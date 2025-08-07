Crimen y Justicia

Cayó un policía de Misiones que se hacía pasar por oficial de la PFA para extorsionar a un hombre: tenía dos cómplices

Los tres hombres engañaron a un productor rural y le exigieron el pago de 800 mil pesos

Se hicieron pasar por efectivos de la Policía Federal, extorsionaron a un vecino y terminaron detenidos

En el norte de Misiones, tres hombres fueron detenidos acusados de formar parte de una banda criminal que se hacía pasar por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA). Tras una denuncia, se desplegaron tareas de inteligencia que culminaron en un operativo en la zona rural de Pozo Azul. Están siendo investigados por el delito de extorsión contra un productor rural a quien amenazaban con secuestrarle una máquina agrícola.

Este miércoles, cerca de las 20 horas, una mujer se acercó a una comisaría local para advertir a los efectivos que una camioneta negra con tres hombres a bordo había ingresado en la propiedad de un vecino, ubicada sobre la Ruta Provincial N.° 20, sin autorización. Según relato la denunciante, los ocupantes del vehículo eran agresivos y tenían armas.

Según informó el medio local Primera Edición, a partir de esta denuncia, una patrulla se acercó al lugar del hecho e interceptó a una Volkswagen Amarok, donde se encontraban los tres hombres señalados por la mujer.

Inmediatamente, los efectivos lograron reducir e identificar a los sospechosos: M.G.B (29) y M.E.R. (30), ambos empleados de una concesionaria de autos, y S.I.F. (28), oficial ayudante de Policía en actividad en la División Comando Radioeléctrico de Eldorado.

El dueño del terreno le comentó a los oficiales que no era la primera vez que recibía amenazas por parte de estos hombres.

En su testimonio, indicó que el viernes anterior los mismos sujetos lo obligaron a entregar 800 mil pesos en efectivo, simulando ser agentes de la Policía Federal, bajo la amenaza de que si no le iban a secuestrar un tractor. La maniobra fue concretada gracias al engaño y la intimidación.

Los detenidos quedaron alojados en la comisaría de Pozo Blanco a disposición del Juzgado que interviene en el caso. Además, le tomaron la declaración formal a la víctima y comenzaron las diligencias judiciales correspondientes.

Desde la Jefatura de Policía se expresaron tras la detención del efectivo. “Forma parte de una decisión institucional orientada a preservar la integridad de la fuerza”, afirmaron. Además, comentaron que la investigación continúa abierta con el objetivo de averiguar si hay más víctimas de estos engaños, ya sea en Pozo Blanco o en otras localidades aledañas.

Una pareja fue detenida por extorsionar a una barra de Newell’s

Una pareja fue detenida hace unos meses acusada de extorsionar a un integrante de la barra brava de Newell’s Old Boys, vinculado a la facción disidente liderada por Alejandro “Rengo Fica” Ficcadenti.

La causa, que involucra amenazas con nexos al narcotráfico, fue impulsada por el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada.

El allanamiento en el barrio Las Flores incluyó la participación de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, luego de que la jueza penal Lorena Aronne emitió la orden correspondiente.

De acuerdo con la información de El Ciudadano, el operativo se centró en desarticular un grupo delictivo que amenazó a Antonio Mauro, miembro de la barra de Newell’s y actualmente prófugo de la Justicia, por una causa de asociación ilícita.

Las amenazas, que ocurrieron el 6 de abril, incluían un pedido de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de Mauro. Las intimidaciones fueron acompañadas por referencias al asesinato de Gustavo “Guli” Bovio, ocurrido en marzo en la calle España al 3200.

Las escuchas realizadas por la Policía Federal lograron vincular uno de los números telefónicos utilizados en las amenazas con Nahuel Iván C., un hombre relacionado con la familia Cantero, que lidera la organización criminal de Los Monos.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda de Nahuel C., ubicada en Moreno al 6400, fueron detenidos tanto él como su pareja, Daiana S., quienes ahora enfrentan cargos por extorsión simple en grado de tentativa.

