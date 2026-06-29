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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 29 de junio, llaves, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Este lunes, los 16avos de final continúan con tres partidazos que definirán los clasificados a la siguiente ronda del certamen

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Jacob Shaffelburg reacciona de alivio tras el agónico triunfo de Canadá para meterse en octavos de final (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)
Jacob Shaffelburg reacciona de alivio tras el agónico triunfo de Canadá para meterse en octavos de final (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)

La fase de grupos del Mundial 2026 quedó atrás y el certamen se metió de lleno en las definiciones “mano a mano”. El domingo comenzaron a disputarse las llaves de los 16avos de final. Canadá, en un final agónico, derrotó 1-0 a Sudáfrica e hizo historia al meterse por primera vez en los octavos de final. Hoy, la jornada sigue con tres partidos claves.

La selección mexicana comienza a ultimar detalles de cara al encuentro de mañana. El Tri recibirá a Ecuador en el Estadio Ciudad de México durante la noche del martes buscando superar la barrera histórica del “quinto partido”. Javier Aguirre todavía no definió el equipo que pondrá en cancha.

España, por su parte, volverá este lunes a los entrenamientos en Chattanooga pensando en el partido de 16avos frente a Austria. La Roja, que terminó líder del grupo H tras vencer 1-0 a Uruguay, comenzará su camino ante un rival al que se volverá a enfrentar luego de 48 años.

La selección argentina también regresará hpy a las prácticas. Luego del triunfo ante Jordania por 3-1, Lionel Scaloni dictó un “día de descanso y recuperación en el hotel” signado por las alertas de temperaturas extremas en la ciudad de Kansas. Los ensayos continuarán hasta el miércoles, cuando la delegación se traslade a Miami para el duelo del viernes frente a Cabo Verde.

Mientras que la selección colombiana se entrenó el domingo en Fort Lauderdale tras el empate sin goles ante Portugal que le permitió ganar el grupo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán contra Ghana en el último turno del viernes.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:40 hsHoy

Canadá, el primer clasificado a octavos

El domingo comenzaron los 16avos de final con el duelo entre Canadá y Sudáfrica. El encuentro se disputó en la ciudad de Los Ángeles y contó con un hecho inédito al ser la primera vez que un anfitrión disputaba un partido fuera de su país.

Esto se debió a que los dirigidos por Jesse March finalizaron segundos en su grupo, lo que les impidió jugar en Vancouver.

Del otro lado, Sudáfrica. La selección, que había dejado muchísimas dudas respecto a su nivel tras el flojo debut contra México, logró clasificarse en la última jornada tras vencer 1-0 a Corea del Sur. Para ambos, el de ayer fue el primer duelo de eliminación directa en una Copa del Mundo.

En cuanto a las emociones, estas se hicieron esperar hasta casi el final del partido. Cuando parecía que todo estaba encaminado al alargue, Stephen Eustaquio sacó un exquisito remate de volea desde el borde del área que se incrustó en el ángulo inferior del arco que defendía Ronwen Williams. 1-0 al minuto 92 para que el público norteamericano delire en el SoFi Stadium.

Canadá, que ya había hecho historia en fase de grupos al conseguir su primer triunfo en un Mundial, sigue escribiendo sus páginas doradas al lograr meterse por primera vez entre los 16 mejores del certamen. Ahora, espera por el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Los jugadores canadienses celebran con euforia el agónico tanto de Eustaquio (REUTERS/Daniel Cole)
Los jugadores canadienses celebran con euforia el agónico tanto de Eustaquio (REUTERS/Daniel Cole)
10:21 hsHoy

La decisión que tomó una figura de Países Bajos luego de la muerte de su hijo durante el Mundial

Cody Gakpo continuará bajo las órdenes de Koeman y será elegible para el duelo frente a Marruecos por 16avos

El futbolista continuará en el plantel pese a la terrible noticia (Reuters)
El futbolista continuará en el plantel pese a la terrible noticia (Reuters)

El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, permanecerá con el equipo nacional durante el Mundial 2026 a pesar de enfrentar una tragedia personal. La noticia fue confirmada por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que informó el sábado que la pareja del futbolista, la modelo Noa van der Bij, perdió el bebé que ambos esperaban en el quinto mes de embarazo. La situación ha conmovido tanto al entorno del seleccionado como a la afición neerlandesa, y se produce en vísperas del partido de dieciseisavos de final ante Marruecos.

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10:17 hsHoy

Escándalo en Corea del Sur tras la eliminación del Mundial: renunció el técnico y el presidente pidió “una investigación”

Hong Myung-bo dimitió tras la decepcionante actuación de su equipo luego de un inicio de torneo prometedor

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, da instrucciones a Hwang Hee-chan durante una pausa para hidratarse. REUTERS/Eloísa Sánchez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, da instrucciones a Hwang Hee-chan durante una pausa para hidratarse. REUTERS/Eloísa Sánchez

Hong Myung-bo renunció como seleccionador de Corea del Sur tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026, según informó la agencia de noticias coreana Yonhap News Agency. La renuncia se produjo menos de 24 horas después de que se confirmara que el equipo no logró clasificarse entre los ocho mejores terceros del torneo, lo que habría garantizado su pase a la siguiente ronda.

