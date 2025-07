Alertan por nuevas estafas digitales en Chubut: se hacen pasar por empresas de correo para robar datos bancarios

En Chubut detectaron estafas digitales que simulan provenir de empresas de correo para robar datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público Fiscal de Chubut, a través de su Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, emitió un comunicado para advertir sobre una nueva modalidad de estafa digital detectada en la provincia. El esquema consiste en el envío de mensajes fraudulentos que aparentan provenir de empresas de correo o mensajería, con el objetivo de obtener datos bancarios de los destinatarios.

Los delincuentes se valen de diferentes canales de comunicación, incluyendo WhatsApp, mensajes de texto (SMS) y correos electrónicos, para distribuir notificaciones falsas. Estos mensajes, que replican el lenguaje y el diseño visual de empresas reconocidas del sector postal, afirman que un paquete no pudo ser entregado debido a un error en la dirección o en el código postal. Luego, invitan a los usuarios a resolver el supuesto inconveniente ingresando a un enlace que conduce a una página web con una estética cuidadosamente imitada.

Una vez dentro del sitio, se solicita completar un formulario con datos sensibles: nombre completo del titular de la tarjeta, número de tarjeta de crédito o débito, fecha de vencimiento y código de seguridad. Todo bajo la excusa de gestionar un pago o actualizar información para permitir la entrega del envío. Según remarcó la Unidad Fiscal, estas comunicaciones no son oficiales y constituyen un intento deliberado de robo de datos personales y financieros con fines fraudulentos.

Pero no termina ahí. En las últimas semanas, se sumó otra variante al mismo tipo de estafa, también mediante mensajes de texto o WhatsApp. En este caso, los estafadores informan que un paquete ha llegado al almacén, pero que no puede entregarse porque falta el número de casa en la dirección. El mensaje agrega un enlace con la frase: “Por favor, actualice su dirección”, seguido de una URL que simula pertenecer a la empresa de correo.

En algunos casos, los mensajes incluyen instrucciones que indican al receptor que cierre y vuelva a abrir el SMS para que el enlace se active, o bien que lo copie y lo pegue en un navegador. El mecanismo, aunque simple, apunta a un objetivo claro: robar información privada y acceder a cuentas bancarias o billeteras virtuales, que luego son vaciadas por los estafadores.

Las páginas imitadas solicitan nombre número de tarjeta fecha de vencimiento y código de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal del Chubut instó a la población a verificar siempre la procedencia de los mensajes, a no responder ni compartir ningún tipo de contenido sospechoso, y a no hacer clic en enlaces de origen dudoso. Además, recomendó no brindar información personal, bancaria ni claves de acceso, incluso si el mensaje parece legítimo.

En caso de haber proporcionado datos, se sugiere presentar una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen o en la comisaría más cercana. También se remarcó la importancia de contactar exclusivamente los canales oficiales de las empresas de correo para confirmar cualquier tipo de comunicación referida a envíos o paquetes.

Como complemento, el MPF recordó que se encuentra disponible una herramienta digital de asistencia para personas afectadas por diversas formas de violencia en todo el territorio provincial. A través de la web oficial del organismo, se puede acceder a MPF ORIENTA, una plataforma destinada a brindar información y orientación de forma accesible y segura.

“Estas maniobras buscan robar su información y vaciar cuentas bancarias o billeteras virtuales”, advirtió la fiscalía en el comunicado. La advertencia se enmarca en una creciente preocupación por el uso de técnicas de ingeniería social para engañar a usuarios desprevenidos, especialmente en contextos donde las notificaciones digitales se han vuelto una vía común de contacto entre empresas y clientes.