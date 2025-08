Julieta Prandi habló tras declarar en el juicio contra su ex marido: “Tengo el privilegio de estar acá, la mayoría termina muerta”

Luego de un día cargado de estrés, en el que declaró contra su exmarido, Claudio Contardi, en el juicio por abuso sexual reiterado, Julieta Prandi luce agotada. Pero más allá de sus gestos, la actriz es contundente con sus palabras, en las que relata los detalles de su día, el sufrimiento que atravesó y Justicia que espera recibir.

"Estoy satisfecha, siento que es muy difícil, es meter un planeta en un embudo, contar todo lo que viví en un rato, y que se puedan imaginar todo lo vivido", comienza diciendo Prandi ante las cámaras de Todo Noticias.

En la jornada, Contardi fue el primero en prestar testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana. Estuvo separado de su ex por un biombo, ya que ella pidió no cruzárselo ni tener contacto visual con él. En ese sentido, Prandi destacó que logró no interactuar con su expareja: "No escuché cuando él declaró, no me interesa escucharlo. Para declarar estuve en la sala contigua, y después para todos los testigos a través de un biombo".

Juleita Prandi contó el sufrimiento que atravesó durante su relación

Al respecto, Julieta también destacó el valor de sus seres queridos, quienes la apoyaron en este difícil momento. Además, relató que sintió al escuchar sus palabras: “Mis padres estuvieron muy bien, me hicieron llorar, estuvo muy bien Mariano Peluffo, también mi psiquiatra. Escucharlos es terrible, es encontrarse con la mirada que tienen los otros de uno, de lo que uno vivió, y recuerdos que no me pertenecen, algunos uno intenta bloquearlos”.

Ante las cámaras, Prandi también resaltó cómo se sentía y se refirió al sistema judicial y a las demoras que atravesó en el proceso: “Me siento aliviada después de haber hablado, llorado, estoy demacrada, no puedo más, no comimos en todo el día. Me encantaría creer que esto va a agilizar la justicia, que escuchen mucho más a las mujeres en las comisarías, se tardaron cinco años para que se eleve a juicio, es mucho tiempo, y fue una lucha de persistir y persistir, para encontrar justicia, es duro volver a declarar y hacer pericias cuando del otro lado no se exponen a nada. Tuve algunos exabruptos, se me escaparon algunas cosas, es mucho el dolor vivido. Le dije: “Para vos que estas escuchando del otro lado”“.

Julieta Prandi extendió un mensaje para todas las mujeres que atraviesan una situación como la de ella

Al ser consultada por el desenlace del juicio, Prandi confesó cuánto tiempo de cárcel espera que le den a su expareja: “Justicia seria una condena ejemplar, no estoy pidiendo dinero, me robaron años de vida, fue violencia de todo tipo, sexual, verbal, emocional, económica, psicológica. Tengo el privilegio de estar acá y contarlo, porque la mayoría termina muerta. La pena máxima es de 50 años, con 20 o 30 me quedo contenta, vamos a ver qué dice el tribunal".

Por último, la figura del espectáculo contó cómo sanó las heridas de aquella etapa y extendió un mensaje para las mujeres que atraviesan una situación similar: “Hoy estoy despidiendo a la vieja Julieta Prandi, con mucho amor y respeto porque me trajo hasta acá, muy agradecida de quien fui y quien soy, la nueva Julieta ya existe, estoy rodeada de mis hijos, familia, mi amor, me reencontré con mis padres, con mi hermana. Que las mujeres no bajen los brazos, pidan ayuda, yo no pedí ayuda, me fui, estuvo a esto de bajar los brazos, no me quería despertar más. Es muy difícil que una víctima de violencia pida ayuda”.

La causa comenzó tras la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar en 2021. Contardi fue acusado por Prandi de someterla mientras convivían en un barrio privado de esa localidad bonaerense, “entre el 28 de julio del año 2015, fecha posterior al nacimiento del hijo mayor de ambos y el mes de marzo del año 2018, fecha en que se mudan a la localidad de Martínez”, según consta en el expediente. La pareja se separó finalmente en 2019.

La cantidad de abusos, así como las fechas exactas de los hechos, no pudo ser determinada por Prandi, un punto que la defensa de Contardi atacó y que el juez Marino no consideró relevante: la falta de precisión es propia del trauma del abuso sexual.