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Thierry Henry reveló el secreto de cómo Messi aprendió a patear tiros libres: “Yo vi el comienzo y no eran buenos”

El ex delantero francés fue compañero de vestuario del rosarino en el Barcelona y presenció, desde adentro, un proceso que pocos conocen y la transformación que vino después gracias al entrenamiento

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El exdelantero francés compartió una anécdota de sus días en Barcelona junto al astro rosarino y sobre cuál fue el secreto para mejorar su técnica en los tiros libres.

Fue compañero de vestuario en el FC Barcelona, lo vio entrenar de cerca y guarda recuerdos que pocos tienen acceso. Thierry Henry habló sobre algo que la mayoría de los hinchas nunca supo: hubo un momento en que los tiros libres de Lionel Messi no eran lo que son hoy en día.

El ex delantero francés reveló, en una conversación con el ex defensor inglés Rio Ferdinand para su podcast Rio Ferdinand Presents, que presenció los primeros intentos del astro rosarino con los tiros libres durante los entrenamientos del Barcelona, y que en ese entonces no auguraban lo que vendría. “Vi el inicio de sus tiros libres. Llegaba a entrenar, tiraba tiros libres, y no eran buenos al principio“, afirmó Henry. “En su momento pensaba, ‘No creo que eso lo vaya a dominar nunca’”.

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La anécdota, contada con humor, tiene un reverso que Henry se encargó de subrayar: la repetición constante transformó esa debilidad en una de las marcas del argentino. “Pegaba en la barrera, día tras día”, recordó. “Ahora sus tiros libres o los para el portero, o es gol, o da en el palo o el travesaño”. Para Henry, ese proceso ilustra algo que la gente suele pasar por alto cuando habla de los grandes: “Sí, hay un don. Sí. Pero hay que trabajarlo”.

Henry llegó al Barcelona en 2007, en un contexto de renovación profunda del plantel. Según recordó en la charla, durante su primer año se fueron Ronaldinho, Deco, Zambrotta y Yaya Touré, entre otros. Lo que quedó fue un equipo con Xavi, Iniesta, Samuel Eto’o, Rafael Márquez, Puyol y un Messi que todavía crecía. “Ese fue mi primer año”, señaló Henry. “La gente lo olvida”.

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Lionel Messi - Barcelona
Henry fue compañero de Messi en el Barcelona, donde presenció sus primeros tiros libres en los entrenamientos (Photo by liewig christian/Corbis via Getty Images)

Desde esa posición de testigo directo, el francés construyó una lectura de Messi que va más allá del talento. Cuando Ferdinand le preguntó si el argentino hablaba de sus números y estadísticas, Henry fue directo: “Él deja que hable su zurda”.

Nunca, según dijo, escuchó a Messi proclamarse el mejor ni reclamar reconocimiento. “Lo que hacía... vi el inicio de sus tiros libres... Pero el punto es que la repetición es clave, incluso para los mejores“.

Lo que más llamó la atención de Henry no fue la habilidad en sí, sino la relación entre entrenamiento y partido. Ante la pregunta de si Messi hacía en los entrenamientos cosas que nadie había visto, el francés estableció una diferencia con otros grandes jugadores: “A veces ves a un gran jugador marcar un gol, y porque jugaste con él, te juro, lo que hace en entrenos es diez veces más. Con Leo es al revés”. Y añadió: "Lo hacía en el partido“. La distinción, según Henry, es que el argentino no guardaba nada para los entrenos: lo que mostraba en la cancha era el techo, no el piso.

Henry también habló de la mentalidad de Messi dentro del vestuario. Describió a un jugador poseído por el fútbol, que pensaba en él de manera constante y que nunca se conformaba con lo que había hecho. “Si marcaba cuatro, quería cinco. Cinco, seis. Seis, siete. Siete, ocho”, relató. “Así que imagina cuando no marcaba”.

Según Henry, Messi se molestaba dentro del vestuario tanto cuando no marcaba como cuando sí lo hacía
Según Henry, Messi se molestaba dentro del vestuario tanto cuando no marcaba como cuando sí lo hacía

Y ante la pregunta de si Messi se molestaba en el vestuario cuando no convertía, Henry respondió sin dudar: “Sí. También se molestaba cuando marcaba”.

Esa exigencia permanente llevó a Henry a trazar un paralelo con otros jugadores de élite que comparten ese rasgo. Mencionó a Cristiano Ronaldo y a Bruno Fernandes como ejemplos de futbolistas que reprenden a sus compañeros incluso tras una victoria. “Los que piensan distinto, piensan distinto”, dijo. “Si buscas la perfección, que es imposible, eso quieren”. Su consejo para quienes no entienden esa mentalidad fue simple: “No intentes entender a un genio. Disfrútalo”.

El relato de Henry sobre Messi también incluyó su disposición para correr por el equipo. “Cuando llegas y ves a un tipo capaz de marcar cuatro en un tiempo, corro por ti, sí”, dijo. “Puede hacerme ganar”. Esa lógica, explicó, no era un sacrificio sino una decisión racional: si el compañero puede decidir el resultado, vale la pena trabajar para él.

La conversación tuvo lugar en Los Ángeles, en el marco del Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos. Henry y Ferdinand aprovecharon el contexto del torneo para repasar carreras, recuerdos y lecturas del juego actual. Dentro de ese repaso, la figura de Messi ocupó un lugar central, no como comparación con otros sino como caso de estudio sobre lo que separa al talento de la excelencia sostenida.

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