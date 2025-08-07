Crimen y Justicia

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

La Justicia condenó nuevamente a Nicolás Toloza y unificó su pena en 24 años tras comprobar que en 2021 coordinó el asesinato de Alejo Bravo con su celular a pesar de estar preso

Guardar
Ordenó un asesinato desde una
Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

Nicolás Alejandro Toloza, un preso que estaba cumpliendo una pena de 16 años por el asesinato de un adolescente, volvió a ser condenado por orquestar el crimen de Alejo “Pipi” Bravo. No solo eso, sino que vio todo a través de una videollamada, donde el autor material sostenía el teléfono en una mano y el arma en la otra. La jueza María Trinidad Chiabrera homologó el acuerdo de juicio abreviado y su condena fue unificada en 24 años de prisión.

El crimen de Bravo ocurrió el 5 de abril de 2021. Su cuerpo, con tres disparos en el rostro, fue hallado en un descampado de Uriburu y Las Palmeras, un sector que en los últimos años se consolidó como escenario de ejecuciones y quema de vehículos, según informó el medio local Rosario3. La brutalidad del hecho y el contexto territorial reforzaron la hipótesis de un ajuste de cuentas mafioso.

Bravo, vecino de Empalme Graneros y con antecedentes por robo, fue interceptado por Julián Aguirre, el autor material del homicidio, tras salir de su domicilio en Pasaje Jacques al 900 bis. La Fiscalía reconstruyó que este hombre de 26 años lo llevó hasta el descampado y lo ejecutó, transmitiendo la secuencia por videollamada a Toloza, quien coordinaba la acción desde el pabellón 9 del penal de Piñero.

El acceso a teléfonos celulares dentro de la cárcel fue un elemento central en la causa, aunque la investigación no logró determinar cómo Toloza obtuvo el dispositivo ni si existió complicidad penitenciaria.

La evidencia principal incluyó el testimonio de un testigo reservado, quien aportó detalles sobre la mecánica del homicidio.

Aguirre apuntó con el arma a Alejo y le efectuó dos disparos en la nuca, provocándole la muerte por destrucción cráneo-encefálica causada por proyectil de arma de fuego”, indica la acusación.

Toloza, también oriundo de Empalme Graneros, estaba detenido desde septiembre de 2020 y cumplía una condena de 16 años por el intento de asesinato de un adolescente, Rodrigo “Tin” V., y otros delitos. Con la nueva sentencia, la pena fue unificada en 24 años de prisión.

Su entorno familiar está marcado por la violencia: es hermano de Brian “Gordo” González, quien purga una condena de 16 años como partícipe del crimen de Analía “Any” Rivero, la promotora de 18 años asesinada en la puerta del boliche Stone de Capitán Bermúdez en 2014.

La investigación logró identificar a Julián Aguirre como el ejecutor del crimen. Este hombre, de 26 años y oriundo de barrio Ludueña, fue detenido semanas después del asesinato por portación de arma de fuego.

Su condena también fue alcanzada tras un juicio abreviado, pero quedó pendiente por cuestiones administrativas, pero su trayectoria delictiva dentro y fuera de la cárcel lo convirtió en un caso paradigmático.

Tras ingresar al penal de Piñero a mediados de 2021, menos de un año después fue imputado como uno de los líderes de una banda que cometió una serie de delitos violentos en la zona noroeste de Rosario. Entre los hechos atribuidos a este grupo figuran extorsiones, balaceras, homicidios y el control de búnkeres, todos instigados desde el ámbito penitenciario.

Alejo “Pipi” Bravo fue encontrado
Alejo “Pipi” Bravo fue encontrado con tres disparo s en el rostro

El caso de Aguirre se agravó con el tiempo. En junio de 2021, fue condenado en juicio abreviado a 3 años y 8 meses por portación de arma de fuego. Sin embargo, el uso de celulares desde prisión lo vinculó a nuevas investigaciones.

Un año después, el fiscal Pablo Socca lo imputó como uno de los cuatro jefes de una banda apadrinada por un integrante de Los Monos, junto con Andy Benítez, Mauro Gerez y Jonatan Almada.

Esta organización desplegó una ola de extorsiones y homicidios en Ludueña, en el marco de un enfrentamiento con otro grupo narco.

En noviembre del año pasado, Aguirre aceptó una pena de 20 años de prisión por coliderar la asociación ilícita, aunque aún enfrenta causas abiertas por delitos que podrían derivar en prisión perpetua.

Temas Relacionados

RosarioViolencia en RosarioJusticiaHomicidiosEmpalme GranerosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

El hombre de 37 años cometió el delito con un morral con doble fondo que le permitió llevarse los productos del local

Cayó un ciudadano chileno que

Creyó que era el amante de su ex y lo apuñaló en Chubut: el hombre se dio a la fuga tras el ataque

Luego de que concretara el ataque, el acusado se dio a la fuga. Las autoridades continúan con las tareas para dar con su paradero

Creyó que era el amante

Atraparon nuevamente al menor implicado en el crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

Tiene 15 años, es conocido como “El Orejudo” y acumula un historial de delitos, pero su condición de inimputable lo deja en libertad

Atraparon nuevamente al menor implicado

Su hija escribió un relato ficticio de un abuso, la escuela lo denunció y el hombre quedó detenido

Una redacción literaria presentada por una adolescente encendió alarmas del colegio y provocó la detención de un hombre de 37 años. La familia y el abogado afirman que ni la joven ni los psicólogos hallaron indicios de un hecho real y reclaman su liberación urgente

Su hija escribió un relato

Continúan las excavaciones y cotejos de ADN en búsqueda de más pruebas en contra del presunto asesino serial de Jujuy

La hermana de uno de los desaparecidos en Alto Comedero habló de la angustia que atraviesa su familia. “La esperanza que tenemos es que él no esté ahí entre los restos óseos, que no sea él”, aseguró

Continúan las excavaciones y cotejos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno estableció la fecha

El Gobierno estableció la fecha en la que se celebrará el Día del Niño cada año: cuándo será

Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

Canciones, oración y cientos de fieles: así se vivió la vigilia de San Cayetano que desbordó al barrio de Liniers

Federico Aurelio advirtió un escenario parejo para la elección bonaerense y ventaja para el Gobierno en octubre

Creyó que era el amante de su ex y lo apuñaló en Chubut: el hombre se dio a la fuga tras el ataque

INFOBAE AMÉRICA
EEUU cuestionó la presencia de

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

El fenómeno “Hamilton”, un hito cultural y económico que redefinió el teatro contemporáneo

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”