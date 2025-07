Ataque de viudas negras en Rosario: durmieron a un hombre en un hotel alojamiento y se llevaron su camioneta

La camioneta fue abandonada en a zona sur de Rosario

Un hombre de 48 años fue víctima de un ataque de viudas negras en Rosario. El pasado domingo por la mañana fue encontrado inconsciente en una habitación de un hotel alojamiento de la zona noroeste, al que había ingresado con dos mujeres.

Según se investiga, se desmayó luego de haber tomado fernet con las sospechosas, que quedaron filmadas mientras se llevaban su Hilux negra, con la que chocaron el portón del establecimiento para irse.

La Hilux fue hallada en el complejo Fonavi de Ísola al 600 bis, en el barrio Parque del Mercado. Estaba sin el seguro colocado y con daños producto de haber embestido la reja de ingreso y salida del Motel 77, ubicado en Mendoza al 7700.

El ingreso al hotel alojamiento

“Entró un llamado al 911 pidiendo la presencia policial. Fue el Comando Radioeléctrico al lugar, que entrevistó a la encargada, que manifestó que había un hombre inconsciente en una habitación y que una Hilux había derribado el portón con dos mujeres”, dijo en conferencia de prensa Matías Moreyra, jefe del Comando Radioeléctrico.

Moreyra añadió que la víctima fue atendida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, que constató que estaba “inconsciente por sumisión química”. En el interior de la pieza se halló una botella de fernet, una gaseosa y una tarjeta Sube. “Estuvieron alrededor de dos horas acá”, sostuvo.

“Se llevaron su camioneta y todas sus pertenencias. De hecho, no pudimos identificarlo porque no tenía su documentación y estaba inconsciente. Hace mucho que no pasaba esto, por lo menos desde que yo tengo conocimiento. A través de las cámaras del hotel se puede lograr identificar a las mujeres”, concluyó el subcomisario.

Antecedente

El caso se conoce luego de que trascendiera la muerte de un joven de 19 años, en Ciudadela, tras otro ataque de viudas negras.

Williams Jonathan Quispe Quenta, de nacionalidad boliviana, salió a bailar junto con amigos, identificados como R.L. y E.T.O., al boliche Equinoxio. En ese lugar conocieron a tres mujeres.

Cerca de las 6 de la mañana, el grupo dejó la disco y pararon taxis para dirigirse a la casa de uno de ellos, ubicada en la localidad bonaerense de Ciudadela. De acuerdo a los primeros testimonios, los amigos aparentaban estar “muy borrachos”.

Al llegar a la vivienda, las víctimas habrían compartido tragos hasta que se quedaron dormidos, detallaron las fuentes sobre la modalidad criminal, calcada en cada caso que involucra a una viuda negra.

Al despertarse, R.L. y E.T.O. notaron queQuispe aún estaba recostado sobre la cama. No tenía signos vitales. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que se habían robado del domicilio un televisor y los celulares de cada uno. Por el momento, no hay rastros de las mujeres.