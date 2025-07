La causa por el cadáver oculto en un ropero en Córdoba tendrá un nuevo giro en los próximos días

Por la feria judicial, la causa continuará en manos del fiscal Guillermo González

Luego de que un informe preliminar de la autopsia estableciera que el cuerpo encontrado en un ropero de un departamento ubicado en la capital de Córdoba correspondería a una mujer de unos 30 años, las autoridades informaron que todavía ninguna persona se habría acercado para reclamar el cuerpo. Sin embargo, en los próximos días la causa tendrá un nuevo giro, cuando termine la feria judicial.

Por el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada. Por esto, los investigadores iniciaron un trabajo de comparación con los registros de mujeres desaparecidas con información proporcionada por el área de Protección de las Personas de la Policía.

Tampoco se tienen datos certeros sobre la posible relación que habría tenido con Horacio Grasso, el ex policía que cumplía prisión domiciliaria en la vivienda, tras haber sido condenado a 27 años en prisión por el crimen de Facundo Novillo.

A lo largo de este primer período, la investigación estará bajo la órbita del fiscal Guillermo González. Una vez finalizada la feria judicial, el expediente será remitido al fiscal José Bringas, que intervendrá por ser competente en la jurisdicción. La pesquisa continúa con diversas acciones y no se descartarían nuevas medidas en los próximos días.

La causa de la muerte todavía no se determinó oficialmente, debido a que el informe definitivo de la autopsia aún no estaría listo. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntarían a un posible estrangulamiento que habría sido realizado con la ayuda de un cable o una soga.

Los restos de una mujer de unos 30 años fueron encontrados en el departamento que alquilaba el ex policía Horacio Grasso

Según la información proporcionada por La Voz del Interior, al momento de ser encontrado, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, presentaba rastros de cal y había sido atado con un cable de televisión. Además, estaba envuelto en sábanas y colchas, atado con cables y oculto en el armario, que había sido sellado de manera precaria.

De la misma manera, las fuentes oficiales del caso confirmaron que en el ropero también había ropa oculta. No obstante, el cadáver no llevaba prendas íntimas y carecía de documentos, objetos personales o señales visibles que facilitaran la identificación de la víctima.

Otro de los datos a determinar sería la fecha de la muerte, ya que esta serviría para dilucidar cómo y en qué circunstancias habría ocurrido el crimen. Por este motivo, se autorizó la intervención de los antropólogos del Poder Judicial en los estudios.

A poco más de una semana del hallazgo, la investigación no tiene personas imputadas. De igual forma, las autoridades tienen bajo la mira al ex policía Grasso, debido a que se comprobó que el departamento había sido alquilado y habitado por él. Al menos hasta unas semanas previas a descubrirse el cuerpo, ya que le revocaron la prisión domiciliaria por presuntamente haber incumplido con los requisitos.

En simultáneo, los investigadores también analizan el rol de su hermano Jorge Grasso, quien habría contratado a albañiles para limpiar el departamento. Fueron estos trabajadores quienes avisaron a la Policía tras el haber detectado que la estructura se encontraba en una habitación oculta, cuya puerta había sido tapiada con maderas.

Aunque su vinculación sería de manera indirecta, las autoridades confirmaron que este también contaba con antecedentes judiciales por haber protagonizado múltiples episodios de violencia vecinal. Aparentemente, habría recibido quejas de otros residentes y por presuntos acosos contra vecinas de la zona de calle Colón.

Más allá del historial de Jorge, los investigadores indicaron que buscarán descubrir si el sospechoso tenía conocimiento de que un cuerpo se ocultaba en el departamento. Pues esto establecería si el hombre habría contratado a los albañiles con la simple intención de que limpiaran el departamento o si buscaba que estos se deshicieran del ropero sin saber que contenía en el interior.

En línea con esto, otra de las incógnitas a resolver apuntaría a la presunta relación que la víctima habría tenido con el ex policía. La principal sospecha que manejan es que se podría tratar de una mujer que se habría mantenido un vínculo ocasional con él, debido a que los vecinos habrían asegurado haber visto a varias jóvenes visitar el domicilio.

A pesar de que las visitas no se registraban hace tiempo, los testigos señalaron que estas se daban en distintos momentos y no siempre se trataba de las mismas personas. Además, remarcaron que el período de estadía de estas mujeres no solía ser muy prolongado.