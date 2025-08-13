Mataron a un operario de una fábrica y el padre de un compañero de trabajo es el principal sospechoso

Detuvieron a un hombre por el asesinato de un joven operario de una fábrica en Pigüé (Foto: DD)

En Pigüé, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un conflicto entre dos empleados de una fábrica textil derivo en la muerte de uno de los operarios, que fue hallado sin vida en una de las calles de la ciudad. En un primer momento, los investigadores apuntaron contra un joven de 20 años, compañero de trabajo de la víctima, como autor del homicidio. Sin embargo, una declaración de último momento provocó un giro en la causa, permitió esclarecer lo sucedido. De esta manera, las autoridades arrestaron a un hombre, sospechado del crimen.

Según la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes policiales, el hecho inició en la madrugada del domingo, ya que alrededor de las 00:15 horas el personal policial halló en la intersección de las calles Paunero y Pilcomayo el cuerpo de un hombre de 25 años tendido en la vía pública con una herida de arma blanca en la zona inguinal.

El personal policial halló el cuerpo de un hombre de 25 años , en la intersección de las calles Paunero y Pilcomayo, en Pigüé

La lesión, que afectó la vena femoral, resultó fatal: la víctima, identificada como Raúl Oscar Barragán, falleció poco después en el hospital local.

Los primeros indicios apuntaron a una pelea con varios hombres, quienes escaparon tras la agresión. Desde la familia del fallecido orientaron las sospechas hacia el entorno laboral de la víctima. “Lo arreglamos en el laburo”, fue una de las frases que escuchó uno de los testigos minutos antes del crimen.

Con estas primeras pistas, la investigación se centró de inmediato en su ámbito laboral. Un listado proporcionado por Recursos Humanos de la fábrica textil permitió identificar a Máximo Wasinger, de 20 años, como uno de los posibles implicados.

La descripción física aportada por el hermano y el tío de Barragán, que destacaban un tatuaje en el cuello y un aro en forma de cruz, coincidía con la de este operario.

Además, los testigos presenciales recordaron la presencia de un Chevrolet Astra gris en la escena del crimen, vehículo que también fue visto en las inmediaciones del domicilio de la familia Wasinger a las 21:36, desplazándose a gran velocidad.

Las cámaras de seguridad confirmaron el paso del automóvil y gracias a la patente pudieron corroborar que correspondía a la familia señalada.

A partir de estos elementos, la policía solicitó una orden de allanamiento para secuestrar pruebas vinculadas al hecho.

Durante el procedimiento, realizado junto a la Estación de Policía de Pigüé, los agentes incautaron tres teléfonos celulares para peritaje y las prendas de vestir que Wasinger habría utilizado en el momento de la agresión. Sin embargo, ni el sospechoso ni el vehículo buscado se encontraban en el domicilio.

El giro en la investigación llegó tras la incorporación de nuevos testimonios y el análisis de material fílmico aportado por la Subdelegación Departamental de Investigaciones.

Carlos Wasinger fue detenido en su domicilio en Avellaneda al 400

Según la nueva reconstrucción de los hechos, el autor material del homicidio no era el joven Máximo, sino su padre, Carlos Alfredo Wasinger, de 56 años. Con esta información, la Fiscalía solicitó y obtuvo la orden de detención y allanamiento para el principal sospechoso.

La captura del hombre se concretó este lunes, cuando personal de la SDDI de Coronel Suárez y la comisaría de Pigüé lo logró ubicar frente a su domicilio en la calle Avellaneda al 400.

La pesquisa fue dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción 5 a cargo de la Dra. Martínez, y avanzó rápidamente tras la recolección de testimonios y pruebas materiales, hasta desembocar en la detención del presunto autor material.

Las autoridades continúan con las diligencias para ubicar el Chevrolet Astra gris, considerado un elemento central en la causa.

El comisario mayor Dante Flores, director de la DDI Bahía Blanca, confirmó que la investigación sigue abierta y que se mantienen activas las medidas para esclarecer todos los aspectos del caso.