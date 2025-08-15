Capturaron a “El Mecánico”, el líder de una banda criminal que hacía entraderas en Mar del Plata

Capturaron al cabecilla de la organización tras la detención de dos integrantes de su organización, señalada por múltiples asaltos, incluyendo el robo de dinero, joyas y vehículos

Tras varias semanas de investigación por parte de la DDI, en la que se cruzaron dos robos diferentes, cayó “la banda del mecánico”. Primero fueron detenidos dos hombres que realizaron una violenta entradera en Mar del Plata y, con la información recabada, se logró vincular este crimen a otro caso anterior, permitiendo el arresto del líder de la organización criminal.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes vinculadas al caso, el hecho que fue investigado inicialmente ocurrió el 11 de julio. Un hombre de 81 años fue sorprendido alrededor de las 3 de la madrugada mientras dormía en su domicilio de la calle Cataluña al 7200. Dos hombres, armados y con la cara tapada, lo redujeron, atándole los pies, para luego golpearlo mientras le exigían dólares.

Estuvieron cerca de 15 minutos dentro de la vivienda, hasta que ingresó un tercer involucrado que estaba haciendo de campana y avisó que la Policía venía en camino. Los delincuentes huyeron en dos motocicletas, llevándose 230 mil pesos y un celular.

La víctima fue asistida por una ambulancia, pero no tuvo que ser trasladada a un hospital, ya que las lesiones eran menores.

Al día siguiente, el Grupo Táctico de Operaciones logró secuestrar las motos que fueron utilizadas por los delincuentes y las sometieron a pericias.

Primero detuvieron a un joven de 19 años y otro hombre de 27

La investigación, a cargo del fiscal Mariano Moyano, pasó al Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Luego de un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, lograron identificar a dos sospechosos. Un joven de 19 años y otro hombre de 27.

Uno de los implicados fue identificado por denunciar falsamente el robo de su moto, que en realidad fue utilizada en el delito. De esta manera, a partir de las pruebas recolectadas, la Justicia de Garantías emitió dos órdenes de allanamiento y detención.

Diez días después de la entradera, la DDI detuvo a los dos ladrones

La diligencia se realizó el 21 de julio, después de 10 días de la entradera, en una vivienda ubicada en Engler al 2000, en el barrio San Jorge.

Allí, la DDI arresto a M.O.L. y a G.C., secuestrando dos teléfonos, documentación y prendas relacionadas con el caso. Ambos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán.

El análisis de los teléfonos incautados permitió vincular a G. C., el joven de 19 años, con un robo que ocurrió anteriormente, el 12 de junio, en la calle Alem al 2900, donde varias personas armadas redujeron a una pareja de 68 años, y sustrajeron 20.000 dólares, unas alianzas de oro y un vehículo Volkswagen Taos.

La DDI Mar del Plata detuvo a "El Mecanico"

La investigación determinó que un individuo apodado “El Mecánico” había auxiliado previamente a las víctimas en la Ruta 266, remolcando el vehículo hasta su taller y llevando a las futuras víctimas hasta su casa, obteniendo información clave para facilitar el asalto que luego iban a cometer sus cómplices.

Este jueves, tras un allanamiento realizado en el barrio San Jorge, fue arrestado este último hombre, identificado como M.E.G., de 43 años, y sindicado como el jefe de la organización criminal.

La motocicleta Guerrero Econo H90 con pedido de secuestro

En el marco de este procedimiento, se incautaron otros tres teléfonos y una motocicleta Guerrero Econo H90 con pedido de secuestro por hurto automotor en 2019. Por ello, además de la causa por robo, se le inició otra investigación por encubrimiento.

Estos procedimientos fueron ordenados por la Unidad Funcional de Instrucción 13, a cargo del Dr. Mariano Moyano, y la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA), bajo la Dra. Lorena Hirigoyen. Los tres hombres quedaron detenidos y son acusados de robos agravados en poblado y en banda.