Crimen y Justicia

Casa del horror: son humanos los restos hallados dentro del plato de los perros del presunto asesino serial de Jujuy

Lo confirmó en conferencia de prensa el fiscal regional Guillermo Beller. Matías Jurado cumple prisión preventiva por un homicidio y es investigado por, al menos, otras cuatro desapariciones

La carretilla con la que
La carretilla con la que sospechan que Matías Jurado movía los restos

El fiscal regional Guillermo Beller informó en conferencia de prensa que estudios confirmaron que los restos hallados en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, son humanos, puntualmente, es un rastro genético masculino, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Beller indicó que se trata de piel, cartílagos y pelos recolectados por los peritos en la vivienda, algunos de los cuales estaban en los platos donde comían los perros del sospechoso.

Habíamos encontrado en ese lugar mucha sangre y restos óseos. Se ha encontrado mucha piel, también. Me han informado que la piel sí ha dado positivo para ADN humano. Nos ha adelantado que el ADN es de un individuo masculino. Eso también ya es una confirmación que tenemos.

Jurado cumple prisión preventiva por el homicidio agravado de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 67 años que desapareció el 25 de julio, aunque es investigado por, al menos, otras cuatro desapariciones.

Hay mucha más piel. Hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros”, explicó Beller.

El fiscal remarcó que algunos fragmentos estaban esparcidos dentro de los platos de las mascotas. “Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel”, detalló.

“Sabemos que hay cinco personas desaparecidas ligadas a Matías Jurado. La evidencia de la investigación que recabamos con todo el equipo del Ministerio Público de la Acusación son dos cámaras en las cuales se ve a este individuo llevar a dos de los cinco desaparecidos; el impacto del celular de un tercero de ellos en el domicilio cercano a él y el hallazgo en el allanamiento de prendas de vestir”, señaló Beller quien también destacó la declaración del sobrino del presunto homicida serial en Cámara Gesell. Ese testimonio brindó detalles del modus operandi.

Ahora, equipos forenses trabajan en el análisis para determinar si los restos pertenecen a alguna de las personas desaparecidas. Fuentes del caso detallaron que la fiscalía pidió la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que acaba de develar el misterio del cuerpo hallado en un chalet lindero a la casa donde vivió Gustavo Cerati, en Cohglan.

Noticia en desarrollo

