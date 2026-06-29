Crimen y Justicia

Crimen del niño acribillado en Frontera: la Justicia imputó a los últimos detenidos en la causa

La Justicia de Rafaela acusó a Samuel Elías Reyes y a S.E.B. como coautores del homicidio calificado de Zamir Torres, fallecido durante un ataque armado en 2025 en la localidad de Frontera. Reyes llegó a ser uno de los prófigos más buscados de la provincia

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Primer plano del rostro de un nene. Viste camisa blanca con cuello y chaleco beige. Fondo desenfocado de campo de tierra y estructuras lejanas con personas
La fotografía muestra al nene asesinado en Frontera, Córdoba, cuyo caso judicial derivó en prisión preventiva para dos nuevos detenidos (La Capital)

Un hombre que figuraba entre los siete sospechosos más buscados de la provincia fue detenido en Córdoba hace dos semanas y, junto a otro acusado, fue imputado por el asesinato de Zamir Torres, un niño de cuatro años que murió tras un ataque armado ocurrido hace casi un año en la ciudad de Frontera. En el mismo hecho, el padrastro del menor resultó gravemente herido, siendo señalado como el presunto destinatario del ataque.

Ambos acusados quedaron bajo prisión preventiva como coautores de homicidio calificado, delito que contempla la pena de prisión perpetua, y con su procesamiento, el número de implicados en el caso asciende a cuatro.

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De acuerdo con la información del Ministerio Público de Acusación (MPA) de Santa Fe, la formalización de la imputación se realizó el viernes último en los tribunales de Rafaela, donde el fiscal Pedro Machado atribuyó a Samuel Elías Reyes, de 30 años, y a un joven identificado por sus iniciales como S.E.B., de 22 años, la coautoría del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Además, se les imputó tentativa de homicidio por el ataque a la madre y al padrastro de la víctima, así como portación ilegal de arma de guerra.

Reyes fue capturado el viernes 12 de junio por efectivos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe en Córdoba, integraba la lista de los criminales más buscados de la provincia debido a un pedido de captura vigente por acribillar al menor. Junto a él, fue imputado formalmente S.E.B., cuya identidad permanece reservada.

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Según informó el portal del diario La Capital, el fiscal Machado explicó que la acusación se sustenta en la evidencia reunida durante la investigación, incluyendo testimonios y elementos materiales. El juez Nicolás Stegmayer hizo lugar a las imputaciones y dictó prisión preventiva para ambos acusados por el plazo legal de dos años.

A la lista de procesados se suman Matías Escobedo, de 29 años, y Thiago Medrano, de 20 años, quienes fueron detenidos días después del hecho y también permanecen en prisión preventiva imputados por homicidio calificado. En tanto, una mujer de 24 años, identificada como B.C.R.D., obtuvo la libertad con restricciones: tiene prohibido ingresar a Frontera, acercarse a víctimas o testigos y portar armas de fuego. Además, deberá constituir domicilio y presentarse semanalmente ante la autoridad policial.

La Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo en Córdoba a los dos implicados en la muerte del menor de edad
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El hecho se produjo alrededor de las 18.30 del miércoles 9 de julio del año pasado en la ciudad ubicada en el límite entre Santa Fe y Córdoba, dentro del departamento Castellanos.

Zamir viajaba junto a su madre en un Fiat Fiesta, conducido por la pareja de la mujer, Brian M., apodado “Peladito”. Mientras avanzaban hacia el sur por la Calle 7, fueron interceptados al reducir la velocidad frente a un lomo de burro por los ocupantes de un Fiat Cronos.

Según la hipótesis de la fiscalía, desde el Cronos —en el que viajaban cuatro personas— se efectuaron disparos con pistolas calibre 9 milímetros. Tras los primeros tiros, Matías Escobedo, el joven identificado como S.E.B. y la mujer descendieron del automóvil y, ya a una distancia de dos o tres metros, realizaron al menos diez disparos adicionales. Zamir Torres recibió tres impactos de bala y fue trasladado sin signos vitales al Hospital de San Francisco. El padrastro del niño, en tanto, sufrió heridas graves y fue hospitalizado en Santa Fe. Los agresores abandonaron el lugar y luego incendiaron el vehículo utilizado, acción interpretada por la fiscalía como una maniobra para dificultar el esclarecimiento del hecho.

La relación de la familia de la víctima con un joven conocido como “Pocholito”, poseedor de antecedentes por robo, homicidio y agresiones, también forma parte de los elementos considerados en la causa. La fiscalía sostiene que estos antecedentes contribuyen a delinear el contexto de violencia en el que se produjo el ataque mortal.

Por ahora, los detalles sobre la participación individual de cada acusado y la organización del ataque permanecen bajo reserva para proteger el avance de la investigación y resguardar los testimonios obtenidos. Con la reciente imputación de Reyes y S.E.B., suman cuatro los detenidos por el crimen de Zamir Torres, mientras la causa sigue avanzando en los tribunales de la provincia.

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