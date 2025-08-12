Crimen y Justicia

De irrespetuoso a mitómano: qué dijo el ex compañero que acusó a Diego Fernández Lima sobre quienes lo criticaron

Adrián Farías hará este miércoles una presentación ante el fiscal del caso del crimen de Coghlan y pidió los certificados escolares que avalan sus dichos, los que hoy fueron puestos en duda en redes sociales

Cecilia Di Lodovico
María Laura Balonga

Por Cecilia Di LodovicoyMaría Laura Balonga

El testimonio del ex compañero de Diego Fernández Lima, donde acusó al fallecido

Lo que más me dolió es que mi hija, que está embarazada y vive en Europa, me llamara preocupada al ver todo lo que se decía de mí en Twitter“. El que habla es Adrián Farías, un trabajador de la televisión que este lunes contó que fue compañero de Diego Fernández Lima y Cristian Graf en un colegio de repetidores y que el chico desaparecido desde 1984 y cuyos restos fueron hallados en una casa de Coghlan lo había querido abusar en el baño del colegio.

En diálogo con Infobae, y luego de que este medio checara con otro compañero de los tres que efectivamente había cursado con otros repetidores en esa escuela a la que fue la víctima, Adrián contó que este miércoles a las 11 se presentará ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando.

“Es para dar una testimonial de lo que pasó en ese momento y para aportar datos de la personalidad de Fernández Lima”, indicó el hombre que en el programa de América de Rolando Graña dijo sobre el chico desaparecido desde 1984: “Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”.

Tras sus dichos, las cataratas de críticas y los posteos tratándolo de mentiroso se sucedieron. @Argenpoirot publicó: “Graña llevo a un tipo que dijo que Diego Fernández era un violador de hombres, un chico de 16 años que estuvo 41 años desaparecido y estaba enterrado en la casa de Cristian Graf. Además de ser una falta de respeto, o casualidad, es el mismo tipo que iba a hablar de Maldonado”.

“Este martes, América pasó el segmento donde voy a cámara por pedido de Mauro Viale porque había logrado hablar con el puestero y hacer la nota en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado“, describió cuál réplica Farías ante la consulta de este medio.

Otro posteo en “X” fue el de @intiraPOLO. Escribió junto a una foto con colores sepia: “Este Adrián Farías. Era de Córdoba y en una publicación del pasado dice que vino a Buenos Aires en marzo del 87. Nunca fue compañero de Cristian Graf ni de Diego Fernández. Es un mitómano, y lo peor es que el delincuente de Graña le da cámara para sus operetas“.

“Yo terminé el colegio en Córdoba en 1986. Entre 1982 y 1984 fui al colegio en donde conocí a Fernández Lima y Graf”, apuntó en su defensa a ese segundo posteo en redes donde se puso en jaque la verosimilitud de sus dichos a cámara el día anterior.

En ese contexto, este martes Farías dijo que se encargó de “conseguir todas las constancias” en las escuelas a las que fue para echar por tierra “todas las cosas que dijeron en redes sociales” sobre él.

Diego Fernández Lima
Diego Fernández Lima

Así fue a la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, por entonces ubicada en las calles Ballivián y Donato Álvarez, donde conoció a Fernández Lima y a Graf: “Me dijeron que no tenían los archivos que daban cuenta de que fui alumno ahí porque se los llevó la Justicia. Pero, entonces, me fui a la escuela que me dio el pase, que en mi legajo tiene que figurar que me trasladaban ahí. Pedí que busquen las constancias porque las tienen archivadas”.

Y se quejó poco de la gente que lo criticó. Apenas dijo: “No entiendo cómo pensaron que podía estar mintiendo”. Lo que más le dolió fue que su hija se haya preocupado por él por las réplicas a sus dichos en el canal América.

Diego Fernández Lima y Cristian
Diego Fernández Lima y Cristian Graf eran compañeros de curso en la misma institución

¿Qué dijo?

Adrián relató por primera vez a cámara un episodio que, según dijo, mantuvo oculto durante años y que recién pudo abordar en terapia tiempo después. Y explicó que conoció tanto a Fernández Lima como a Graf —hoy principal sospechoso— en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36.

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, recordó.

Sobre Graf, Adrián dijo que era “un chico tranquilo” y que lo apodaban “Jirafa” por su altura. No obstante, aclaró que no se trataban fuera del aula y que no mantenía amistad con ninguno de los dos. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, remarcó.

En cambio, de Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que, en alguna ocasión, lo había visto pelearse con Cristian. Aseguró que esas discusiones no eran provocadas por Graf, sino que Diego “era uno de los picantes”.

Así, lanzó: “Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año del colegio, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio, en ese año él volvió a repetir... En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”.

