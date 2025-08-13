Crimen y Justicia

Tras nuevos hallazgos, continuarán con la búsqueda de los restos de Brenda Torres

Aunque los investigadores pensaban que todas las partes de la joven de 24 años habían sido recuperadas, se confirmó que los restos humanos encontrados el domingo en Córdoba también pertenecían a la víctima

La joven tenía 24 años
La joven tenía 24 años y era oriunda de La Calera

Después de que se encontrara el torso y la cabeza de Brenda Torres en la casa de los dos detenidos por el femicidio, parecía que la búsqueda de la joven de 24 años que fue asesinada y descuartizada en Córdoba había llegado a su final. Sin embargo, el descubrimiento de nuevos restos en el barrio Chateau Carreras obligaron a las autoridades a continuar con el rastreo de sus partes.

“Es una zona amplia de la ciudad, está separado por varios centenares de metros la ubicación de los restos que se han ido recuperando”, explicó el fiscal Horacio Vázquez, a la hora de describir el perímetro que sería de interés para los investigadores. Sobre todo, al comprobarse que los responsables del crimen se habían tomado el trabajo de abandonar las piezas en diferentes puntos de la ciudad.

En este sentido, el mecanismo utilizado por los acusados complejizó las tareas de las autoridades. Por este motivo, el líder de la investigación afirmó que “se siguen buscando” restos que corresponderían al cuerpo de la víctima. No obstante, no aclaró cuáles serían las partes que faltarían hallar.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los brazos fueron los primeros restos en ser encontrados en el predio de una obra en construcción. Estos habían sido descartados en bolsas de basura a aproximadamente 500 metros de la casa, ubicada en la calle Horneros al 574, que fue señalada como la escena del crimen.

El domingo pasado encontraron las
El domingo pasado encontraron las vísceras de la joven asesinada

Varios días después, encontraron las piernas. Según la información publicada por El Doce.tv, estas también aparecieron embolsadas y descartadas a aproximadamente 500 metros del domicilio señalado en el sentido contrario. Es decir, había un kilómetro de distancia entre el lugar donde hallaron los miembros superiores de la joven y donde se encontraban las extremidades inferiores.

El descubrimiento de las partes inferiores de Torres también permitieron que las autoridades pudieran identificar a los dos detenidos por el crimen, C. A. (38) y G. L. (53), tras haber quedado registrado el momento en el que descartaron los restos. A partir de allí, se logró localizar la vivienda, en la que ambos acusados vivían.

Luego de que se ordenara un allanamiento en la propiedad, se encontró tierra removida en el patio, lo que suscitó a que la parcela fuera revisada. Así, los peritos dieron con el torso y la cabeza de la víctima, por lo que se ordenó la detención inmediata de los acusados.

Para ese entonces, la Justicia creía haber dado con todos los restos de Brenda, hasta que se registró otro hallazgo el domingo pasado. A casi 750 metros de distancia de la casa, se localizaron las vísceras depositadas en bolsas, las cuales habrían sido encontradas por zorros que deambulaban por la zona.

La casa en la que
La casa en la que se encontraron sus restos enterrados

Sobre ellas se realizaron las pericias correspondientes y el resultado confirmó que tenían relación con el crimen de Brenda Torres. A raíz de esto, los investigadores confirmaron que continuarán con la búsqueda de otros restos que hubieran pertenecido a la joven. Se sospecharía que estos también podrían estar ocultos en bolsas de consorcio, si se tiene en cuenta la forma en la que fueron encontrados los otros miembros.

Por otro lado, el fiscal Vázquez aseguró que contaba con los elementos suficientes para sostener la imputación de los acusados por el delito de femicidio. En línea con esto, subrayó que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad, ya que presentaba un cuadro de consumo problemático y, según el relato de sus padres, se había ido de la casa familiar.

“Había supremacía por parte de los varones”, destacó el funcionario judicial sobre el contexto en el que habría ocurrido el asesinato. Sobre todo, ya que los investigadores plantearon la posibilidad de que la hubieran atacado después de que hubieran consumido drogas y/o bebidas alcohólicas.

La relación entre Brenda Torres y los acusados aún es una incógnita para los investigadores. No obstante, el fiscal confirmó que “se relacionaba con estos hombres y se conocían”, aunque los detalles sobre el nexo previo entre las partes permanecerían bajo reserva mientras avanza la instrucción del caso.

