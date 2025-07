Trasladaban USD 200 mil sin declarar en un micro que viajaba de Jujuy a Buenos Aires y demoraron a todos los pasajeros

Durante un procedimiento en la localidad de El Empalado en Santiago del Estero, Gendarmería incautó u$s200 mil en un micro que viajaba de Jujuy a Buenos Aires (Todo jujuy)

Un control sorpresa de Gendarmería Nacional detuvo durante la madrugada un colectivo que viajaba desde Jujuy hacia Buenos Aires sobre la Ruta Nacional 34, en el paraje El Empalado. Al revisar el equipaje, los efectivos hallaron una suma aproximada de USD 200.000 no declarada por ninguno de los pasajeros.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 3:00. Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó como una inspección de rutina, pero derivó en un procedimiento de mayor envergadura ante el hallazgo del dinero, cuya procedencia no pudo ser acreditada en el momento por ninguna persona del contingente.

Tras el procedimiento, los pasajeros quedaron demorados y el micro custodiado

Con la requisa ya en marcha, el micro fue escoltado hasta el Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, donde quedó demorado junto a sus pasajeros para profundizar las tareas de identificación y perfilar el destino de los fondos incautados. El lugar permanece desde la madrugada bajo la custodia de fuerzas federales, mientras se llevan adelante las pericias dispuestas por la unidad investigativa, según informó el portal del diario Todo Jujuy.

Si bien trascendió que se trató de dinero no declarado hallado entre las pertenencias del pasaje, no se detalló aún dónde se localizó el efectivo.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y la Fiscalía Federal de Santiago del Estero interviene en el expediente desde primera hora para determinar posibles infracciones a la ley penal tributaria, lavado de activos o la existencia de otros delitos relacionados.

Los pasajeros, en su mayoría oriundos de Jujuy, permanecen alojados en el destacamento de Gendarmería desde el operativo y continúan sin autorización para volver a emprender camino.

Con la intervención de la Fiscalía Federal, el foco de la investigación se centra en determinar la legalidad y procedencia del dinero. Las hipótesis iniciales no descartan ninguna vía: desde un posible intento de tráfico de divisas no declaradas hasta una ruta de traslado de fondos no justificados o inapropiados en términos impositivos.

Incautaron 172 kilos de cocaína en un camión

Hace tan solo unos días, Gendarmería Nacional incautó 172 kilos de cocaína que eran trasladados escondidos en un camión. La carga fue interceptada sobre la Ruta Nacional Nº16, a la altura del peaje Makallé.

Durante un control de rutina sobre la ruta, las autoridades revisaron un camión dedicado al transporte de ganado y carga diversa, proveniente de Apolinario Saravia (Salta) y con destino final Corrientes, el cual iba acompañado por una camioneta que cumplía funciones de “puntero”. Según informó Gendarmería Nacional, al inspeccionar ambos vehículos, los efectivos detectaron un compartimiento oculto en el piso del semirremolque, donde localizaron siete paquetes voluminosos. Dentro de estos bultos se contaban 165 envoltorios rectangulares típicamente utilizados para el tráfico de estupefacientes.

La acción formó parte de un operativo coordinado entre la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, la Unidad de Investigaciones “Sáenz Peña” y el Escuadrón 51. El operativo surgió como resultado de una pesquisa iniciada en abril, con una duración de tres meses, bajo el marco de una causa por violación a la Ley de Estupefacientes y siguiendo directivas de la Unidad Fiscal Federal de Salta.

Las pericias realizadas confirmaron que la sustancia incautada correspondía a cocaína, cuyo peso total alcanzaba los 172 kilos y 419 gramos. También se llevó a cabo el secuestro de los dos vehículos involucrados, así como de teléfonos móviles y documentación relevante para avanzar en la pesquisa. Además, los conductores de ambos medios de transporte fueron aprehendidos en el lugar, según detalló Gendarmería Nacional.