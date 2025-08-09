Tragedia en Miami: un miembro de la empresa dueña de la barcaza fue detenido varias veces por estafas

La barcaza de Waterfront Construction involucrada en la tragedia (WSVN-TV vía AP)

En las últimas horas, surgió un nuevo dato que le aporta un poco más de oscuridad al trasfondo de la tragedia en Miami en la que murieron Mila Yankelevich, de 7 años; Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, de 10, luego de que el velero en el que navegaban por la Bahía Biscayne fuera impactado por una barcaza. Ahora se conoció que un hombre muy vinculado a la empresa propietaria de la embarcación de mayor envergadura estuvo preso en 2024 por una estafa.

Se trata de Argelio Rivas, quien figura en los registros como el primer presidente de la empresa Waterfront Construction, ahora dirigida por Jorge Rivas, quien originalmente era su vicepresidente.

De momento no se dieron a conocer las nacionalidades de los Rivas, así como tampoco el vínculo sanguíneo que los une. Sí se sabe que Argelio estuvo varias veces entre rejas. La última fue el pasado 2 de junio, por estafa.

También figuran arrestos el 6 de febrero y el 30 de enero de este año, así como el 18 de octubre del 2024. Sin embargo, el que más trascendió porque fue cubierto por la prensa local fue en mayo del año pasado, cuando un cliente lo denunció por haberse quedado con el dinero que le había pagado para que realizara unas obras que nunca empezó.

Según informó en su momento Local10.com, Rivas, como copropietario de la firma Treasures from Sea, cobró 35 mil dólares de un hombre que lo contrató para que realizara trabajos en la terraza de su casa. Luego, se comprobó que ni siquiera compró los suministros para llevar a cabo las obras.

La foto del último arresto de Argelio Rivas

Para el dueño de la vivienda, la pesadilla duró dos años, ya que fue en 2022 que contrató a Rivas para dos proyectos de obras, que incluían la instalación de un “rompeolas” en su propiedad, ubicada frente al mar.

Si bien el acusado solicitó a las autoridades el permiso para comenzar los trabajos, nunca lo recogió, según informó el medio citado anteriormente.

A partir de allí, comenzaron las excusas para no presentarse a ejecutar las tareas encomendadas, incluyendo problemas familiares, de salud y laborales.

Tras consecutivos intentos de recuperar el dinero, el dueño de la vivienda demandó a Rivas, quien finalmente fue arrestado el jueves 9 de mayo del 2024.

El momento en que una barcaza impactó al velero que se hundió en Miami: murieron dos niñas argentinas

Quedó alojado en la cárcel de Plantation Key de MCSO y luego fue liberado tras el pago de una fianza de 10 mil dólares.

El pasado 29 de julio, alrededor de las 11.30 -hora local-, una barcaza que transportaba una grúa y materiales de construcción, empujada por un remolcador, colisionó con un Hobie Getaway de 17 pies en el que viajaban cinco niñas participantes de un campamento de verano del Miami Yacht Club y una consejera de 19 años.

Mila Yankelevich con su papá y su abuela

Una de las víctimas fatales fue Mila Yankelevich, de 7 años, nieta menor del reconocido productor argentino de televisión Gustavo Yankelevich y de la productora y actriz Cris Morena. Tanto ella, como Erin Ko, una niña chilena de 13 años, murieron en el momento por ahogamiento.

El 3 de agosto perdió la vida también Arielle Buchman, de 10 años de edad, quien estaba internada en el Hospital Jackson Memorial. El día anterior, la otra menor que permanecía internada, de 7 años, fue dada de alta luego de que le realizaran varios puntos de sutura.

Oficiales de la Guardia Costera estadounidense confirmaron que todos los niños llevaban chalecos salvavidas al momento de la colisión, según consignó la cadena de noticias WSVN.