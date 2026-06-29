Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 29 de junio, llaves, resultados y el minuto a minuto de la jornada

Jacob Shaffelburg reacciona de alivio tras el agónico triunfo de Canadá para meterse en octavos de final (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)

La fase de grupos del Mundial 2026 quedó atrás y el certamen se metió de lleno en las definiciones “mano a mano”. El domingo comenzaron a disputarse las llaves de los 16avos de final. Canadá, en un final agónico, derrotó 1-0 a Sudáfrica e hizo historia al meterse por primera vez en los octavos de final. Hoy, la jornada sigue con tres partidos claves.

La selección mexicana comienza a ultimar detalles de cara al encuentro de mañana. El Tri recibirá a Ecuador en el Estadio Ciudad de México durante la noche del martes buscando superar la barrera histórica del “quinto partido”. Javier Aguirre todavía no definió el equipo que pondrá en cancha.

España, por su parte, volverá este lunes a los entrenamientos en Chattanooga pensando en el partido de 16avos frente a Austria. La Roja, que terminó líder del grupo H tras vencer 1-0 a Uruguay, comenzará su camino ante un rival al que se volverá a enfrentar luego de 48 años.

La selección argentina también regresará hpy a las prácticas. Luego del triunfo ante Jordania por 3-1, Lionel Scaloni dictó un “día de descanso y recuperación en el hotel” signado por las alertas de temperaturas extremas en la ciudad de Kansas. Los ensayos continuarán hasta el miércoles, cuando la delegación se traslade a Miami para el duelo del viernes frente a Cabo Verde.

Mientras que la selección colombiana se entrenó el domingo en Fort Lauderdale tras el empate sin goles ante Portugal que le permitió ganar el grupo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán contra Ghana en el último turno del viernes.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.