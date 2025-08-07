Crimen y Justicia

Crimen de Kim Gómez: el único imputado será llevado a juicio oral

La Justicia ratificó también la prisión preventiva que recae en su contra a la espera de la fecha de inicio del proceso

Guardar
Elevaron a juicio oral la
Elevaron a juicio oral la causa por el caso del crimen de Kim Gómez en La Plata (Foto: Juan Pablo Eijo)

La causa por el asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió en febrero tras ser arrastrada por un vehículo robado en La Plata, avanza hacia la instancia de juicio oral.

El único imputado, un adolescente de 17 años, continuará detenido por decisión del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en paralelo a la espera de la designación del tribunal y la fijación de la fecha de inicio del debate.

La jueza María José Lescano definió la prisión preventiva del joven acusado, que permanecerá bajo esa medida durante 180 días, según informó el portal del diario El Día.

“Me toca salir a la lucha otra vez. Llename de tu luz. Que ni se apaguen tus gritos ni tu nombre”, expresó en sus redes sociales Marcos Gómez, papá de Kim, antes de la audiencia de ayer,

El crimen ocurrió el 25 de febrero. De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal Carmen Ibarra, titular de la UFI N° 3, la niña se encontraba en el asiento trasero de un Fiat Palio rojo junto a su madre, Florencia Barboza, cuando fueron asaltadas en la esquina de las calles 72 y 24.

Según describe la causa, los delincuentes interceptaron el vehículo, forzaron a la mujer a descender y emprendieron la fuga con la niña aún en el interior. Kim quedó atrapada por el cinturón de seguridad y fue arrastrada varias cuadras hasta que el auto volcó en el barrio Altos de San Lorenzo. Su cuerpo fue hallado debajo de la carrocería tras el accidente.

La Fiscalía caratuló el hecho como “homicidio en ocasión de robo” y atribuyó la responsabilidad penal al adolescente de 17 años, a quien la jueza Lescano ratificó la prisión preventiva mientras se inicia la etapa de juicio oral.

La causa cuenta con un cúmulo importante de pruebas, entre ellas, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, peritajes técnicos realizados al vehículo y declaraciones de testigos presenciales. También las imágenes los muestran con un short con la cara de Diego Maradona. Esa misma prenda fue encontrada por la DDI platense en un allanamiento a su casa, ubicada en el mismo barrio.

El menor también fue identificado por la mamá de la niña, quien declaró ante la Justicia en marzo.

Según el relato de la madre de Kim, fue él quien la interceptó en su auto, la hizo bajarse y la tiró al piso para luego subirse a su vehículo desde el lado del acompañante. En este contexto, la mujer dijo reconoció la presencia del otro implicado, pero no logró ver su rostro.

En línea con su relato, sabiendo que su hija había quedado dentro, la mujer persiguió su auto durante varios metros hasta que los delincuentes finalmente chocaron contra una columna y se dieron a la fuga.

En sus redes sociales, Marcos
En sus redes sociales, Marcos Gómez, papá de Kim expresó: “Me toca salir a la lucha otra vez. Llename de tu luz. Que ni se apaguen tus gritos ni tu nombre" (Aglaplata)

El segundo implicado también fue detenido por la Policía Bonaerense al poco tiempo. Se trata de un adolescente de 14 años, que fue declarado inimputable debido a su edad y permanece alojado en un instituto de Menores a disposición de autoridades competentes.

De hecho, los magistrados consideraron que se verifica un proceso de avance en el chico: está cursando el tercer año del secundario, mantiene un vínculo estable con su familia -su madre lo visita cada semana- y participa en un proceso de reflexión junto con profesionales de la salud mental.

La defensa del acusado no objetó que la investigación sea elevada a juicio, allanando así el camino para que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil designe el tribunal y establezca la fecha de las audiencias. Hasta el momento, no se conoce cuándo comenzará el debate oral.

Temas Relacionados

Elevacióncausajuio oralcrimen de Kim GómezLa Plata

Últimas Noticias

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

En el lugar del hecho encontraron una carabina y un cuchillo e intentan determinar si se utilizaron en la pelea

Mató de un disparo a

Delincuentes se enfrentaron a tiros en Rosario e investigan si se trató de una disputa narco

Ocurrió en un depósito de la calle Beruti y 24 de septiembre del barrio Tablada. No hubo heridos

Delincuentes se enfrentaron a tiros

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

La Justicia condenó nuevamente a Nicolás Toloza y unificó su pena en 24 años tras comprobar que en 2021 coordinó el asesinato de Alejo Bravo con su celular a pesar de estar preso

Ordenó un asesinato desde una

Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

El hombre de 37 años cometió el delito con un morral con doble fondo que le permitió llevarse los productos del local

Cayó un ciudadano chileno que

Creyó que era el amante de su ex y lo apuñaló en Chubut: el hombre se dio a la fuga tras el ataque

Luego de que concretara el ataque, el acusado se dio a la fuga. Las autoridades continúan con las tareas para dar con su paradero

Creyó que era el amante
ÚLTIMAS NOTICIAS
Eliminaron las retenciones para la

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

El Gobierno estableció la fecha en la que se celebrará el Día del Niño cada año: cuándo será

Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur solicitó la

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”