La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Claudio Contardi detenido

Tras ser condenado a 19 años de prisión con detención inmediata por abusar sexualmente de Julieta Prandi, su ex pareja Claudio Contardi fue trasladado con esposas y custodia policial a la Alcaidía Departamental de Campana, donde quedará aprehendido.

El empresario fue sentenciado este miércoles por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, quienes lo hallaron culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El veredicto fue comunicado pasadas las 11 de la mañana en el marco de la última audiencia del juicio, en el que se expusieron decenas de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

En el fallo, los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar señalaron que Contardi le generó un “grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada" y ordenaron su inmediata detención.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el ex de la modelo quedará alojado en la Alcaidía Departamental de Campana a la espera de que se libere un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

El momento de la condena a Claudio Contardi

Contardi escuchó la resolución de los jueces desde el banquillo de los acusados. Lo hizo junto a su abogado,Claudio Nitzcamer, a quien minutos después echó y reemplazó por el defensor Fernando Sicilia.

Julieta Prandi, por su parte, no llegó la audiencia y se enteró del veredicto cuando estaba arribando al palacio judicial. En la sala, sin embargo, estaba el fiscal a cargo de la acusación, la psicóloga de la modelo y los familiares de ella.

“Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro gracias a ustedes voy a poder verlo”, dijo la también conductora en diálogo con la prensa luego de la condena.

Y agregó: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos".

Su nuevo defensor adelantó que pedirá su liberación

Tras ser condenado a 19 años, Claudio Contardi echó a su defensor y lo reemplazó por el abogado Fernando Sicilia, quien ya actúa como su nuevo representante legal.

“La familia me contactó luego de esta sentencia y a partir de este momento presenté la designación y la aceptación del cargo para ponerme a conocer un poco, fuera de lo que son los medios, de la causa en sí misma”, dijo el letrado en diálogo con la prensa.

En este sentido, deslizó que cree que el empresario condenado estuvo en un estado de indefensión y adelantó que pedirá su liberación.

“Lo que se realiza en estas situaciones es presentar un habeas corpus reparador. (Contardi) Siempre se mantuvo a derecho y tiene el derecho al recurso, al doble conforme, mínimamente, como garantía mínima. También quiero conocer los motivos por los cuales no pudo acceder al juicio por jurados, por qué no pudo presentar pruebas y por qué no se pudo postergar la audiencia, siendo que supuestamente le renuncia el abogado, una semana antes del juicio le designan un defensor oficial y después designa a un nuevo colega”, dijo Sicilia.

Y agregó: “Es muy complejo, eso es un estado de indefensión. Tiene que tener los tiempos y los medios para ejercer la defensa”.

En este sentido, dijo que entre hoy y mañana se pondrá en contacto con Contardi para evaluar los pasos a seguir. “Ahora uno tiene que ponerse a estudiar la causa y ponerse a escribir para que pueda salir del estado de prisión, o que pueda tener una medida de coerción menos gravosa. Tranquilamente, podría estar en su domicilio con su hija menor, su esposa, y con tobillera", señaló.