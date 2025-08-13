Casi tres años después capturaron a un prófugo por un homicidio en San Isidro

El prófugo capturado

Un prófugo buscado por el homicidio de Omar Nicolás Rojas, ocurrido en diciembre de 2022 en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro, fue apresado en las últimas horas en la localidad de José León Suárez. Las autoridades también establecieron que tenía un pedido de captura activa por violencia de género, solicitada por la Justicia de Entre Ríos.

Según confirmaron fuentes policiales, el sospechoso, identificado como Juan Carlos Wild, de 57 años, fue interceptado el pasado 12 de agosto en un operativo. La noticia de su arresto trascendió en las últimas horas.

A Wild lo buscaban por un crimen que ocurrió el 4 de diciembre de 2022, alrededor de las 22:40, en la calle Asamblea al 2400, en el distrito de Boulogne.

De acuerdo con la información oficial, por aquel entonces, personal policial fue comisionado a la dirección Asamblea 2462 tras recibir el aviso de un vecino sobre un episodio de violencia en la vía pública.

En el lugar, un testigo señaló que Rojas, de 34 años, había sido herido en el abdomen durante una confrontación con varios sujetos.

Fuentes consultadas precisaron que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Boulogne, donde permaneció internada por algunas horas. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida punzocortante, falleció al día siguiente.

Durante las primeras actuaciones, los investigadores de la Fiscalía Descentralizada de Boulogne lograron identificar a uno de los presuntos agresores como Juan Carlos Wild. Las pesquisas indicaron que habría sido él quien efectuó el ataque mortal con un arma blanca. Desde entonces, el sospechoso se encontraba prófugo.

Las autoridades también establecieron que Wild tenía una captura activa en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) por el delito de lesiones en un caso de violencia de género, solicitada por la Fiscalía de Violencia de Género de Paraná, provincia de Entre Ríos, desde el 11 de junio de 2024.

Tras un seguimiento de inteligencia, el 12 de agosto de 2025 personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro detectó que el acusado se desplazaba por la zona de José León Suárez. Con esta información, se organizó un operativo de observación fija y móvil en el área.

Finalmente, el sospechoso fue localizado en un descampado situado a metros de la Autopista Buen Ayre y la calle Ángela Santillán. Allí, los policías procedieron a su detención sin que se registraran incidentes.

El sospechoso quedó a disposición de la UFI Boulogne y el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, que tenía la investigación original en 2022.