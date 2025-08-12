Crimen y Justicia

Terror a la salida de una pijamada en una casa de Bernal: el video del robo de un BMW

Mientras saludaba a otros padres y niños que comenzaban a retirarse, un hombre fue sorprendido por un ladrón armado, que le apuntó y lo obligó a entregarle las llaves de su BMW. Lo capturaron y era buscado por la Justicia

Le robaron a un hombre que había ido a buscar a su hijo a una pijamada por un cumpleaños en Bernal

Una situación común para muchos papás de nenes pre adolescentes derivó en un violento hecho de inseguridad la mañana del sábado pasado en la localidad de Bernal, partido de Quilmes: un hombre fue asaltado a mano armada al llegar a buscar a su hijo de 12 años que salía de una pijamada.

El robo ocurrió alrededor de las 11, en la puerta de una vivienda de la calle Luis María Drago al 100, en un contexto en el que varios chicos habían pasado la noche juntos por un cumpleaños.

La víctima, de 41 años, había concurrido en su automóvil BMW modelo 330E, color negro, para recoger a su hijo tras la reunión. A los pocos minutos de arribar, y mientras saludaba a otros padres y niños que comenzaban a retirarse del lugar, el hombre fue sorprendido por un Volkswagen Taos gris que se detuvo bruscamente frente a la casa.

De ese vehículo descendió un ladrón armado, quien lo apuntó y lo obligó a entregarle las llaves del BMW bajo amenaza.

La situación generó temor tanto en los menores que aún permanecían en la vivienda como en los adultos presentes, que presenciaron la secuencia en una zona habitualmente tranquila de Bernal, y más aún un sábado por la mañana.

El asaltante se subió rápidamente al automóvil sustraído y, junto a sus cómplices, huyó del lugar en ambos vehículos. El hecho fue reportado de inmediato al 911 y se activó un operativo cerrojo en la zona.

Un detenido con pedido de captura

Agente de la Policía Bonaerense que patrullaban el área detectaron poco después el Volkswagen Taos involucrado en el robo y comenzaron una persecución que culminó en jurisdicción de la comisaría Lanús 2ª.

Allí lograron interceptar la marcha del rodado y aprehendieron al sospechoso conductor, identificado como G. D., de 26 años. El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús-Avellaneda, a cargo de María Silvia Bussano.

Al revisar los antecedentes, se constató que el Volkswagen utilizado en el robo tenía pedido de secuestro activo por una causa radicada en Lomas de Zamora.

La investigación arrojó además que el detenido registra antecedentes penales previos y es investigado en otras causas de robo automotor y entraderas en la zona sur del conurbano bonaerense.

G. D. tenía, además, una orden de detención pendiente solicitada por el Tribunal Oral Criminal N°3 de Quilmes, en el marco de otro expediente por robo de vehículos tramitado en la UFI N°7 del mismo departamento judicial.

Hallaron el BMW

Ya avanzada la tarde, la policía bonaerense localizó al BMW negro robado, que fue hallado abandonado en la vía pública en Condarco, entre Brandsen y Belgrano, en Wilde, partido de Avellaneda.

Personal de la fuerza realizó las pericias correspondientes en el lugar para levantar huellas y buscar rastros de ADN que permitan identificar a los demás integrantes de la banda criminal.

Hasta el momento, el único detenido permanece bajo custodia, imputado también por encubrimiento agravado. La fiscalía espera que del análisis de cámaras de seguridad y de los peritajes en los vehículos pueda obtenerse más información sobre el accionar delictivo de la banda.

