Imputaron por femicidio a los detenidos por el crimen de la joven asesinada de un disparo en el pecho en Chaco

Son dos los detenidos por el crimen de la joven de 25 años (Foto: X @LaVozdelChacoOk)

En las últimas horas de este martes trascendió que el fiscal que investiga el crimen de Leonela Giménez, la joven de 25 años encontrada sin vida a la vera de la Ruta Nacional N° 95 en Chaco, imputó a los dos únicos detenidos por homicidio doblemente agravado en contexto de violencia de género- femicidio.

Se trata de un comerciante y un vendedor de autos que habían sido vistos por última vez junto a la víctima en un automóvil gris. A partir de la revisión de cámaras de seguridad, la División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña y el Departamento de Estrategias Técnicas Investigativas pudo determinar que Giménez estaba abordo del Audi A4 junto a C.R.A. de 42 años, y E.G. de 31. Los involucrados habían sido localizados este lunes en la intersección de Avenida 1 y calle 0 de barrio Belgrano, tal como indicó Diario Chaco.

Ese mismo día, las autoridades requisaron el vehículo utilizado y encontraron en el interior un aro, un par de zapatillas, restos de droga y cabellos. A su vez, tomaron muestras biológicas de una de las alfombras. Además, encontraron entre la vestimenta de uno de los detenidos, un proyectil sin percutar. El mismo fue secuestrado para peritar y determinar si corresponde al mismo calibre .380 milímetros del arma que se usó para matar a Giménez.

Esta información fue confirmada en conferencia de prensa por las autoridades del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco. Tal como detallaron los comisarios a cargo de la investigación, Darío Romero, Juan Martínez y Mario Quiroga.

De acuerdo con lo informado por Diario Chaco, se espera que este miércoles los imputados presten declaración, tras haber la designación de los abogados defensores y la querella.

La zona en donde fue hallado el cuerpo de Leonela Giménez (Captura Google Maps)

El cadáver fue localizado en la mañana del sábado con un disparo en el pecho y los peritos confirmaron que no habían pasado más de seis horas del crimen. Horas más tarde, encontraron el teléfono celular de la víctima. Los Bomberos lo encontraron en un canal de desagüe cerca de la traza frente al Zoológico de Sáenz Peña.

“Este hallazgo constituye un paso fundamental en el avance de la causa”, señaló el fiscal Gustavo Valero. Se espera que el aparato sea analizado por personal del Poder Judicial o por la División de Cibercrimen de la Policía del Chaco, según determinen las autoridades.

Será sometido a procedimientos para acceder a su contenido y extraer datos relevantes, con el objetivo de aportar elementos fundamentales a la causa, que lleva adelante el Departamento de Investigaciones Complejas.

Darío Romero, Juan Martínez y Mario Quiroga, los comisarios al frente de la investigación (Foto: X @ContenidosN)

En un principio el hecho había quedado caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero tras la detención e imputación de los dos individuos, se procedió a la modificación de la descripción inicial del delito como femicidio, de acuerdo con lo que declaró Valero a Diario Norte.

Este lunes, familiares y amigos de la joven se reunieron frente a la Fiscalía de Investigación de Sáenz Peña para pedir justicia tras el homicidio. La concentración tuvo lugar en la vereda del edificio judicial y congregó a numerosos participantes.

Los allegados a la víctima, mamá de dos hijos, pidieron que la causa avance con mayor rapidez y que se brinden respuestas frente al ataque sufrido. “Queremos justicia y que el caso tenga difusión: la vida de Leonela Ayelén Giménez fue arrancada de forma brutal. No permitamos que su historia quede en la sombra ni sea olvidada. Hay pruebas y posibles involucrados. ¿Por qué su caso no recibe atención? ¿Por qué no se le otorga la importancia necesaria? ¿Hasta qué punto van a nombrarla sin mencionar a quienes tuvieron responsabilidad en su muerte?”, expresaron.

Además, sumaron otro pedido: “No toleramos más protección a los culpables. Pedimos dejar de encubrir a los atacantes y de fingir desconocimiento sobre su identidad”.