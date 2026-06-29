Economía

Luz, agua, transporte, prepagas y colegios privados: cuánto aumentarán los servicios a partir de julio

Los ajustes del próximo mes se aplican sobre una canasta que en junio ya demandó $282.758 mensuales a un hogar promedio sin subsidios, un 54% más que un año atrás

Guardar
Google icon
Tarifa cautelar servicios publicos en La Matanza boleta de luz gas agua
Las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% en julio, mientras que las facturas de gas acumularán un aumento del 2,81% a nivel nacional en pleno pico de consumo invernal

A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.

PUBLICIDAD

Transporte

El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.

PUBLICIDAD

El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

Los colectivos del AMBA subirán entre 4,1% y 4,3% en julio; el boleto mínimo en CABA pasará a $820,60 y en la Provincia a $1.059,28
Los colectivos del AMBA subirán entre 4,1% y 4,3% en julio; el boleto mínimo en CABA pasará a $820,60 y en la Provincia a $1.059,28

Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.

Peajes

Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.

Luz, gas y agua

La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.

La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

Composición de cuatro imágenes mostrando una bombilla encendida, agua fluyendo de un grifo, una llama en una estufa de gas y dos autobuses urbanos.
La canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 919% desde diciembre de 2023, más del triple que la inflación general del período

AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.

Alquileres

Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

Colegios privados

Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

Temas Relacionados

serviciosaumentosluzaguagasaysatransportecolectivosambaprepagasalquilerboletacanastaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy lunes 29 de junio de 2026

El cronograma de pagos de la seguridad social entra en sus últimas fechas del mes e incluye el cobro del medio aguinaldo, un adicional que se acredita junto con los haberes mensuales según la terminación del documento

ANSES: quiénes cobran hoy lunes 29 de junio de 2026

El Gobierno autorizó a una aerolínea a realizar una nueva ruta entre Buenos Aires y Brasil

La Subsecretaría de Transporte Aéreo aprobó la solicitud de la empresa, permitiendo operaciones regulares de pasajeros y cargas en esa ruta, conforme al marco bilateral actualizado por ambos países

El Gobierno autorizó a una aerolínea a realizar una nueva ruta entre Buenos Aires y Brasil

Pax Silica: Argentina ingresó a una alianza estratégica con EEUU, que financiará inversiones clave para contener la ofensiva global de China

Trump considera que el control de los minerales críticos, las cadenas de suministro y la inteligencia artificial son esenciales para enfrentar a Beijing, y confía en Milei como socio regional en una iniciativa con fondos millonarios para proyectos tecnológicos y de infraestructura

Pax Silica: Argentina ingresó a una alianza estratégica con EEUU, que financiará inversiones clave para contener la ofensiva global de China

Inflación: continuó la desaceleración en la cuarta semana y ahora marcan 1,8% para junio

Los relevamientos de consultoras marcan leves aumentos de precios en el rubro alimentos y bebidas. Para el índice general se registró un nuevo piso que implicaría volver a los niveles de julio/agosto del 2025

Inflación: continuó la desaceleración en la cuarta semana y ahora marcan 1,8% para junio

¿Qué va a pasar con el dólar?: las expectativas cambiarias para el segundo semestre

En junio el tipo de cambio oficial se despertó, con una ganancia de casi 5%, para tocar $1.479, su precio más alto desde noviembre de 2025. Qué muestran las cotizaciones en el mercado de futuros

¿Qué va a pasar con el dólar?: las expectativas cambiarias para el segundo semestre

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Thierry Henry reveló el secreto de cómo Messi aprendió a patear tiros libres: “Yo vi el comienzo y no eran buenos”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 29 de junio, llaves, resultados y el minuto a minuto de la jornada

La decisión que tomó una figura de Países Bajos luego de la muerte de su hijo durante el Mundial

TELESHOW

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

INFOBAE AMÉRICA

Samuelandia frente a la Constitución

Samuelandia frente a la Constitución

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua