Condenaron al joven que baleó una estación de servicio en Rosario y dejó una amenaza para Ángel Di María

La nota hallada en la estación de servicio contra Ángel Dí María

El autor del ataque armado contra la estación de servicios ubicada en el boulevard Oroño y Lamadrid, ocurrido a finales de mayo del año pasado, fue sentenciado ayer jueves en Rosario. Durante la agresión, dejaron una nota amenazante contra Ángel Di María.

Se trata Marcos Natanael Sánchez, de 21 años, quien aceptó un juicio abreviado y recibió una condena de seis años de prisión tras admitir su responsabilidad en el hecho. Estaba imputado por los delitos de intimidación pública, portación de arma y robo agravado.

El ataque cobró repercusión nacional al descubrirse que el agresor dejó una nota dirigida al futbolista Ángel Di María, mientras circulaban rumores sobre su posible llegada a Rosario Central, algo que se concretó recién un año después.

Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal de la ciudad santafesina, la jueza Silvia Castelli homologó el acuerdo entre los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola y la defensa de Sánchez.

Todo sucedió el 29 de mayo del año pasado, cuando el joven efectuó disparos con arma de fuego contra la estación Puma de Oroño al 5000 a las 21.45, en medio de una zona concurrida de la ciudad santafesina.

“Con su accionar, los coautores del hecho tuvieron la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública en los habitantes de Rosario, que se evidencia en las características del ataque armado realizado, a sabiendas de que generarían un mayor impacto social”, expresaron los representantes del Ministerio Público.

Entre los elementos que alertaron a los investigadores figura el uso de la firma “Los Rosarinos”, empleada en otros atentados en los últimos tiempos en la ciudad, especialmente en ataques contra instituciones públicas y vehículos.

La elección de un lugar visible como una estación de servicios ubicada sobre una arteria principal y en horario de alta circulación, sumado a la referencia a una figura reconocida mundialmente como Di María, incrementó el impacto del hecho. “Este caso fue uno de los que más preocupó a las autoridades por su potencial para escalar la sensación de inseguridad ciudadana en Rosario”, indicaron.

La reconstrucción oficial de lo sucedido revela que Sánchez llegó a la estación como acompañante de una moto Keller 110, vehículo que él mismo había robado días antes. El conductor aún no fue identificado por las autoridades. En el lugar, Sánchez descendió y lanzó la nota intimidatoria antes de disparar al menos cuatro veces contra el frente vidriado del local.

Así fue el ataque a la estación de servicio donde dejaron la amenaza para Di Maria

Una de las pruebas principales que permitió vincular a Sánchez con el hecho fue una huella dactilar hallada en la motocicleta Keller, recuperada poco después del ataque en Villa Flammarion. Además, un testigo reconoció a Sánchez como la persona que viajaba como acompañante en el vehículo implicado en la balacera.

El dictamen judicial incluyó también la acusación por el robo de la moto y una bicicleta rosada rodado 26 durante la noche del 25 al 26 de mayo. De acuerdo con la información judicial, Sánchez ingresó a un garaje de la calle Uriarte al 7800, en el barrio Godoy, y sustrajo ambos rodados aprovechando la ausencia de vigilancia.

En la audiencia también trascendió que Sánchez es hermano de Roberto Elías Sánchez, condenado en octubre de 2023 a 18 años de prisión tras ser hallado responsable del homicidio de David Matías Acosta, ocurrido en Dean Funes al 8100 durante marzo de 2021. La pena de Roberto Elías se unificó con una condena previa por robo, totalizando 21 años de cárcel.