Detuvieron a la niñera acusada de golpear y asfixiar a un bebé de siete meses en Córdoba

La escena fue descubierta por la madre del menor maltratado (Facebook)

La Justicia de Córdoba ordenó la detención de la niñera acusada de maltratar a un bebé de siete meses, luego de que se difundieran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hogar. La Fiscalía de Instrucción del distrito 1 turno 5 confirmó la medida este martes y la imputó por el delito de lesiones leves reiteradas.

La causa se inició luego de una denuncia presentada por los padres del menor, quienes contrataron a la niñera a través de una agencia. Al revisar las grabaciones, detectaron que la mujer violentaba al bebé.

En línea con esto, el abogado de la familia, Ramiro Bazán Fernández, solicitó agravar la imputación por lesiones graves agravadas por la condición de guardadora del bebé y pidió la detención de la acusada. “Vamos a pedir el agravamiento de dicha imputación atento a la situación que ha tenido el menor, una situación gravísima”, consideró el letrado.

Según la información publicada por El Doce.tv, Bazán Fernández analizaría sumar otros delitos, como tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad, tras señalar que la niñera habría trabado la puerta cuando la madre intentó ingresar a la vivienda a rescatar al menor de edad.

El momento en el que la mujer golpeó al bebé para que se callara

“La familia está totalmente destruida y gracias a las cámaras pudieron reaccionar de inmediato. Estamos hablando de que se evitó el homicidio del menor”, sostuvo el abogado al remarcar que “es una situación que nos tiene que doler a todos como sociedad, por un niño tan indefenso de tan solo siete meses”.

De la misma manera, condenó los graves maltratos que sufrió el bebé de siete meses, debido a que aseguró que hay “diferentes grabaciones” que comprobarían que se habría tratado de una situación reiterada. “Hemos visto filmaciones terroríficas, amasijando a este pequeño, torturándolo, asfixiándolo”, detalló.

El caso se mediatizó el lunes luego de que se difundiera un video que mostraba como la niñera maltrataba al pequeño en varios medios. Según la filmación, la mujer tomó al bebé de su cuna y lo tiró sobre la cama de sus padres para cambiarle el pañal.

En ese momento, la criatura comenzó a llorar y se vio cómo la acusada le dio una cachetada para supuestamente callarlo. Sin embargo, el golpe provocó que su llanto aumentara y terminó por taparle el rostro con su mano para que se calle.

Al mismo tiempo, la escena de maltrato era vista por la madre del bebé, quien se encontraba en su trabajo. Asimismo, afirmó que el video era más largo. “Para hacerlo dormir, le pega cinco cachetadas al hilo, casi me lo mata”, denunció sobre las demás escenas de maltrato que entregaron a la Justicia.

La niñera fue detenida este martes, luego de que fuera denunciada por los padres del bebé (MPF)

“Esa mañana veo las cámaras y salgo del trabajo, me fui urgente porque sentía que si no llegaba lo mataba”, aseguró la denunciante al remarcar que la niñera se había negado a abrirle la puerta del departamento, hasta que con los minutos cedió. “Yo estaba en un estado de furia y nervios”, reconoció al contar que le había pedido que se apartara del bebé y que actuaba como “si no hubiera hecho nada”.

Por otro lado, la mujer afirmó que el menor de edad había tenido varios cambios de comportamiento desde la llegada de la cuidadora a sus vidas. “Ahora mi bebé llora, obviamente que los bebés lloran, pero hubo un cambio de comportamiento y de rutina”, expuso.

“Pasa mucho tiempo despierto, llora muchísimo cuando lo cambiamos porque las situaciones de maltrato se daban en ese momento”, relató la madre del bebé al apuntar que su hijo ya no quería estar acostado en la cuna.

Previo a esto, relató que ya había tenido un presentimiento de que algo no andaba bien. “Me empecé a sentir mal, a tener dolores físicos, dolor de pecho, sentir angustia, por eso empecé a revisar todo”, recordó.

“Yo ya revisaba pero no veía nada raro, más que una vez que le levantó la voz y que yo le llamé la atención a ella”, aseguró. No obstante, también responsabilizó a la agencia de niñeras a la que contrataron tras apuntar que “ellos también eran responsables porque la persona está dentro de su base de datos”.

Actualmente, la investigación continúa bajo instrucción de la fiscal Celeste Blanco, quien este martes citó a los padres del menor para que ampliaran su declaración. No obstante, no se confirmó si la imputada fue llamada a indagatoria o si la misma estaría prevista para las próximas horas.