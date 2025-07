Suspendieron oficialmente a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por Maradona

La jueza Julieta Makintach

Por una decisión unánime de los legisladores que integran el juicio político en su contra, Julieta Makintach fue oficialmente suspendida de su cargo como jueza debido al escándalo en el debate oral por la muerte de Maradona. Esto significa que no podrá volver a sus funciones por tiempo indeterminado y que además se le descontará un 40% de su sueldo, que hasta ahora seguía cobrando en su totalidad.

La definición fue adoptada este jueves en el marco de una nueva audiencia del jury, el cual continuará hasta que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acepte o rechace la renuncia que presentó la magistrada la semana pasada.

Hasta ahora, Makintach estaba suspendida de manera preventiva por orden de la Corte Suprema de Buenos Aires, que había decidido apartarla de su tribunal por 90 días inmediatamente después de que se conociera el conflicto en el caso de Maradona.

Sin embargo, la suspensión oficial determinada este jueves por los conjueces del jury convierte su apartamiento en una condición definitiva: la medida no tiene término y se mantendrá hasta que se defina su futuro en la Justicia.

Otra diferencia es que desde ahora a la jueza se le descontará un 40% de su sueldo, que hasta el momento seguía cobrando en su totalidad. Además de que se trata de una decisión netamente política.

Una de las imágenes del documental sobre el juicio por Maradona

La decisión de los legisladores de suspender a Makintach es importante para descular su postura sobre el escándalo que la tiene como protagonista: la votación unánime para apartarla oficialmente podría significar que consideran que hay elementos que comprometen seriamente a la jueza.

Makintach ya no podrá volver ejercer hasta que termine el jury y se resuelva si la destituyen o no de su cargo.

No obstante, todo está sujeto a la resolución de Kicillof, que todavía tiene en sus manos la decisión de aceptar o no la renuncia que presentó ella misma la semana pasada.

Mientras tanto, el juicio político continúa como si nada hubiera sucedido hasta que el primer mandatario bonaerense se expida.

Qué pasa si aceptan la renuncia de Makintach

Si Kicillof le acepta la renuncia a la jueza del escándalo, se termina el jury, que en líneas generales tiene como objetivo "mantener la buena salud de la Justicia en la que el funcionario dura mientras dure su buena conducta", según señalaron fuentes a Infobae.

La diferencia para Makintach entre la renuncia y el jury, es que con el jurado de enjuiciamiento no puede acceder nunca más a un cargo en la Justicia.

“Incluso, algunos colegios de abogados no han aceptado la matrícula a un letrado que fue desplazado por un juicio político, ha pasado. El objeto de la renuncia es no enfrentar un procedimiento que te va degradando", analizaron las fuentes.

La jura de Makintach

En caso de que le acepten la renuncia o sea desplazada con un jury no cambia su situación ante la jubilación de la caja de magistrados: no la recibirá, ya que en el caso de dimisión no cumple con los requisitos de 62 años y haber pasado el último lustro en un cargo.

Sí, por su parte, tiene la de la caja bonaerense si sigue aportando desde otro lugar de trabajo.

El texto completo de la renuncia

Tengo el honor de dirigirme a Ud., en mi carácter de Jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, a fin de presentar mi renuncia al cargo para el cual fui oportunamente designada.

La presente decisión se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas, —las que lamento profundamente—, vinculados al desempeño de mi rol jurisdiccional en un juicio oral de alta sensibilidad pública.

Asumo que el ejercicio de la función judicial no puede desvincularse de la responsabilidad ética, política e institucional que conlleva integrar uno de los poderes del Estado, cuando defrauda expectativas sociales puestas al servicio de la buena administración de justicia.

Consciente del contexto, y del daño que la prolongación de la situación actual podría generar a la confianza pública en el Poder Judicial, considero que en este momento mi mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional y a la reparación de los errores cometidos es apartarme voluntariamente del cargo.

Esta decisión no sólo expresa un compromiso personal con los valores republicanos que guían nuestra función, sino también el convencimiento de que la legitimidad judicial no se sostiene exclusivamente en la legalidad formal, sino también en la percepción pública de confianza, responsabilidad y sensibilidad social frente a los derechos fundamentales.

Presento esta renuncia con serenidad, sin renunciar al derecho de ejercer mi defensa en los ámbitos que correspondan, pero con la convicción profunda de que la credibilidad del sistema de justicia exige gestos firmes y decisiones ejemplares, especialmente cuando se trata de reparar el impacto institucional de una actuación judicial que ha sido ampliamente cuestionada.

Agradezco a la Suprema Corte de Justicia y a las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por la oportunidad de haber ejercido una función de tan alto honor en una carrera que ha sido extensa e intachable, con capacitación permanente en el ejercicio de la judicatura con vocación y compromiso hacia la justicia.