Detuvieron en Ensenada a un hombre acusado de golpear en la panza a su ex pareja embarazada

El hombre detenido en Ensenada por golpear la panza de su expareja embarazada (0221)

La violencia de género cobró nuevamente protagonismo en la localidad de Ensenada. Allí, una mujer embarazada de tres meses fue agredida físicamente por su ex pareja durante un episodio que se desarrolló en dos escenarios y movilizó a las autoridades locales. El agresor fue arrestado horas más tarde en el barrio El Dique, tras amenazar de muerte a la víctima en la vivienda de su madre. El caso quedó bajo la órbita de la UFI N° 17 del Departamento Judicial de La Plata, donde el acusado enfrenta cargos por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género.

Los hechos se sucedieron sobre el mediodía de ayer, cuando un llamado de emergencia alertó al Comando de Patrullas de Ensenada sobre un caso de posible violencia doméstica en una casa de la calle Haramboure al 400. Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la joven, quien manifestó haber sido golpeada repetidamente por su ex pareja en el abdomen, pese a hallarse cursando el primer trimestre de gestación.

Según informó el portal 0221, la víctima relató a la Policía que el atacante, tras la agresión, se marchó abruptamente, situación que permitió a los efectivos socorrerla. Posteriormente, la mujer embarazada fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica y controles. Al cierre de esta nota, tanto ella como su bebé se encontraban fuera de peligro.

Luego del primer ataque, la situación escaló minutos después. El agresor se dirigió a la casa de la madre de la joven, ubicada en la zona de 38 entre 125 y 126, donde volvió a presentarse sin previo aviso. Allí, según el parte oficial, el hombre amenazó de muerte a su expareja, intensificando el nivel de riesgo para la víctima y su entorno familiar.

La rápida intervención del personal policial en la segunda vivienda permitió finalmente la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la comisaría Tercera de Ensenada. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes judiciales, el individuo quedó alojado en la dependencia policial a disposición de los fiscales a cargo.

El hecho fue caratulado como “lesiones en contexto de violencia de género y amenazas”, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 del Departamento Judicial de La Plata.

Según consta en la denuncia, la damnificada había finalizado la relación con el acusado hace varias semanas. Durante los últimos días, se habían registrado episodios de hostigamiento, situación que derivó en la intervención policial tras el agravamiento del cuadro.

El sujeto detenido quedó alojado en la Comisaría Tercera de Ensenada

Detenido en Chaco por otro caso de violencia de género

Días atrás, una mujer de 35 años de la ciudad chaqueña de Resistencia denunció a su ex pareja por haberla obligado a trasladarse con él en moto cuando tenía una restricción de acercamiento impuesta por la Justicia. Durante el recorrido, el hombre se arrojó del rodado con el fin de provocar un accidente.

El episodio comenzó cuando el hombre, de 42 años, se presentó en la vivienda de la denunciante, situada sobre la calle San Buenaventura del Monte Alto al 600. Según el relato de la mujer ante las autoridades, el agresor ingresó al domicilio sin su consentimiento y la obligó a acompañarlo, a pesar de la vigencia de una medida de restricción judicial por reiterados episodios de violencia de género.

De acuerdo con la información, el incumplimiento derivó en la intervención inmediata de la Fiscalía de turno, que dispuso la detención del acusado bajo las figuras de “supuesta violación de domicilio” y “desobediencia judicial en contexto de violencia de género”.

La víctima sostuvo que accedió a subir a la motocicleta para evitar una reacción violenta por parte de su ex pareja. Ambos iniciaron el recorrido y fue durante el trayecto donde el hombre produjo una maniobra peligrosa, arrojándose intencionalmente del vehículo en movimiento. Esto provocó que la mujer cayera sobre el asfalto. Afortunadamente, solo sufrió lesiones leves. El hombre quedó detenido de manera preventiva.