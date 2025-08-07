Crimen de Kim Gómez: el único imputado será llevado a juicio oral

Elevaron a juicio oral la causa por el caso del crimen de Kim Gómez en La Plata (Foto: Juan Pablo Eijo)

La causa por el asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió en febrero tras ser arrastrada por un vehículo robado en La Plata, avanza hacia la instancia de juicio oral.

El único imputado, un adolescente de 17 años, continuará detenido por decisión del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en paralelo a la espera de la designación del tribunal y la fijación de la fecha de inicio del debate.

La jueza María José Lescano definió la prisión preventiva del joven acusado, que permanecerá bajo esa medida durante 180 días, según informó el portal del diario El Día.

“Me toca salir a la lucha otra vez. Llename de tu luz. Que ni se apaguen tus gritos ni tu nombre”, expresó en sus redes sociales Marcos Gómez, papá de Kim, antes de la audiencia de ayer,

El crimen ocurrió el 25 de febrero. De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal Carmen Ibarra, titular de la UFI N° 3, la niña se encontraba en el asiento trasero de un Fiat Palio rojo junto a su madre, Florencia Barboza, cuando fueron asaltadas en la esquina de las calles 72 y 24.

Según describe la causa, los delincuentes interceptaron el vehículo, forzaron a la mujer a descender y emprendieron la fuga con la niña aún en el interior. Kim quedó atrapada por el cinturón de seguridad y fue arrastrada varias cuadras hasta que el auto volcó en el barrio Altos de San Lorenzo. Su cuerpo fue hallado debajo de la carrocería tras el accidente.

La Fiscalía caratuló el hecho como “homicidio en ocasión de robo” y atribuyó la responsabilidad penal al adolescente de 17 años, a quien la jueza Lescano ratificó la prisión preventiva mientras se inicia la etapa de juicio oral.

La causa cuenta con un cúmulo importante de pruebas, entre ellas, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, peritajes técnicos realizados al vehículo y declaraciones de testigos presenciales. También las imágenes los muestran con un short con la cara de Diego Maradona. Esa misma prenda fue encontrada por la DDI platense en un allanamiento a su casa, ubicada en el mismo barrio.

El menor también fue identificado por la mamá de la niña, quien declaró ante la Justicia en marzo.

Según el relato de la madre de Kim, fue él quien la interceptó en su auto, la hizo bajarse y la tiró al piso para luego subirse a su vehículo desde el lado del acompañante. En este contexto, la mujer dijo reconoció la presencia del otro implicado, pero no logró ver su rostro.

En línea con su relato, sabiendo que su hija había quedado dentro, la mujer persiguió su auto durante varios metros hasta que los delincuentes finalmente chocaron contra una columna y se dieron a la fuga.

El segundo implicado también fue detenido por la Policía Bonaerense al poco tiempo. Se trata de un adolescente de 14 años, que fue declarado inimputable debido a su edad y permanece alojado en un instituto de Menores a disposición de autoridades competentes.

De hecho, los magistrados consideraron que se verifica un proceso de avance en el chico: está cursando el tercer año del secundario, mantiene un vínculo estable con su familia -su madre lo visita cada semana- y participa en un proceso de reflexión junto con profesionales de la salud mental.

La defensa del acusado no objetó que la investigación sea elevada a juicio, allanando así el camino para que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil designe el tribunal y establezca la fecha de las audiencias. Hasta el momento, no se conoce cuándo comenzará el debate oral.