Mataron a un albañil para robarle y el hijo de la víctima está muy grave: “El único que no les tenía miedo”

El ataque ocurrió en el barrio Juramento; los agresores huyeron en moto y aún no fueron identificados

Un intento de robo derivó en el asesinato de un hombre de 63 años y dejó gravemente herido a su hijo de 28 en el barrio Juramento, en Mar del Plata.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en una propiedad ubicada en Don Orione al 2300, donde residía la víctima fatal, Matheo Bonifacio Sánchez, junto a su hijo.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió Infobae, el hecho fue denunciado a las 21:40 del lunes a través de una llamada al sistema de emergencias 911. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 5ª se encontró con que las víctimas habían sido trasladadas por medios propios al hospital local en una camioneta Nissan.

El albañil fallecido había recibido un disparo en el tórax, mientras que su hijo fue herido en el abdomen y en la pierna izquierda. Ambos presentaban heridas de arma de fuego con entrada y salida.

El hijo de la víctima fue herido en el abdomen y la pierna, está internado en el HIGA

Una hora después del ataque se confirmó el fallecimiento del hombre de 63 años. La causa quedó bajo la instrucción de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº4, a cargo de Constanza Mandagaran, quien se hizo presente en el lugar junto con la Policía Científica.

Según reconstrucciones preliminares, dos sospechosos ingresaron con fines de robo a una construcción situada al fondo del terreno donde vivía la familia.

Esa edificación, construida por la propia víctima, era alquilada a terceros que no se encontraban en el lugar al momento del hecho. Al ser sorprendido por uno de los asaltantes, el hombre forcejeó y recibió los disparos fatales.

Segundos después, su hijo, que había oído lo que ocurría, se enfrentó a los agresores y también fue atacado con disparos, indicó el medio local 0223. Los atacantes se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, presuntamente una Honda Navi o similar.

En el lugar del hecho, personal de la Policía Científica secuestró elementos claves para la causa: un proyectil deformado, dos vainas servidas de calibre 9 mm, una cuchilla, una masa y rastros papilares, todos ya en análisis pericial.

Efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) se abocaron al relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

En paralelo, el estado de salud del hijo de la víctima es preocupante: se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue operado de urgencia.

De acuerdo con un parte médico oficial, permanece en estado grave, pero estable, tras haber sido intervenido quirúrgicamente por una herida abdominal que derivó en una lesión medular. Los médicos esperan poder realizar una evaluación neurológica completa, ya que también presenta un traumatismo en la columna.

La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo y lesiones”. El expediente quedó a cargo de la DDI de Mar del Plata. Por el momento, no hay detenidos ni identificados formalmente, aunque las tareas de recolección de imágenes y testimonios continúan.

“El único que no les tenía miedo”

La familia sospecha un conflicto entre los atacantes y quienes alquilaban

Daiana, la hija del albañil fallecido, habló con medios locales y brindó detalles del ataque, así como de quién era su padre. Para la familia había un conflicto entre los inquilinos y los asesinos.

“En la parte de atrás viven hace un tiempo tres chicos que suelen tener peleas, así que cuando escuché gritos interpreté que estaban peleando entre ellos. Vuelvo a salir y veo que está saliendo alguien en moto hacia atrás, era uno de los atacantes”, contó en diálogo con Canal 8 de Mar del Plata.

“Busco el celular para pedir ayuda. Y cuando estoy marcando, escucho a mis hermanas gritar. Suelto el teléfono, no llego a contactarme con el 911 en el apuro y, cuando salgo, mi papá ya estaba herido, recibió tres disparos en el pecho”, detalló sobre el momento.

La mujer también contó que los mismos vecinos ayudaron a trasladar a su hermano al hospital, ya que la ambulancia no llegaba y estaba muy herido.

“Está en terapia de shock, con diagnóstico reservado. Sabemos que perdió en mitad del páncreas, que una bala tocó la columna, que necesitó reconstrucción del intestino y ahora estamos a la espera de otras intervenciones para ver si logran salvarlo”, aseguró Daiana sobre el estado de su hermano.

De la mano con la teoría de la familia, la mujer agregó que es común ver robos y delitos similares en el barrio. Sin embargo, su padre los afrontó siempre. “La única persona que no les tenía miedo ya no está para contarlo. Mi papá vio crecer este barrio, hace más de 50 años que vive acá y conoce a cada persona, cada ladrillo que se puso, cada edificio que se levantó y él dijo: yo no les tengo miedo, son chicos, y ahora pasó lo que pasó”, aseveró.

“Era una persona que vivía para ayudar a los demás. Cantidad de casas que ha levantado, puertas arregladas, gas. Ha salido bajo la lluvia a ayudar a cualquier amigo del barrio que necesitara algo. Era muy querido y muy buena persona. Una persona muy noble”, agregó.