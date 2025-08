Escandaloso cruce entre los abogados de Julieta Prandi y su exmarido Claudio Contardi en los tribunales de Campana

El cruce entre los abogados de Julieta Prandi y Claudio Contardi (Intrusos)

Todo sucedió en la escalinata de los Tribunales de Campana y ante la vista de la prensa. En el agitado comienzo del juicio entre Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi, los representantes legales de ambas partes protagonizaron un tenso cara a cara, no solo dentro del recinto, sino también ante los micrófonos y las cámaras.

Durante el cuarto intermedio, Javier Ignacio Baños, el abogado que representa a Julieta Prandi y parte del equipo de Fernando Burlando, se detuvo de repente y las cámaras giraron hacia él. Su voz resonó entre el bullicio: “¿Se hizo la pericia? No se la hizo. ¿Se hizo la pericia psicológica? No se la hizo. ¿Se hizo la pericia psiquiátrica? No se la hizo. ¿Quiso contestar preguntas, durante la instrucción? No contestó. Julieta se sometió a todo tipo de instancia judicial. ¿Sabe qué? Vamos a discutir al Tribunal“, declaró haciendo alusión a contardi y sin ocultar la irritación, antes de encaminarse hacia el interior del edificio.

Y la respuesta no tardó en llegar de parte del defensor de Claudio Contardi: “El imputado tiene el derecho a defensa y hoy brindó una amplia declaración. El doctor Baños le formuló todas las preguntas que quiso”, esgrimió, antes de volver a entrar a la sala.

La llegada de Julieta Prandi a los tribunales de Campana

El intercambio duró apenas minutos, pero dejó flotando en el aire una serie de símbolos: la escalera convertida en estrado, la presencia de la prensa como testigo involuntario, el duelo entre dos lógicas opuestas sobre justicia y legitimidad. Una metáfora hecha carne sobre la judicialización del conflicto privado y el uso estratégico de la palabra pública.

Noticia en desarrollo