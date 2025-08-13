Crimen y Justicia

La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

El ex esposo de la modelo fue traslado a la Alcaidía Departamental de Campana. Fue sentenciado este miércoles a 19 años de prisión

Guardar
Claudio Contardi detenido
Claudio Contardi detenido

Tras ser condenado a 19 años de prisión con detención inmediata por abusar sexualmente de Julieta Prandi, su ex pareja Claudio Contardi fue trasladado con esposas y custodia policial a la Alcaidía Departamental de Campana, donde quedará aprehendido.

El empresario fue sentenciado este miércoles por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, quienes lo hallaron culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El veredicto fue comunicado pasadas las 11 de la mañana en el marco de la última audiencia del juicio, en el que se expusieron decenas de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

En el fallo, los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar señalaron que Contardi le generó un “grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada" y ordenaron su inmediata detención.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el ex de la modelo quedará alojado en la Alcaidía Departamental de Campana a la espera de que se libere un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

El momento de la condena a Claudio Contardi

Contardi escuchó la resolución de los jueces desde el banquillo de los acusados. Lo hizo junto a su abogado,Claudio Nitzcamer, a quien minutos después echó y reemplazó por el defensor Fernando Sicilia.

Julieta Prandi, por su parte, no llegó la audiencia y se enteró del veredicto cuando estaba arribando al palacio judicial. En la sala, sin embargo, estaba el fiscal a cargo de la acusación, la psicóloga de la modelo y los familiares de ella.

“Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro gracias a ustedes voy a poder verlo”, dijo la también conductora en diálogo con la prensa luego de la condena.

Y agregó: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos".

Su nuevo defensor adelantó que pedirá su liberación

Tras ser condenado a 19 años, Claudio Contardi echó a su defensor y lo reemplazó por el abogado Fernando Sicilia, quien ya actúa como su nuevo representante legal.

“La familia me contactó luego de esta sentencia y a partir de este momento presenté la designación y la aceptación del cargo para ponerme a conocer un poco, fuera de lo que son los medios, de la causa en sí misma”, dijo el letrado en diálogo con la prensa.

En este sentido, deslizó que cree que el empresario condenado estuvo en un estado de indefensión y adelantó que pedirá su liberación.

“Lo que se realiza en estas situaciones es presentar un habeas corpus reparador. (Contardi) Siempre se mantuvo a derecho y tiene el derecho al recurso, al doble conforme, mínimamente, como garantía mínima. También quiero conocer los motivos por los cuales no pudo acceder al juicio por jurados, por qué no pudo presentar pruebas y por qué no se pudo postergar la audiencia, siendo que supuestamente le renuncia el abogado, una semana antes del juicio le designan un defensor oficial y después designa a un nuevo colega”, dijo Sicilia.

Y agregó: “Es muy complejo, eso es un estado de indefensión. Tiene que tener los tiempos y los medios para ejercer la defensa”.

En este sentido, dijo que entre hoy y mañana se pondrá en contacto con Contardi para evaluar los pasos a seguir. “Ahora uno tiene que ponerse a estudiar la causa y ponerse a escribir para que pueda salir del estado de prisión, o que pueda tener una medida de coerción menos gravosa. Tranquilamente, podría estar en su domicilio con su hija menor, su esposa, y con tobillera", señaló.

Temas Relacionados

Julieta PrandiClaudio ContardiAbuso sexualÚltimas noticias

Últimas Noticias

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

La querella había pedido una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años. El veredicto fue dado sin la presencia de la modelo

Claudio Contardi fue condenado a

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: el certificado que demuestra que el camarógrafo y el joven que apareció muerto en Coghlan fueron compañeros de colegio

Adrián Farías, quien denunció al exfutbolista de Excursionistas por supuesto abuso sexual, se presentó este miércoles en la Fiscalía y el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 56, pero no le tomaron la declaración

Caso de Diego Fernández Lima,

Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central

Lautaro “Laucha” G. fue arrestado en un megaoperativo. El joven, que reemplazó en el paraavalanchas canalla al asesinado Andrés “Pillín” Bracamonte, será imputado en los próximos días

Detuvieron al nuevo jefe de

Así fue el momento en el que Claudio Contardi fue condenado a prisión en el juicio contra Julieta Prandi

El exmarido de la modelo fue sentenciado a 19 años por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana. Ordenaron su detención inmediata

Así fue el momento en

El singular reclamo en la cárcel del “Concheto” Álvarez, el asesino múltiple que recibirá una indemnización millonaria

Guillermo Antonio Álvarez está alojado en el penal de Devoto, fuera del régimen de condenados, debido a que está pendiente la realización de un nuevo juicio por dos de los feroces crímenes que le adjudican. Por qué su caso es único

El singular reclamo en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Todos los nutrientes que aporta

Todos los nutrientes que aporta el tomate

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: el certificado que demuestra que el camarógrafo y el joven que apareció muerto en Coghlan fueron compañeros de colegio

Boom de la importación particular de autopartes: qué piezas son las más buscadas por los argentinos en el exterior

Brote de listeriosis: cinco respuestas a las dudas más frecuentes sobre la enfermedad y cómo se contagia

INFOBAE AMÉRICA
Lactancia materna sin complicaciones: técnicas

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

Por qué faltar a clases en años de transición puede marcar el futuro académico

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

TELESHOW
Así se enteró Julieta Prandi

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido