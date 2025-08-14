Macabro hallazgo en Rosario: encontraron restos óseos dentro de una valija en un contenedor de basura

Encontraron restos óseos dentro de una valija en un contenedor de basura (Foto: Twitter @radio2rosario)

Este miércoles, un hombre que estaba revisando entre la basura de un contenedor en la zona oeste de Rosario detectó la presencia de una antigua valija de cuero y, al revisarla, se llevó una desagradable sorpresa: dentro había restos humanos. Tras el macabro hallazgo, no dudo en llamar al 911.

El aviso por parte del reciclador se dio alrededor de las 14 horas y, rápidamente, se movilizaron efectivos de la Policía de Santa Fe hasta el lugar de los hechos es la calle Matienzo al 2500, entre Ocampos y 27 de Febrero.

En ese momento, la Policía acordonó la zona en la que se encontraba el contenedor y se convocó al personal de la Criminalística. Según informó el medio local Rosario3, los restos óseos encontrados dentro de la antigua valija de cuero serían de vieja data.

Además, tanto la valija como los restos óseos tenían adherida tierra. Por el momento, estos objetos fueron separados en bolsas negras y serán sometidos a peritajes para poder determinar cuándo y en qué circunstancias se produjo la muerte.

El lugar de los hechos es la calle Matienzo al 2500 (Foto: Twitter @radio2rosario)

No es la primera vez que se registra un episodio de estas características, peusto que a mediados de marzo, en pleno centro de Rosario, un joven también encontró restos humanos al lado de un contenedor de basura. La Policía de Santa Fe montó un amplio operativo en la zona, y tras algunas horas de búsqueda detectaron más partes y sangre en otros cestos ubicados a pocos metros del hallazgo principal.

El testigo llamó al 911 en la esquina de las calles 3 de febrero y Maipú, a siete cuadras del Palacio Municipal, según advirtieron las fuentes consultadas por este medio. Además, a 400 metros de donde descartaron parte del cuerpo de la víctima se encuentra la seccional 1 de la Policía de Santa Fe.

Según los primeros reportes, el joven que alertó a las autoridades caminaba por la zona cuando notó una bolsa de residuos fuera del contenedor. Al observar su contenido, distinguió lo que parecían ser partes de un cuerpo humano. De inmediato se comunicó con la Policía, que envió a la brigada motorizada para preservar la escena.

Los efectivos constataron el contenido de la bolsa y notificaron a los peritos forenses. El sitio fue asegurado para evitar alteraciones en la escena mientras se esperaba la llegada de los investigadores.

De acuerdo con la información preliminar, dentro de la bolsa se encontraron un antebrazo y la parte superior de una pierna. Las primeras evaluaciones forenses sugieren que los restos pertenecerían a un hombre de avanzada edad.

Los especialistas que inspeccionaron los restos en el lugar indicaron que la muerte habría ocurrido recientemente, ya que no presentaban signos visibles de descomposición.

Inmediatamente, se ordenó revisar todos los contenedores de basura en las cuadras aledañas, ante la sospecha de que el o los autores del crimen podrían haber descartado más partes humanas.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que en 3 de Febrero al 800 encontraron servilletas con sangre. Sobre la misma calle, a casi cien metros, había un guante de látex con una dentadura en el interior. Ambas pruebas fueron resguardadas para ser peritadas. Una de las primeras cuestiones a esclarecer es si los restos corresponden a una o más personas.

La fiscal Marisol Fabbro, a cargo del caso, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones para intentar identificar a la persona que dejó la bolsa en el contenedor.

Además, los investigadores analizaron denuncias sobre personas desaparecidas en Rosario y sus alrededores para intentar establecer la identidad de la víctima.

Luego de cinco meses, un informe realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense reveló que los restos humanos hallados pertenecían a un hombre de entre 30 años y 40 años.

Además, esos restos coincidieron con los otros restos que hallaron en un relleno sanitario ubicado en la localidad de Ricardone (a 6 kilómetros al oeste).