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10:12 hsHoy

Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026

El entrenador argentino reunió al plantel en Playa del Carmen antes de abandonar la sede charrúa en el torneo y apuntó a las figuras del equipo por no haberlo respaldado durante el ciclo que terminó con una eliminación en la fase de grupos

Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)
Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)

Antes de abandonar Playa del Carmen, la sede que Uruguay tuvo durante el Mundial 2026, Marcelo Bielsa convocó a sus jugadores a una reunión y les lanzó una acusación que no admitía matices: “Me dejaron solo”. La información fue revelada este domingo por el periodista Sebastián Giovanelli en el programa ESPN Mundial, con base en testimonios de personas presentes en el encuentro. El técnico apuntó de manera directa a los referentes del plantel, en lo que fue el cierre de un ciclo que terminó con la eliminación en la fase de grupos del torneo.

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10:10 hsHoy

La denuncia por violación que sacude al plantel de Cabo Verde antes del choque ante Argentina en el Mundial

La acusación fue presentada por una intérprete brasileña radicada en Nueva Zelanda, quien aseguró haber sido atacada por el capitán del equipo

Cabo Verde llega al cruce con Argentina en crisis judicial que involucra al capitán Ryan Mendes (Reuters/Troy Taormina)
Cabo Verde llega al cruce con Argentina en crisis judicial que involucra al capitán Ryan Mendes (Reuters/Troy Taormina)

A pocos días del esperado cruce entre Cabo Verde y la selección argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la atención sobre el equipo africano se ha desplazado de lo deportivo a un caso judicial que involucra a su capitán, Ryan Mendes. El delantero, una de las figuras de la histórica campaña caboverdiana, enfrenta una investigación por violación en Nueva Zelanda, según confirmó el medio brasileño Globo Esporte.

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09:54 hsHoy

El presidente de la República de Cabo Verde anticipó que Messi recibirá un regalo especial antes del cruce de 16avos del Mundial

El mandatario del país africano prepara un obsequio para el capitán argentino de cara al duelo eliminatorio en Miami

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, reveló que le obsequiará la camiseta de su selección con el nombre Messi al capitán argentino antes del cruce de 16avos de final del Mundial 2026

José María Neves, mandatario de Cabo Verde, confirmó que buscará entregarle a Lionel Messi una camiseta oficial de la selección caboverdiana con el número 10 y su apellido en la espalda, en la antesala del cruce entre ambas selecciones por los 16avos de final del Mundial 2026. El anuncio lo realizó en una entrevista con Super Deportivo Radio.

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09:53 hsHoy

La respuesta de Gustavo Alfaro a las críticas de Chilavert antes del choque entre Paraguay y Alemania por el Mundial

El entrenador del elenco guaraní salió al cruce del ex arquero y defendió la capacidad de su plantel para competir contra uno de los favoritos al título en la Copa del Mundo

Gustavo Alfaro descartó este domingo cualquier postura defensiva ante las críticas del ex arquero José Luis Chilavert y afirmó que el duelo de Paraguay contra Alemania, válido por los 16avos de final del Mundial 2026, representa una oportunidad para seguir escribiendo la historia. “Si él decide pegarme es un problema de él, no mío”, declaró el entrenador en conferencia de prensa desde Boston.

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09:52 hsHoy

Una supercomputadora pronosticó qué selecciones ganarán los cruces de 16avos de final del Mundial: cómo quedaría el cuadro

Canadá se convirtió en el primer clasificado a octavos de final, luego de vencer 1-0 a Sudáfrica

La pelota determinará si la supercomputadora de Opta acertó (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pelota determinará si la supercomputadora de Opta acertó (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supercomputadora de Opta, plataforma especializada en análisis de datos deportivos, completó la fase de grupos del Mundial 2026 con una proyección que anticipa quiénes serán los combinados que avanzarán a los octavos de final, instancia que ya tiene a su primer clasificado: Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica en los últimos instantes del partido en Los Ángeles. Para ello, Opta realizó cerca de 10.000 simulaciones y asignó a cada selección un porcentaje de probabilidad de avance en cada una de las 16 llaves de la segunda fase del torneo.

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09:51 hsHoy

El cambio en la rutina del plantel de la selección argentina que decidió Scaloni después del triunfo ante Jordania en el Mundial

El entrenador junto a su cuerpo técnico modificó el plan de trabajo que venía teniendo el plantel para el día posterior a los partidos

Scaloni decidió no entrenar después del triunfo ante Jordania (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)
Scaloni decidió no entrenar después del triunfo ante Jordania (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)

(Desde Estados Unidos) Habían pasado casi una hora con 45 minutos desde el final del partido hasta que Gio Lo Celso pasó por la zona mixta como el último de los jugadores de la selección argentina tras el triunfo frente a Jordania en el Mundial. El reloj marcaba que ya era domingo 28 en Dallas, lo mismo en Argentina, pero ya entrada la madrugada. Mientras eso sucedía, la delegación partió en un vuelo chárter de regreso a su concentración en Kansas City con la idea de entrenarse el domingo a las 18 (hora local). Pero Lionel Scaloni y su cuerpo técnico cambiaron el plan.

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09:32 hsHoy

Los partidos del día: 29 de junio

La jornada del lunes se presenta con tres llaves de alto voltaje. Estos serán:

Brasil vs. Japón

  • México: 11.00
  • Colombia: 12.00
  • Argentina: 14.00
  • España: 19.00

Alemania vs. Paraguay

  • México: 14.30
  • Colombia: 15.30
  • Argentina: 17.30
  • España: 22.30

Países Bajos vs. Marruecos

  • México: 19.00
  • Colombia: 20.00
  • Argentina: 22.00
  • España: 03.00 (martes)

Este lunes sigue la jornada de 16avos de final con tres partidos que definen a los clasficados a octavos (X/ @adidasfootball)
Este lunes sigue la jornada de 16avos de final con tres partidos que definen a los clasficados a octavos (X/ @adidasfootball)

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