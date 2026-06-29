Asesinaron a un hombre en Chaco y hay un sospechoso detenido

Un hombre es detenido por la Policía del Chaco en la Comisaría de La Leonesa, en el marco de una investigación por la muerte de otro hombre en el barrio Juan Pablo II (Diario Chaco)

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la localidad chaqueña de La Leonesa, acusado de estar presuntamente implicado en el homicidio de Alejandro Pérez, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en el barrio Juan Pablo II.

El hallazgo del cuerpo de Pérez se produjo a partir de un aviso recibido por el personal de la Comisaría de La Leonesa. De esta manera, las autoridades se dirigieron de inmediato al lugar de los hechos.

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Las diligencias iniciales incluyeron el resguardo de la escena, la realización de peritajes y la participación de distintas áreas especializadas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco.

Los efectivos policiales realizaron un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad del barrio y recopilaron testimonios de vecinos y posibles testigos. Estas tareas permitieron reconstruir parte de los movimientos en las inmediaciones de la vivienda de Pérez durante las horas previas al hallazgo, aunque los detalles concretos de la mecánica del crimen no fueron difundidos.

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A partir de los elementos recolectados, los investigadores lograron identificar al presunto autor del homicidio. El sospechoso fue localizado y posteriormente detenido en La Leonesa. La identidad del hombre no fue difundida, en cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes y por tratarse de una causa en desarrollo.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, que dispuso su alojamiento en una dependencia policial de la localidad mientras se avanza en la recolección de pruebas y la toma de declaraciones testimoniales. La Fiscalía interviniente ordenó medidas de reserva sobre la información vinculada al expediente, con el objetivo de no entorpecer el trabajo investigativo en curso.

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La Policía detuvo a un sospechoso luego de una exhaustiva tarea investigativa (Gobierno)

Detuvieron a una mujer por la muerte de un hombre en Chaco

Días atrás, el hallazgo del cuerpo sin vida de Sebastián Dearmas, de 43 años, en un taller mecánico de la ciudad de Resistencia, también en la provincia de Chaco ha puesto en marcha una investigación que mantiene en vilo al entorno laboral y vecinal del lugar.

El hecho, ocurrido en la calle Echeverría al 1400, desencadenó la intervención de la División Delitos Contra las Personas, que desplegó una serie de medidas para determinar cómo y por qué se produjo la muerte.

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La jornada transcurría con normalidad en el taller hasta que, según los datos aportados por fuentes oficiales, Dearmas fue encontrado debajo de un automóvil, ya sin signos vitales. La escena generó sorpresa y preocupación tanto entre sus compañeros como en quienes frecuentan la zona, dada la ausencia de testigos directos del momento en que se habría producido el desenlace fatal.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de efectivos policiales, quienes resguardaron el lugar y notificaron de inmediato a la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, bajo la dirección de la doctora Mariana Echarri. Desde ese momento, el caso fue caratulado como “muerte dudosa”, abriéndose distintas hipótesis que abarcan desde un accidente laboral hasta la posible intervención de terceros. La autopsia confirmó luego que murió por asfixia, debido a una compresión torácica.

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Uno de los primeros pasos en la pesquisa fue el relevamiento de cámaras de seguridad, ubicadas en las inmediaciones del taller. Agentes de la División Delitos Contra las Personas recopilaron y analizaron horas de material fílmico, en busca de movimientos o situaciones inusuales que pudieran aportar claridad sobre lo ocurrido. Según se informó, el examen de las grabaciones resultó clave para orientar el sentido de la investigación y definir nuevas líneas de trabajo.

Junto al análisis de imágenes, la unidad policial llevó adelante entrevistas a empleados, vecinos y personas que estuvieron en las cercanías del lugar durante el día, a fin de reconstruir los momentos previos al hallazgo. Estas tareas permitieron identificar posibles testigos y recolectar información que, sumada al registro audiovisual, fue evaluada en conjunto por los investigadores y la fiscalía interviniente.

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En este contexto, la Fiscalía de Investigación Penal N° 6 dispuso nuevas diligencias para esclarecer el hecho y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Dearmas.

Con los elementos reunidos durante la instrucción, y tras cotejar los resultados obtenidos en las primeras horas, la fiscalía a cargo de la doctora Echarri ordenó la detención de una mujer de 46 años. La aprehendida quedó formalmente vinculada a la causa y fue trasladada a una unidad policial, donde permanece alojada bajo disposición judicial mientras prosiguen las diligencias.

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El procedimiento incluyó el secuestro de un teléfono celular, que será sometido a peritajes técnicos. El dispositivo quedó a disposición de la Justicia, que buscará establecer si contiene registros relevantes para la investigación, tales como comunicaciones, imágenes o cualquier otro dato que pueda aportar información sobre el contexto de la muerte de Dearmas.