residen en Rafael Castillo.