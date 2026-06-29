Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 29 de junio, llaves, resultados y el minuto a minuto de la jornada

La fase de grupos del Mundial 2026 quedó atrás y el certamen se metió de lleno en las definiciones “mano a mano”. El domingo comenzaron a disputarse las llaves de los 16avos de final. Canadá, en un final agónico, derrotó 1-0 a Sudáfrica e hizo historia al meterse por primera vez en los octavos de final. Hoy, la jornada sigue con tres partidos claves.
La selección mexicana comienza a ultimar detalles de cara al encuentro de mañana. El Tri recibirá a Ecuador en el Estadio Ciudad de México durante la noche del martes buscando superar la barrera histórica del “quinto partido”. Javier Aguirre todavía no definió el equipo que pondrá en cancha.
España, por su parte, volverá este lunes a los entrenamientos en Chattanooga pensando en el partido de 16avos frente a Austria. La Roja, que terminó líder del grupo H tras vencer 1-0 a Uruguay, comenzará su camino ante un rival al que se volverá a enfrentar luego de 48 años.
La selección argentina también regresará hpy a las prácticas. Luego del triunfo ante Jordania por 3-1, Lionel Scaloni dictó un “día de descanso y recuperación en el hotel” signado por las alertas de temperaturas extremas en la ciudad de Kansas. Los ensayos continuarán hasta el miércoles, cuando la delegación se traslade a Miami para el duelo del viernes frente a Cabo Verde.
Mientras que la selección colombiana se entrenó el domingo en Fort Lauderdale tras el empate sin goles ante Portugal que le permitió ganar el grupo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán contra Ghana en el último turno del viernes.
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En pocas líneas:
Canadá, el primer clasificado a octavos
El domingo comenzaron los 16avos de final con el duelo entre Canadá y Sudáfrica. El encuentro se disputó en la ciudad de Los Ángeles y contó con un hecho inédito al ser la primera vez que un anfitrión disputaba un partido fuera de su país.
Esto se debió a que los dirigidos por Jesse March finalizaron segundos en su grupo, lo que les impidió jugar en Vancouver.
Del otro lado, Sudáfrica. La selección, que había dejado muchísimas dudas respecto a su nivel tras el flojo debut contra México, logró clasificarse en la última jornada tras vencer 1-0 a Corea del Sur. Para ambos, el de ayer fue el primer duelo de eliminación directa en una Copa del Mundo.
En cuanto a las emociones, estas se hicieron esperar hasta casi el final del partido. Cuando parecía que todo estaba encaminado al alargue, Stephen Eustaquio sacó un exquisito remate de volea desde el borde del área que se incrustó en el ángulo inferior del arco que defendía Ronwen Williams. 1-0 al minuto 92 para que el público norteamericano delire en el SoFi Stadium.
Canadá, que ya había hecho historia en fase de grupos al conseguir su primer triunfo en un Mundial, sigue escribiendo sus páginas doradas al lograr meterse por primera vez entre los 16 mejores del certamen. Ahora, espera por el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.
El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, permanecerá con el equipo nacional durante el Mundial 2026 a pesar de enfrentar una tragedia personal. La noticia fue confirmada por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que informó el sábado que la pareja del futbolista, la modelo Noa van der Bij, perdió el bebé que ambos esperaban en el quinto mes de embarazo. La situación ha conmovido tanto al entorno del seleccionado como a la afición neerlandesa, y se produce en vísperas del partido de dieciseisavos de final ante Marruecos.
Hong Myung-bo renunció como seleccionador de Corea del Sur tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026, según informó la agencia de noticias coreana Yonhap News Agency. La renuncia se produjo menos de 24 horas después de que se confirmara que el equipo no logró clasificarse entre los ocho mejores terceros del torneo, lo que habría garantizado su pase a la siguiente ronda.
Antes de abandonar Playa del Carmen, la sede que Uruguay tuvo durante el Mundial 2026, Marcelo Bielsa convocó a sus jugadores a una reunión y les lanzó una acusación que no admitía matices: “Me dejaron solo”. La información fue revelada este domingo por el periodista Sebastián Giovanelli en el programa ESPN Mundial, con base en testimonios de personas presentes en el encuentro. El técnico apuntó de manera directa a los referentes del plantel, en lo que fue el cierre de un ciclo que terminó con la eliminación en la fase de grupos del torneo.
A pocos días del esperado cruce entre Cabo Verde y la selección argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la atención sobre el equipo africano se ha desplazado de lo deportivo a un caso judicial que involucra a su capitán, Ryan Mendes. El delantero, una de las figuras de la histórica campaña caboverdiana, enfrenta una investigación por violación en Nueva Zelanda, según confirmó el medio brasileño Globo Esporte.
José María Neves, mandatario de Cabo Verde, confirmó que buscará entregarle a Lionel Messi una camiseta oficial de la selección caboverdiana con el número 10 y su apellido en la espalda, en la antesala del cruce entre ambas selecciones por los 16avos de final del Mundial 2026. El anuncio lo realizó en una entrevista con Super Deportivo Radio.
Gustavo Alfaro descartó este domingo cualquier postura defensiva ante las críticas del ex arquero José Luis Chilavert y afirmó que el duelo de Paraguay contra Alemania, válido por los 16avos de final del Mundial 2026, representa una oportunidad para seguir escribiendo la historia. “Si él decide pegarme es un problema de él, no mío”, declaró el entrenador en conferencia de prensa desde Boston.
La supercomputadora de Opta, plataforma especializada en análisis de datos deportivos, completó la fase de grupos del Mundial 2026 con una proyección que anticipa quiénes serán los combinados que avanzarán a los octavos de final, instancia que ya tiene a su primer clasificado: Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica en los últimos instantes del partido en Los Ángeles. Para ello, Opta realizó cerca de 10.000 simulaciones y asignó a cada selección un porcentaje de probabilidad de avance en cada una de las 16 llaves de la segunda fase del torneo.
(Desde Estados Unidos) Habían pasado casi una hora con 45 minutos desde el final del partido hasta que Gio Lo Celso pasó por la zona mixta como el último de los jugadores de la selección argentina tras el triunfo frente a Jordania en el Mundial. El reloj marcaba que ya era domingo 28 en Dallas, lo mismo en Argentina, pero ya entrada la madrugada. Mientras eso sucedía, la delegación partió en un vuelo chárter de regreso a su concentración en Kansas City con la idea de entrenarse el domingo a las 18 (hora local). Pero Lionel Scaloni y su cuerpo técnico cambiaron el plan.
Los partidos del día: 29 de junio
La jornada del lunes se presenta con tres llaves de alto voltaje. Estos serán:
Brasil vs. Japón
- México: 11.00
- Colombia: 12.00
- Argentina: 14.00
- España: 19.00
Alemania vs. Paraguay
- México: 14.30
- Colombia: 15.30
- Argentina: 17.30
- España: 22.30
Países Bajos vs. Marruecos
- México: 19.00
- Colombia: 20.00
- Argentina: 22.00
- España: 03.00 (martes)