Intentó coimear a la Policía: los detuvieron con éxtasis y tusi y 4.000 dólares

Intentó coimear a la Policía, y fue detenido: tenía tusi, éxtasis y dinero

Un control de rutina en el barrio porteño de Caballito de la Policía de la Ciudad finalizó con en un hallazgo inesperado luego de que el conductor intentara coimear a los agentes: les encontraron drogas sintéticas y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio de 2025, cerca de las 18, pero trascendió este miércoles, cuando una pareja que viajaba en un Peugeot 208 fue detenida por la Policía de la Ciudad en el cruce de la avenida Díaz Vélez e Hidalgo.

Según informaron fuentes del caso, el hombre al volante fumaba un cigarrillo armado y mostró nerviosismo ante la requisitoria de los agentes que lo frenaron en el control vehicular. A partir de allí, los policías dispusieron revisar el vehículo.

Fue en ese momento que el conductor sacó un fajo de billetes e intentó sobornar a los agentes a cargo del control para que lo dejaran continuar con su viaje.

De inmediato, y ante la sospecha de cohecho —artículo 258 del Código Penal—, se convocó a testigos y se procedió a la requisa del vehículo.

Los policías incautaron 1.510.000 pesos y 2.900 dólares en el operativo

En el interior del auto, los agentes hallaron una bolsa tipo Ziploc con 786 gramos de MD/MDMA (éxtasis) y varios envoltorios con tusi —también conocida como cocaína rosa—.

Además, secuestraron 1.510.000 pesos, 2.900 dólares y el propio rodado. El valor de la droga incautada se estimó en 15.700 dólares en el mercado ilegal, indicaron las fuentes oficiales.

Tras el secuestro de la droga, el dinero y el vehículo, los dos ocupantes del auto, con domicilio en el partido bonaerense de Lanús, quedaron a disposición de la Justicia Federal.

En paralelo, se labraron las actuaciones correspondientes por el intento de cohecho que, de acuerdo con el reporte, se produjo al inicio de la intervención policial del personal de la Comisaría Vecinal 6 A.

También en Caballito

Detuvieron en Caballito a un integrante de Os Manos

Un hombre señalado como integrante de la banda narco brasileña Os Manos fue detenido el pasado 1 de agosto por la noche en el barrio porteño de Caballito. Tras haberse fugado de una cárcel brasileña, el delincuente se mantuvo prófugo por casi tres años.

El acusado fue identificado como Fabio Rosa Carvalho. Su detención ocurrió en la vía pública a las 19:45 horas, sobre la avenida Pedro Goyena al 800.

Del operativo participó una brigada de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, en conjunto con efectivos de Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba y una delegación de la Policía Civil brasileña.

El procedimiento se llevó adelante bajo las órdenes del juez Alejandro Adrián Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, por una causa que tramita a pedido del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, de Paula Sanz, y de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, a cargo de Juan Pablo Klinger.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, Carvalho se encontraba prófugo desde 2023, luego de que se fugara de una cárcel en Brasil, donde cumplía una condena por cargos vinculados a homicidios y narcotráfico.

Fue entonces que Interpol emitió una alerta internacional para recapturarlo. La deportación quedó a cargo del Juzgado Federal de Oberá, en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones.

Os Manos surgió en la frontera entre Brasil y Uruguay después de 2018 y se enfrenta desde hace años con Bala Na Cara, otra organización narco de la región.

Los dos grupos mantienen una disputa territorial por el control de las rutas del tráfico de drogas y armas, y la violencia en estos lugares aumentó con peleas entre sicarios y diferentes operativos policiales.

En octubre de 2021, las autoridades de Brasil detuvieron al líder de la banda, Luan “Guí” Barcellos, en Porto Alegre. Dos años más tarde, la Justicia brasileña condenó a 23 miembros de Os Manos por distintos cargos relacionados con los crímenes cometidos en la frontera.