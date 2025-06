Desesperada búsqueda de una adolescente en Villa Carlos Paz: la última llamada y un sospechoso pedido de dinero

Nahi Pino tiene 16 años y está desaparecida desde el domingo

La desaparición de Nahir Pino, una joven de 16 años oriunda de Villa Carlos Paz, mantiene en vilo a las autoridades de Córdoba y a su familia desde el miércoles 25 de junio. La adolescente fue vista por última vez esa tarde, cuando salió de su casa en Pasaje Cuchilla Nevada, sin autorización. Su madre, Vanesa Busto, le había negado el permiso para ir a la plaza porque debía estudiar. Sin embargo, apenas la mujer se ausentó para hacer compras, Nahir aprovechó para salir a escondidas.

Según testigos, Nahir fue vista en la plaza del barrio acompañada de un joven. Consultado por la familia, el muchacho confirmó que estuvieron juntos y hasta envió fotos en las que aparecen comiendo en un local de comida rápida. Luego, dijo haberla acompañado hasta la terminal de ómnibus durante la noche del jueves, pero aseguró que desde entonces no volvió a verla.

La última comunicación que Nair tuvo con su madre fue el domingo

Ese mismo jueves, alrededor de las 22, un primo de Nahir la vio a bordo de un colectivo de la empresa Sarmiento. Según relató, se saludaron brevemente dentro del transporte. Más tarde, cuando el joven comentó el encuentro a su madre, se enteró de que su prima estaba siendo buscada.

Busto presentó la denuncia correspondiente tras enterarse de estos datos. La justicia citó al joven con quien pasó las últimas horas a declarar y, según contó la mujer, le revisaron el teléfono celular sin encontrar elementos incriminatorios.

El domingo siguiente, la familia recibió un mensaje proveniente del número de Nahir. En el texto, la adolescente decía estar bien, sin pasar hambre ni frío. Inmediatamente, su madre intentó contactarla por teléfono.

“Me atendió y me pidió $10 mil. Le dije que no tenía para mandarle. Le pedí que me pasara la ubicación para ir a buscarla”, relató Busto a TN. La conversación, sin embargo, tuvo un giro inesperado. Tras un breve “esperá, má”, una voz masculina intervino en la llamada.

Su familia sospecha de una desaparición forzosa

La madre no pudo identificar si se trataba de un adulto o un joven. Desde entonces, no volvió a haber comunicación. Ese último contacto ocurrió el domingo a las 14 horas.

Este intercambio alimentó las sospechas de que la joven no estuviera actuando por voluntad propia. La causa está bajo secreto de sumario y es investigada por la Fiscalía de Instrucción N°3 de Villa Carlos Paz.

Las autoridades difundieron una descripción detallada de Nahir para facilitar su identificación:

Edad : 16 años

Estatura : Aproximadamente 1,45 metros

Contextura : Delgada

Cabello : Colorado, largo hasta los hombros

Tez : Blanca

Ojos : Marrones

Señas particulares : Tatuaje con el nombre “Jorge” en el antebrazo Tatuaje tribal sobre el ombligo Piercing en la nariz

Vestimenta al momento de la desaparición: Jean azul oscuro, suéter rosa claro con negro, campera marrón oscuro y zapatillas blancas

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicitó a la ciudadanía que aporte cualquier información que pueda ser útil para localizar a la adolescente. Se puede llamar a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al 03541-428181, internos 55801/2/4, o acercarse a cualquier comisaría o unidad judicial del país.

La familia y las autoridades insisten en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con el paradero de Nahir y garantizar su integridad.