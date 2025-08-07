Julieta Prandi, junto a sus abogados, en la sala de audiencias de los tribunales de Campana

“Me pidió no verle la cara a este sujeto”: un biombo y detalles del juicio al ex marido de Julieta Prandi

El juicio oral contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado comenzó en los Tribunales de Campana con medidas de protección para la denunciante, y la expectativa de una inminente definición judicial

Este jueves, Julieta Prandi enfrentará hoy el segundo día del juicio oral contra su exmarido, Claudio Contardi, en los Tribunales de Campana, a quien acusa por abuso sexual reiterado con acceso carnal agravado, en un contexto de violencia de género. El caso involucra la denuncia de la conductora y modelo, quien relató ante la justicia los ataques sufridos durante su matrimonio.

Durante la primera jornada, el proceso judicial arrancó con algunas cuestiones de forma. Una de ellas fue la colocación de un biombo en la sala de audiencias.

“Julieta me pidió, por favor, no verle la cara a este sujeto”, expresó Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando. El letrado explicó que la presencia física de víctima e imputado en un juicio de estas características puede causar “una revictimización absoluta”.

“El problema es que el imputado tiene derecho a mantener una conversación fluida con su defensor y, para eso, se lo pone en una sala contigua y se le facilita una vía electrónica para hacer uso de sus letrados particulares”, señaló el letrado, en declaraciones a Urbana Play.

El juicio oral se desarrolla desde el miércoles en el primer piso del TOC N°2 de Campana, ante los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar. Durante la jornada, se vivieron momentos de tensión y mucha angustia debido a que Contardi declaró y aseguró que las relaciones “fueron consentidas” y que la mujer “miente” ya que, según su opinión, tiene un “interés económico”.

Sin embargo, la defensa confía en que las pruebas y la coherencia del relato de la víctima. “Hay nueve testigos que dan evidencia por el testimonio de Julieta, y se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas. Ella se sometió a todo tipo de interrogatorios”, relató el abogado. En contraste, el imputado Claudio Contardi “se negó sistemáticamente a realizarse la pericia psicológica y psiquiátrica”.

A la derecha, Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, y su abogado defensor

Otro hecho destacado del comienzo del juicio fue el momento en que los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, patrocinantes de Contardi, presentaron un pedido de nulidad ante los magistrados para que el empresario gastronómico afronte un juicio por jurados populares. Pero ese requerimiento produjo malestar en la querella, ya que la modalidad del proceso judicial se definió en una audiencia preparatoria, e incluso la propia defensa de Contardi había solicitado en su momento ser juzgado por un tribunal técnico tradicional.

Baños reconstruyó cómo había sido el periplo de la audiencia preparatoria: “Para el Código Procesal (de la provincia de Buenos Aires), el juicio por jurados es una garantía del imputado, y él se opuso. Hubo un debate, y se litigó como si fuera un mini juicio. El tribunal resolvió que tenía razón el letrado (defensor) y se haga un juicio con un tribunal común”.

Después de esos reclamos procedimentales, el juicio afrontó un riesgo de demoras y de suspensión esta semana, porque Contardi cambió a sus abogados. “En vez de empezar el lunes, el tribunal encontró un hueco para arrancar el juicio este miércoles”, relató Baños. Sin embargo, reaparecieron nuevos reclamos de la defensa, para volver a modificar la modalidad del proceso, lo que generó tensión entre las partes. “Se armó un despelote porque querían juicio por jurado”, ilustró.

Este jueves, se prevé la declaración de otros testigos, tanto de la defensa como de la querella, quienes prestarán testimonio frente al tribunal.

Para este viernes el juicio estaría llegando a la instancia final ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.

Según Baños, el proceso podría tener el veredicto este viernes, en caso de que el tribunal se anticipe al plazo legal de cinco días hábiles para informar su sentencia.

Ayer, la conductora Julieta Prandi sostuvo que una condena “de 20 o 30 años de cárcel” para el imputado la “dejaría muy conforme”. “No escuché cuando él declaró, no me interesa escucharlo”, añadió la denunciante.